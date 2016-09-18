从昨天起，由公安部、银监会制定的《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定》(以下简称《规定》)正式颁布实施。《规定》明确电信诈骗资金冻结以溯源返还为原则，由公安机关区分3种不同情况返还，擅自返还或违反协助公安机关资金返还义务的单位和人员，将追究法律责任。

据介绍，根据国务院打击治理电信网络新型违法犯罪部际联席会议的统一部署，银监会、公安部研究制定了该《规定》，并从昨天起颁布实施。

《规定》明确了“电信网络新型违法犯罪案件”、“冻结资金”等概念的内涵定义，指出电信网络新型违法犯罪案件是指不法分子利用电信、互联网等技术，通过发送短信、拨打电话、植入木马等手段，诱骗(盗取)被害人资金汇(存)入其控制的银行账户，实施的违法犯罪案件。冻结资金是指公安机关依照法律规定对特定银行账户实施冻结措施，并由银行业金融机构协助执行的资金。

《规定》要求公安机关要依照法律、行政法规和本《规定》职责、范围、条件和程序，坚持客观、公正、便民的原则，实施涉案冻结资金返还工作。公安机关负责查清被害人资金流向，及时通知被害人，并对权属明确的被害人财产作出资金返还决定，实施返还。银行业金融机构要依照有关法律、行政法规和《规定》，及时协助公安机关实施涉案冻结资金返还工作。银行业监督管理机构负责督促、检查辖区内银行业金融机构协助查询、冻结、返还工作，并就执行中的问题与公安机关进行协调。

《规定》还明确，违反法律、行政法规和《规定》，擅自返还或违反协助公安机关资金返还义务的单位和人员，要依法追究法律责任。

市公安局相关部门负责人表示，返还冻结资金必须在公安机关内进行，警方将与事主当面制作相关法律文书，公安机关不会通过电话索取事主账号、通过网银转账等方式返还冻结资金，更不会收取任何“手续费”“保证金”“押金”等资金，请广大群众在提高警惕的同时，全力配合警方工作。

具体返还方式

《规定》明确，冻结资金由公安机关区分不同情况按以下方式返还:

1.冻结账户内仅有单笔汇(存)款记录，可直接溯源被害人的，直接返还被害人;

2.冻结账户内有多笔汇(存)款记录，按照时间戳记载可以直接溯源被害人的，直接返还被害人;

3.冻结账户内有多笔汇(存)款记录，按照时间戳记载无法直接溯源被害人的，按照被害人被骗(盗)金额占冻结在案资金总额的比例返还。

按照比例返还的，公安机关应当发出公告，公告期为30日，公告期内被害人、其他利害关系人可就返还冻结提出异议，公安机关依法进行审核。

冻结账户返还后剩余资金在原冻结期内继续冻结;公安机关根据办案需要可以在冻结期满前依法办理续冻手续。如查清新的被害人，公安机关可以按照本规定启动新的返还程序。

成效

查控中心已经冻结11亿元

昨天上午，全国唯一一家公安部打击治理电信网络新型违法犯罪查控中心(以下简称“查控中心”)正式揭牌。

今年1月，经公安部授权，北京市公安局成立了该查控中心，主要承担全国电信网络诈骗案件涉案账号查询、止付、冻结以及通信工具的查询、封停等工作，为全国打击防范电信网络诈骗案件提供查控资金流、通讯流支撑。

截至目前，查控中心已冻结全国涉案账户40余万个，冻结资金11亿余元；通过工作减少群众损失18亿余元；关停涉案手机号码13万余个、400号码近3万个，处理伪基站假链接1万余个。

北京警方介绍，截至今年8月31日，全市电信网络诈骗案件发案同比下降21.65%，群众损失同比下降18.76%；其中境外实施的电信诈骗案件发案同比下降47.49%；群众损失同比下降42.38%。共破获电信网络诈骗案件1000余起，同比上升2.49%；抓获犯罪嫌疑人近千名，同比上升3.8倍。

昨天上午，12名被骗事主代表来到北京公安局刑侦总队，警方将700余万元返还给被骗事主。据了解，此次共冻结追回电信诈骗被骗资金5000余万元，后续，警方将陆续按照规定将冻结款发还给事主。

行动

63名嫌犯被从柬埔寨押解回国

昨天20时许，63名电信网络诈骗犯罪嫌疑人(大陆50人、台湾13人)被中国警方从柬埔寨押解回国，将由江苏南京公安局负责进一步审查。

据警方介绍，近日，柬埔寨移民总局根据公安部赴柬工作组提供的相关线索，在金边捣毁一处电信网络诈骗犯罪窝点，将63名犯罪嫌疑人抓获，并缴获一批作案工具。

经初查，该犯罪团伙冒充公检法机关，大肆向中国大陆居民拨打电话实施电信网络诈骗，具体案件数量和涉案金额正在进一步核查中。由于受害人是大陆民众，且此案是团伙作案，为便于整案侦办、追缴赃款，依法惩处犯罪，中方将63名犯罪嫌疑人全部带回中国大陆依法处理，公安部指派江苏南京市公安局负责案件侦办。按照两岸协商达成的有关共识，大陆公安机关已通过两岸共同打击犯罪渠道，将有关情况通报台方。

据了解，自去年11月公安部部署开展打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动以来，公安部已先后17次组织工作组赴肯尼亚、马来西亚、柬埔寨、老挝、印尼等地，捣毁境外电信网络诈骗窝点65个、抓获犯罪嫌疑人1168名(其中台湾居民347人)，破案3300余起，涉案金额7.1亿元。