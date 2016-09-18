(甘肃移动电视频道丝路明珠网王晓莉黄江丽)红军会师楼所在地会宁县位于甘肃中部，历代为兵家重地。西津门建于城门底座上，有城楼两层。因城郭形如凤凰展翅，故有"凤城"之称。

1936年10月8日清晨，中国长征工农红军第一、二、四方面军三大主力胜利会师于此，红军二万五千里长征胜利结束。为了弘扬红军精神，会宁人民修缮了会师楼，扩建了革命文物陈列馆，并于1986年建造了高达28.78米，共11层的纪念塔，正面雕刻着邓小平题写的中国工农红军第一、二、四方面军会师纪念塔18个大字。塔内还悬有甘肃楹联学会会长安维翰撰写的对联：会一二四方面红军，忆井岗举旗，遵义筹策，大渡桥横，金沙水拍，过草地，爬雪山，除腐恶，斩荆棘，长征途中三军明良遇，将相和，肝胆相照，风云际会；宁千万亿倒悬黔首，顾祖厉激浪，香林放彩，关川穗硕，青江风徐，去郭城，穿韩砭，越沟岔，翻坡寨，枝杨镇上全民箪壶迎，袍泽与，诗文传捷，酒肴犒师。”

陕甘大地，是红军长征走过的地方，红色遗迹遗存星罗棋布，这片土地上培育形成的南梁精神、会师精神、延安精神，是长征精神的重要组成部分和延续，在中国革命史上写下了光彩夺目的华章，成为推动经济社会发展取之不尽、用之不竭的精神宝库。今天，在长征精神的激励下，记者团成员向会宁会师纪念塔敬献花篮，以表达对人民英雄的敬意。

随后，记者团一行参观了红军会师旧址，会师楼、红军总司令部、古乐楼、红军大学、联欢会旧址、将军碑林。

红军在甘肃会宁县胜利会师，标志着两万五千里的长征胜利结束。缅怀先烈，铭记长征精神，我们在路上......