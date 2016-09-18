【环球网综合报道】台湾中时电子报9月21日报道，印度德里(Delhi)大街上的监视器，拍下22岁女老师在光天化日下，遭到跟踪她的男子猛刺20几刀而死亡的影像，但影片中可清楚看到旁边的路人没人上前阻止，震惊了印度社会。

根据英国《独立报》(Independent)报道，杀死这名女老师Karuna的人是34岁的已婚男子Surender Singh。监视器画面显示，Karuna当时和表姊在街上行走，Singh走向她后、下几秒他朝Karuna刺了好几刀，Karuna倒地后痛苦的挣扎，但Singh还继续刺她并踢了她一脚。这时虽然旁边有好几人经过，但是有些人看到后立即逃走，只有两名男子留下来，也有人骑机车经过，但看到Singh手上拿著刀子也不敢上上前阻止。

Singh告诉印度警方他已经爱上Karuna超过一年，警方表示两人还是邻居时，Singh就喜欢上Karuna，但因为Singh已婚所以Karuna并没有理会。在她多次拒绝Singh的求婚后，Signh开始跟踪她、甚至威胁要杀了她。几个月前Karuna向警方抱怨，Singh骚扰她、常常打电话给她。但两人被带到警局后，获得的建议是“妥协”，警方现在已经将Singh以谋杀罪起诉。

无人阻止这起事件在印度社群媒体上引起喧哗，网友Niche表示在推特上说：“印度的旁观者情结太严重了，怎麽有人可以活生生地旁观一个女人被刺，真是太恐怖了。”另一名推特用户Akhileshwar Sahay说：“德里不安全、印度不安全，德里有一名女性被跟踪者刺死，这些疯狂何时才会停止。”