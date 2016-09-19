为进一步落实《争做中国好网民工程方案》的有关要求，带动中国好网民网上传承中华优秀传统文化，国家互联网信息办公室指导光明网联合多家网站，共同在金秋九月开展“最炫中国节” 2016年度中国好网民网络文化作品征集活动。

一、组织单位

指导单位：国家互联网信息办公室

主办单位：光明网

特别支持单位：“中国好网民”双微平台、团中央“青年之声”互动社交平台

协办单位：人民网、新华网、中国网、央视网、中国青年网、新浪网、腾讯网、新浪微博、咪咕阅读、咪咕视讯、中青视讯

二、征集时间

征集时间：9月19日至11月30日

网络评选时间：12月10日至12月31日

专家评选时间：1月1日至1月10日

三、征集要求

1.本次活动接受任何单位及个人报名参加。

2.参赛作品不能涉及反动、政治、宗教、色情、暴力题材。

3.参赛作品谢绝已商业化的作品。

4.同一参赛者允许多件作品、多项目参赛，但在任一项目中只能有一件作品入围或得奖。

5.活动主办方有权在合理范围内要求任何一位参赛者证明作品为参赛者自行制作，必要时需参赛者提供相关证据。

6.比赛设有举报机制，违反上述规则者查明属实后将不做入围考虑。

7.参赛者个人信息仅用于获奖通知，不会公开显示，请务必填写真实联系方式。

8.本次活动最终解释权归光明网所有。

四、活动内容

1.“传统故事”微网文征集活动

1)内容要求：以节日传说、节日内涵及发生在节日里的小故事为主线，形式上可以是“古代传说”改编，也可以是根据节日特点创作的现代节日情景剧，还可以是与节日相关的诗歌散文。

2)作品字数：500字—10000字，以1000—3000字为宜。

3)参与方式：

·PC端：登录活动官网进入“微网文征集”二级页面，填写姓名、电话、标题、正文并提交。或以邮件方式将微网文作品、参赛者姓名和联系电话发送至zxzgj2016@ vip.126. com(参赛者个人信息仅用于获奖通知，页面不显示，请务必填写真实信息)。

·手机端：关注中国好网民微信公众号、光明新闻微信公众号，回复“微网文”或在底部菜单选择“最炫中国节”——“我要投稿”，按照引导上传作品。作品超过3000字，须使用网页上传。

2.“传统文化”微视频征集

1)内容要求：体现或弘扬中国传统文化的原创微视频作品，内容积极向上，可以是目前已经在网络上发表的作品。该项目不设征集主题，与传统文化、中国历史、国学经典相关的视频内容均可。

2)作品形式：视频形式即可，国艺展示、讲述传统故事、微课堂等均可。报名时注明主要创作者(限3名以内)、联系方式。

3)作品大小：控制在3-5分钟左右，长篇形式的作品可稍微延长时间，但不应超过10分钟。

4)参与方式：

·PC端：登录活动官网进入“微视频征集”二级页面，上传作品。或以邮件方式将原创视频、视频标题、视频介绍文字(200-500字)、参赛者姓名和联系电话发送至zxzgj2016@vip.126.com(参赛者个人信息仅用于获奖通知，页面不显示，请务必填写真实信息)。

·手机端：扫描二维码下载光明直播APP进行视频上传。

3.“传统节日”人文纪实摄影作品征集

1)内容要求：征集的图片作品分为单幅摄影作品及图片故事作品，内容题材不限，但要贴近主题。单幅作品要求图像清晰(长边1200dpi)，图片故事作品要求同组作品图片数量不少于5张。故事逻辑清晰、要素齐全、表达流畅。

2)参与方式：

·PC端：登陆活动官网进入“摄影作品征集”二级页面，注册摄影师账号，等待通过审核后即可上传作品和图片说明(上传时请在“参赛分类列表”中勾选“传统节日文化摄影征集”)。或以邮件方式将摄影作品、参赛者姓名和联系电话发送至zxzgj2016@ vip.126. com(参赛者个人信息仅用于获奖通知，页面不显示，请务必填写真实信息)。

·手机端：关注中国好网民微信公众号、光明新闻微信公众号，回复“摄影”或在底部菜单选择“最炫中国节”——“我要投稿”，按照引导上传摄影作品。图片数量超过10张，须使用网页上传。

五、奖品设置

此次活动微网文、微视频、摄影作品分别设置四类奖项，共十二项：

金奖1名奖励1万元及证书。

银奖2名奖励5千元及证书。

铜奖3名奖励2千元及证书。

优秀奖20名奖励荣誉证书及活动背包。

六、本次活动媒体平台

1、活动官网：

http://zxzgj.gmw.cn/

2、“中国好网民”微信公众号二维码

3、“光明新闻”微信公众号二维码

4、“光明直播”APP二维码