【学习进行时】在不久前举行的推进“一带一路”建设工作座谈会上，习近平要求：“以钉钉子精神抓下去，一步一步把‘一带一路’建设推向前进，让‘一带一路’建设造福沿线各国人民。”

习近平为何如此看重“一带一路”建设？自他发出沿线国家和地区共建“一带一路”倡议三年来，都取得了哪些进展？

新华网《学习进行时》原创品牌栏目“讲习所”今天（21日）推出《“一带一路”：习近平打开的“筑梦空间”》，为您讲述古老而崭新的丝绸之路故事。

6月22日，国家主席习近平在塔什干乌兹别克斯坦最高会议立法院发表题为《携手共创丝绸之路新辉煌》的重要演讲。新华社记者 马占成 摄

2013年9月7日，习近平在出访中亚国家期间，首次提出共建“丝绸之路经济带”。同年10月，他又提出共同建设21世纪“海上丝绸之路”，二者共同构成了“一带一路”重大倡议。

而今，三年了。

“一带一路”这三年

三年，筚路蓝缕，春华秋实。

在“一带一路”倡议提出的当年11月，十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》明确指出：“加快同周边国家和区域基础设施互联互通建设，推进丝绸之路经济带、海上丝绸之路建设，形成全方位开放新格局。”

2014年11月的中央财经领导小组第八次会议专门研究了丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路规划，发起建立亚洲基础设施投资银行和设立丝路基金。

在博鳌亚洲论坛2015年年会上，习近平呼吁各国积极参与“一带一路”建设。随后，中国政府发布《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》，明确了“一带一路”的共建原则、框架思路、合作重点、合作机制等。

2016年3月，国家“十三五”规划纲要正式发布，“推进‘一带一路’建设”成为其中专门一章。

2016年8月，习近平在推进“一带一路”建设工作座谈会上，进一步提出8项要求。从统一思想到统筹落实，从金融创新到人文合作，从话语体系建设到安全保障，面面俱到。

三年，蓝图由草创到一步步展开、一笔笔绘就。

目前，已有100多个国家和国际组织参与到“一带一路”建设中来，中国同30多个沿线国家签署了共建合作协议、同20多个国家开展了国际产能合作，联合国等国际组织也态度积极，以亚投行、丝路基金为代表的金融合作不断深入，一批有影响力的标志性项目逐步落地。“一带一路”建设从无到有、由点及面，进度和成果超出预期。

“一带一路”东联亚太经济圈，西接欧洲经济圈，跨越高山深海，正在逐步构建世界上最壮美的经济走廊。

拉合尔轨道交通橙线项目是中巴经济走廊首个正式启动的交通基础设施项目，也是巴基斯坦首条轻轨线路。该项目全长约26公里，总投资16.26亿美元，由中国铁路总公司和中国北方工业公司联合承建，2015年4月20日签订总承包合同，合同工期27个月。项目建成后将极大地缓解拥有500多万人口的拉合尔市的交通压力。同时，该项目的建设将为当地创造上万个就业机会。图为巴基斯坦工人在拉合尔轨道交通橙线项目的建设工地上。新华网发

通天下，利天下

“‘一带一路’追求的是百花齐放的大利，不是一枝独秀的小利。”“这条路不是某一方的私家小路，而是大家携手前进的阳光大道。”习近平说。

谋求共享共赢，是“一带一路”的本质，是习近平一直强调的理念。

2014年6月，在中阿合作论坛第六届部长级会议开幕式上，习近平的话语铿锵有力：“‘一带一路’是互利共赢之路。”

在博鳌亚洲论坛2015年年会上，习近平说：“‘一带一路’建设秉持的是共商、共建、共享原则，不是封闭的，而是开放包容的；不是中国一家的独奏，而是沿线国家的合唱。”

今年8月召开的推进“一带一路”建设工作座谈会上，习近平明确指出，要让“一带一路”建设造福沿线各国人民。

9月3日开幕的二十国集团工商峰会上，习近平向世界承诺：“中国的发展得益于国际社会，也愿为国际社会提供更多公共产品。我提出‘一带一路’倡议，旨在同沿线各国分享中国发展机遇，实现共同繁荣。”

在第三届中国—亚欧博览会上，参观者在格鲁吉亚展区品尝红酒(2013年9月3日摄)。

黄钟响而群音和。

从中巴经济走廊、孟中印缅经济走廊到中俄蒙经济走廊，一个个区域合作新倡议应运而生。

从俄罗斯欧亚经济联盟建设、欧盟“容克计划”到英国“英格兰北部经济中心”，都在积极探索与中国“一带一路”的对接。

中老铁路、中泰铁路、印尼雅万高铁……“一带一路”合作共赢的理念，在东南亚地区生根发芽。

2016年1月，习近平的中东三国行，从推进“一带一路”谅解备忘录到五大领域交往合作，打开了中国梦与中东梦相融合的“筑梦空间”。

9月2日，G20杭州峰会召开前夕，习近平与哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫共同见证了有关“丝绸之路经济带”建设与“光明之路”新经济政策对接合作等文件的签署。

9月11日至14日，以“共建21世纪海上丝绸之路，共筑更紧密的中国—东盟命运共同体”为主题的第十三届中国—东盟博览会(东博会)、中国—东盟商务与投资峰会在广西南宁举行。

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“一带一路”通天下，利天下。

8月17日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在北京出席推进“一带一路”建设工作座谈会并发表重要讲话。新华社记者 兰红光 摄

三“聚焦”，八“切实”

犹如一位设计大师，在绘制好“蓝图”之后，习近平又不断做出细部设计。

推进“一带一路”建设工作座谈会上，习近平提出了三方面“聚焦”和八项“切实”的要求。

“聚焦”的第一个方面是“五通”：“政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通”。“通”则“顺”，“顺”则“成”。

“聚焦”的第二个方面是三“合作”，即构建“互利合作网络、新型合作模式、多元合作平台”。合作产生合力，合力铸造辉煌。

“聚焦”的第三个方面是四“路”，即携手打造“绿色丝绸之路、健康丝绸之路、智力丝绸之路、和平丝绸之路”。绿色、健康、智力、和平，这条路是一条真正的阳光大道。

“切实推进思想统一”“切实推进规划落实”“切实推进统筹协调”“切实推进关键项目落地”“切实推进金融创新”“切实推进民心相通”“切实推进舆论宣传”“切实推进安全保障”，八项要求巨细无遗，项项“切实”。

习近平说，我们要“保持经济持续健康发展，就必须树立全球视野，更加自觉地统筹国内国际两个大局，全面谋划全方位对外开放大战略，以更加积极主动的姿态走向世界”。新华网记者 赵银平