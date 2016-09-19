由美国两大高等学府所做的一份研究报告显示，全美大约一半的枪支集中掌握在3%的持枪成年人手中。这部分“超级枪民”平均每人拥有17支枪。

这份报告由哈佛大学和东北大学所做，但尚未公开发表，其中部分内容19日获英国《卫报》披露。

报告说，1994年至今，美国枪支持有量增加了7000万支，但同时持枪者占总人口比例有所下滑，从25%降至22%。换句话说，更多的枪支集中到了更少的人群手中。

按报告的说法，现阶段美国共有大约5500万“枪民”，将近一半的人持有一到两支枪；在所有的持枪者中，770万人是“超级枪民”，拥有的枪支数量从8支到140支不等。

研究人员调查这些“超级枪民”后发现，他们拥有枪支的原因各不相同，有人纯粹爱好收集古董枪，有人则是枪械教练、制枪工匠或职业射击运动员，还有人“囤枪”则是为了出事时有备无患。

但哈佛大学公共卫生学院研究员德博拉·阿兹雷尔说，研究人员并未展开有关“‘超级枪民’是否会比普通枪民更具危险性的调查”。

对于“超级枪民”的说法，美国全国射击运动基金会发言人迈克·巴齐内说：“真的吗？3%的枪民拥有一半的枪支？这看起来太离谱了……这份报告似乎是为让枪民总人数看起来尽可能地少，进而增加控枪的政策可行性。”

但佛罗里达州立大学犯罪学家和枪械研究员加里·克莱克认为，少数人拥有多数枪支“不是新闻”。

【几大特征】

近些年美国多地发生的枪击案使得控枪话题几度被热炒，因此一些较为权威的枪支调查报告也颇受各方关注。

研究人员发现，美国的持枪者大多是白人、男性、思想保守、生活在农村地区。

在受访的保守派人士中，30%的人自称持有枪支，而温和派持枪者只占这一群体的19%，自由派人士中只有14%自称持枪。

持枪者比例也因种族不同存在差别。25%的白人和混血人群自称持枪，16%的拉美裔自称持枪，而非洲裔美国人中只有14%自称持枪。

这项研究还发现，女性持枪者人数相比1994年有所增加，而且女性持枪者大多只有一把手枪且目的是自卫。(杜鹃)(新华社专特稿)