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【网络媒体走转改】从“红人”高俊霞看红色教育基地沈家岭的产业多元发展（图）　
您当前的位置 ：新闻中心 > 国内 正文      来源： 中国甘肃网 2016-09-20 20:49
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　　金秋时节，天高云淡，兰州市七里河区魏岭乡沈家岭村的高俊霞正在鸡场忙得不可开交。在沈家岭村要提到高俊霞，她可是这里的“红人”。

　　2016年，她不光自己养了2000多只土鸡，还带领其他几家贫困户成立起了兰州沈家岭种养殖农民专业合作社。这个成立于今年年初的养殖合作社，现在经营着百合、果菜种植，土鸡养殖、销售和餐饮服务等多项产业，合作社成了大家眼中名副其实的脱贫致富“好帮手”。

　　据高俊霞介绍，种养殖合作社采取的是“支部+合作社+贫困户”的方式，“村支部牵头成立合作社，吸纳了想致富但是缺乏自我发展能力的贫困户”，表面看，稳定了合作社和贫困户的利益联结机制，其实这个过程实现了双方的利益共赢，促进了贫困户脱贫增收致富。

　　具体实施中，从生产到销售，合作社充分利用政策优势，尽可能地给社员以最大帮扶。根据社员生产发展需求，由合作社考察，会统一组织采购价廉物美的农资商品和生产设备，考察引进优良品种。同时开展培训、现场指导等多种形式的技术指导服务，最大程度帮助社员解决生产中的难题。

　　在解放兰州的沈家岭战斗中，沈家岭工事之坚固、敌人之凶悍、地形之复杂，均属前所未有，固有“兰州锁匙”之称，沈家岭也因此有着丰富的红色教育和旅游资源。当地政府在大力发展种养殖及农产品加工的同时，依托红色文化旅游资源，还积极协调发展农家乐以及相关红色文化产业。该村的驻村干部透露，沈家岭下一步计划依托红色教育基地发展农家乐，“希望家家都能搞挣钱的产业，村上的贫困户能早些脱贫致富”。

　　说起合作社今年的目标，高俊霞表现出满脸的期待，她说希望到年底，能把合作社的社员从现有的5户发展到50户以上，平均每户社员百合种植面积达5亩以上，平均每户社员养殖散养土鸡100只以上，小尾寒羊10只以上。“我们也在搭建电商、微商平台，不光让合作社社员挣了钱，还想把沈家岭的特色卖出去”。

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[ 责任编辑： 马佳佳 ]
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