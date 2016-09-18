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青少年玩转网络安全博览会 争做"网络安全达人"
您当前的位置 ：新闻中心 > 国内 正文      来源： 未来网 2016-09-20 20:47
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　　未来网武汉9月20日电(记者杨佩颖吴意茹)"在手机上有很多诈骗陷阱，会通过APP嵌入钓鱼软件窃取我们的信息，还有老年人最好不要在银行卡背面上写密码，万一丢失了就会被骗子给搞到，钱就没了，这些回去我要告诉我的家人，让他们提高警惕。"在2016网络安全博览会上，华中师范大学附属万科金色城市小学五年级的庞浩龙开心地对未来网记者说道。

　　庞浩龙和他的同学展示刚刚获得的网络安全达人证书。未来网记者杨佩颖摄。

　　在亚信安全展区，庞浩龙在ipad上一口气答了数十道网络安全的题目，最后获得了一张"网络安全达人"的证书。捧着刚打印出来的还热乎的证书，庞浩龙开心得合不拢嘴。

　　9月20日下午，2016国家网络安全宣传周进入"教育日"，武汉市多所中小学校的万余名中小学生，一同走进位于武汉国际展览中心的国家网络安全宣传博览会，体验酷炫好玩的网络安全高科技，感知网络安全空间的奥秘，学习网络安全知识，把主会场变成感知和体验网络安全的第二课堂。

　　长大以后可以防止自己钱被盗

　　"我也要做！我也要做！"看到别人因为答对题获得的奖品，武昌文华中学的四年级的马海鹏羡慕地呼喊着。

　　中小学生们在ipad上进行网络安全知识答题。未来网记者杨佩颖摄。

　　未来网记者注意到，为了吸引参观者的注意，网络安全博览会的很多参展单位都提供了丰富的奖品，吸引了众多小朋友们的注意力。

　　在中国互联网络信息中心(简称CNNIC)展区，不少中小学生驻足答题赢奖品。

　　"平时看新闻会看到一些，但是不多，这些知识很有用，长大以后可以防止自己的钱被偷啊！"武昌文华中学四年级的马海鹏告诉未来网记者，这是他第一次接触这些网络科技，感到收获很多。

　　"因为现在骗子诈骗用的都是高科技手段，只有了解它，才知道怎么去预防。"马海鹏告诉未来网记者。

　　看科普漫画学会识别诈骗陷阱

　　在网络安全武汉在行动的主题展区，不少中小学生被一幅幅网络安全漫画吸引住。未来网记者发现，漫画通过生动的案例将身边的网络安全陷阱生动地展现了出来。

　　中小学生在认真观看网络安全教育科普漫画。未来网记者杨佩颖摄。

　　武昌实验小学四年级的张佳佳在漫画区挪步，一幅幅漫画的认真观看。

　　在接受未来网记者采访时，她说道，"这些故事都挺好玩的，特别适合孩子看。"

　　"在那些漫画里面我们看到了有些诈骗的东西，会让你汇钱，那就是诈骗。"一起观看漫画的四年级学生李薇薇说。

　　李薇薇告诉未来网记者，自己接触过电信诈骗的事情，印象特别深刻。"今年暑假旅游时，有人打电话说我中奖了，需要交钱，然后妈妈就说那是诈骗电话，不让我去理他。"

　　武汉三中八年级的学生王丽娅同学说，"我看到了这些漫画，感觉很有意思。平时用手机也收到过垃圾短信和骚扰电话，同学也有QQ号被盗过的，盗号之后会给其他同学发一串奇怪的链接，点进去之后我们的号也会被盗，很可怕。"

　　第一次当黑客看透骗子的诈骗伎俩

　　"非常好玩，可以随便把自己的号码变成别的号码，刚才大哥哥也讲了好多骗子用的都是这种手法。"武昌中华路小学五年级的王浩刚刚体验完奇虎360展区的"黑客改号"游戏，颇有感触地说。

　　中小学生在奇虎360展台体验黑客改号。未来网记者杨佩颖摄。

　　如果遇到类似显示110或亲人的电话，王浩说，"先听声音，辨别是不是诈骗的内容。如果是诈骗电话就挂掉。"

　　一同参与体验的李明说，"如果是诈骗电话，我就说，'您好，您拨打的电话已关机！'"

　　李明感慨道，"现在网络安全真的很重要，很多网络陷阱会窃取你的信息。太可怕了！"

　　李明坦言自己曾经接到过骚扰电话，"说我做了什么不合法的事，要我把银行卡号码什么的告诉他，但是我知道是假的，因为我没做这件事啊。如果是骗我说是学校里发生了什么事，我会找家长和老师确认一下。 "

　　武汉三中的带队老师表示，现在网络安全对孩子来说很重要，用手机的学生也很多，网络安全越来越渗透到生活中，学生们应该了解更多这方面的知识。

　　中小学生在网络安全博览会现场进行高科技体验。未来网记者杨佩颖摄。

　　据了解，本届网络安全博览会由95家企业参展，包括阿里巴巴、腾讯、百度、奇虎360等国内外知名安全企业提供具有知识性、互动性、体验性、趣味性于一体的众多体验项目，通过公众的互动参与，让网络安全意识更加深入人心。(文中名字皆为化名)

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[ 责任编辑： 马佳佳 ]
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