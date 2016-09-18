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中考改革方案全扫描：破除唯分数论 削减加分项目
您当前的位置 ：新闻中心 > 国内 正文      来源： 来源：中国新闻网 2016-09-21 09:26
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　　中新网北京9月21日电(记者吕春荣)20日，教育部公布了《部关于进一步推进高中阶段学校考试招生制度改革的指导意见》，继高考改革方案出台后，关系广大学子的中考改革方案也最终出炉。

　　根据《意见》，初中学业水平考试将进行改革，中考考试科目及内容将发生改变；在招生录取方面，鼓励各地积极探索基于初中学业水平考试成绩、结合综合素质评价的招生录取模式。值得一提的是，《意见》明确将大幅减少、严格控制加分项目。

　　资料图。中新社发泱波摄

 

　　考试内容将调整——

　　初中学业水平考试与传统中考有啥区别？

　　20日，教育部公布了《关于进一步推进高中阶段学校考试招生制度改革的指导意见》，提出到2020年左右初步形成基于初中学业水平考试成绩、结合综合素质评价的高中阶段学校考试招生录取模式。

　　初中学业水平考试都考啥？与传统意义上的中考是什么关系？教育部相关负责人表示，初中学业水平考试主要衡量学生达到国家规定学习要求的程度，考试成绩既是学生初中毕业又是升学的基本依据，明确了初中学业水平考试的多重功能。

　　教育部表示，推行初中学业水平考试不是取消中考，而是将初中毕业考试和高中招生考试合二为一，实现一考多用，避免多次考试，减轻学生重复备考的负担和压力。近年来许多地方进行了“两考合一”的探索，但名称、要求不一，这次进行了统一规范。对于个别尚未实行“两考合一”的地区，这次改革也给予了缓冲期，要求他们积极创造条件逐步过渡到初中学业水平考试。

　　对于考试内容，根据《意见》，依据义务教育课程标准确定初中学业水平考试内容，提高命题质量，减少单纯记忆、机械训练性质的内容，增强与学生生活、社会实际的联系，注重考查学生综合运用所学知识分析问题和解决问题的能力。

　　对此，教育部教育发展研究中心研究员汪明在接受中新网记者采访时分析，考试内容偏重机械记忆重复训练，是当前中考存在的一大突出问题。未来的考试内容调整后，将避免出现怪题、偏题、难题，这也减少了学生平时单纯记忆、机械训练的时间，并减轻了学生的备考压力。

　　汪明也指出，由于考试内容更加贴近学生生活及社会实际，这有利于拓宽学生的知识面，让学生不只从书上学习，还从生活中学习。

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[ 责任编辑： 郑笑菲 ]
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