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30省份启动户籍改革 你们那里落户门槛有多高？
您当前的位置 ：新闻中心 > 国内 正文      来源： 来源：中国新闻网 2016-09-21 08:46
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　　中新网北京9月21日电(记者 张尼)日前，北京公布了户籍制度改革意见，至此，全国已出台户籍制度改革方案的省份达到30个。

　　中新网记者梳理发现，30省份普遍取消农业户口与非农业户口性质区分，同时提出要完善本地区的居住证制度，建立、推进积分落户政策。另外，还有部分地区全面放开大中小城市和建制镇落户限制。

　　资料图中新社记者汤彦俊摄

　　30省份户籍改革方案出台取消农业户口

　　国务院2014年发布的《关于进一步推进户籍制度改革的意见》中提出，取消农业户口与非农业户口性质区分和由此衍生的蓝印户口等户口类型，统一登记为居民户口，体现户籍制度的人口登记管理功能。

　　而在已出台户籍制度改革方案的30个省份，普遍提出取消农业户口与非农业户口性质区分，有些省份还对此制定了具体的时间表。

　　例如，北京此次明确，取消农业户口和非农业户口性质区分，统一登记为居民户口，体现户籍制度的人口登记管理功能。同时北京还强调要建立与统一城乡户口登记制度相适应的教育、卫生计生、就业、社保、住房、土地及人口统计制度。

　　安徽此前提出，户口登记不再标注户口性质，不再出具关于户口性质的证明；贵州则明确，从2015年6月1日起，在“户别”栏不再登记农业或非农业，统一登记为家庭户或集体户。

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[ 责任编辑： 郑笑菲 ]
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