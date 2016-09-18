新华社南京9月20日电(记者朱婉君、朱国亮)公安部20日对外通报，由公安部统一指挥、调度，江苏省公安机关在广东、广西、重庆、四川省公安机关配合行动下，成功破获“5·08”网络赌博专案，打掉“伯乐”“鑫乐”“凤凰”“皇轩”“盛皇”“乐亚”等6个赌博网站，在境内外抓获36名犯罪嫌疑人，其中21人从菲律宾押解回国，初步查明涉案金额超过3亿元。目前，该案11名主要犯罪嫌疑人已被移送起诉至江苏扬州市人民检察院。

据了解，2015年年初，审计署在审计中发现“伯乐”“鑫乐”等网站组织私彩赌博线索通报公安部后，公安部迅速部署江苏省公安机关成立“5·08”专案组。侦查初期发现，犯罪团伙通过开设“伯乐”、“鑫乐”等网站依托国家发行的福彩、体彩大肆组织私彩等网络赌博违法犯罪活动，初步查明仅2015年以来涉案金额就达3.2亿元。

办案人员介绍，该犯罪团伙分工严密，组织者、代理等人员在国内组织、招揽人员参赌，并租用泰国、香港等国家和地区的服务器，客服、财务等人员在菲律宾具体操作赌博活动。为逃避打击，犯罪团伙大量使用假证，签订虚假商务服务协议，通过异地网银、循环网转、POS机消费、地下钱庄等多种手段结算流转套现赌资，并利用多种技术手段隐藏网站地址，使用英文代称、自行开发的聊天软件联系，互不见面，互不知晓真实姓名。

根据案情特点，专案组确定了“全面出击、重点突破”，查资金、定人员、捕信息“三线作战”的总体侦查思路，紧扣“资金流”“信息流”和“人员流”，循线追踪，抽丝剥茧。经过近一年时间侦查，公安机关在境内外多个城市调查取证，甄别各类信息数据3000余万条，排查可疑人员信息6300余条，核查涉案重点人员428人，查清整个犯罪网络，使境内外嫌疑人全部浮出水面。

4月26日至30日，在公安部统一指挥、调度下，在菲律宾相关司法部门及我驻菲使馆支持配合下，江苏、广东、广西、重庆、四川等地公安机关统一开展收网行动，将侦察锁定的36名犯罪嫌疑人全部缉捕归案，并捣毁“伯乐”“鑫乐”“凤凰”“皇轩”“盛皇”“乐亚”等6个网络赌博平台，查扣涉案计算机、手机、银行卡、u盾等大量赃物。

公安部治安管理局相关负责人表示，网络空间没有“法外之地”，公安机关将始终利剑高悬，不断将打击整治网络赌博违法犯罪活动工作推向深入，同时呼吁全社会共同抵制包括网络赌博在内的各类赌博活动，踊跃举报，让涉赌不法人员寸步难行，受到应有的法律制裁。