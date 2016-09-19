资料图。中新社记者韦亮摄

20日，江苏省会南京市试水的土地网络竞拍进入第二天，挂出的7幅住宅用地，经数百轮网上竞拍，最终全部突破最高限价，以“流拍”告终。这意味着，所有“势在必得”的开发商不得不参加现场“摇号”程序，听天由命求“中奖”。

根据当天竞拍结果，南京房价已全线冲破2万元大关，一些区域在短短一年间，房价翻倍暴涨。房市“高烧”难退。

“肯定会参加摇号，赌一把。”景瑞地产的投资经理朱锐，在当天的网拍结束后，接受记者采访时这样表示。该开发商竞拍的土地，共有42名摇号竞争者，中奖几率2.5%。

作为该企业参与这次“网拍”的“操盘手”，朱锐告诉记者，“每次点击竞价，感觉像股票下交易单。相比现场竞拍的剑拔弩张，网拍看不到对手是谁，确实要冷静一些。”

“紧急叫停现场土拍，上线网拍；同时规定，网上竞价达最高限价90%时，该地块所建商品住房必须现房销售”，对于南京当地政府来说，种种限制，确实希望借此安抚开发商紧张情绪，减少现场拍卖火爆气氛带来的“羊群效应”。

但从两天“试水”情况来看，网拍成为另一个“没有硝烟的战场”，对于遏制开发商的“抢地”情绪并无实质帮助。

20日，南京国土资源局拿出7幅住宅地块，全部遭遇疯抢。挂出一幅地，短短3-5分钟内，就有百轮竞价，迅速“爆顶”，这意味着，在竞拍“熔断”等待摇号的同时，这幅地块就已经要求现房销售了。

曾“笑看”买房人摇号抢房的开发商，如今也沦落至摇号买地的无奈命运，甚至更为惨烈。对于开发商来说，不仅目前要砸重金买地，未来卖现房的资金压力也远大于卖期房，几乎是不计成本疯狂“抢地”。

“一方面，南京今年土地供应就比较少；另外一方面，南京的房市暴涨，令全国的开发商和游资纷纷涌入，企图分一杯羹。僧多粥少，价格肯定下不去。”作为今年4月才“拼死”拿地进入南京市场的外地房企，朱锐表示，景瑞现在是“寸土必争”，而类似想法的新进开发商并非少数。

记者获悉，所有参加20日网拍的开发商，超过三分之二参加了摇号，“疯狂的游戏”还在继续。

对此，南京房地产开发建设促进会秘书长张辉坦言，“太疯狂了，不用史上最严调控重典，恐怕刹不住。”

有专家认为，限购可能是南京政府不得不祭出的“大招”。(记者申冉)