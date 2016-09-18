新华社武汉9月20日电题：打响网络安全的人民战争——2016年国家网络安全宣传周活动见闻

新华社记者朱基钗、廖君

互联网“大咖”再次聚首，纵论网络安全形势；网络安全企业纷纷亮相，竞相展示高端技术产品；普通公众热情参与，在互动体验中提升网络安全意识。在江城武汉，2016年国家网络安全宣传周一系列活动正如火如荼。

“魔高一尺、道高一丈”的技术攻防

手机连上一个免费WIFI，你访问的网站、输入的账号密码，发送的微信朋友圈、聊天记录，统统都被截取，在后台一目了然；

当你接近一个叫做“黑客时光机”的无线信号发射装置，手机的GPS定位就会被篡改到地图上任意地点，此时你的行车导航将偏离路线，甚至被引导到危险地点；

当你穿过一道特别的安检门，将钱包放在传送带的塑料筐中，你就成了“透明人”，姓名、身份证号、银行账户、账户余额以及最近交易记录等信息实时显示在后台屏幕上……

这不是电影里的情节，而是国家网络安全博览会里的真实展示。作为2016年国家网络安全宣传周重点活动之一，博览会汇聚了近百家网络安全领域企业，许多公众第一次近距离接触到了身边的网络安全风险。

“平时确实对于网络安全不怎么在意，体验了这些看似‘炫酷’的黑客技术之后，感到自己真的可能随时处在网络安全的风险中，防不胜防。”前来参观的华中科技大学学生黄冠感慨。

“魔高一尺、道高一丈”，许多参展企业也带来了网络安全领域的高端技术产品：腾讯推出的“鹰眼”智能反电话诈骗盒子，能对不同诈骗类型建立诈骗模型，实时识别诈骗电话，并及时提醒劝阻。百度开发的“打击网络黑产监控平台”，不仅能够定位伪基站的位置，还能追溯“黑产”行为的IP地址、端口号、交易信息等。蚂蚁金服带来了生物识别支付技术“扫脸付”，只要一刷脸，就能完成支付宝交易，能精确识别眼纹等人体细节，即使是双胞胎也不怕，方便又安全。

练好核心技术的“内功”

技术是安全的保障，核心技术则是建设网络强国的关键。在网络安全博览会现场，许多网络安全领域的“国之重器”让记者眼前一亮。

展馆内，一台“全浸没式液冷服务器”引起公众围观，该服务器的CPU、主板等配件全部浸泡在一种蓝色的液体中。中科曙光技术人员介绍，这是一种完全不导电、不具腐蚀性的特殊液体，通过这种方式对服务器进行降温降噪，能耗仅为传统服务器散热方式的一半。

浪潮集团也带来了3大“杀手锏”产品：可靠性达到99.9994%的关键应用主机天梭K1，相当于连续工作一年平均故障时间不超过3.15分钟，还有具有海量大数据处理能力的整机柜服务器SR系列，面向“互联网＋”的企业级高端多控存储产品AS18000。

针对黑客对各类政务、教育等网站漏洞的攻击，绿盟科技展示了基于大数据分析的生态感知平台，能够实时监测黑客攻击的源地址、攻击类型和次数等信息，实现分钟级的响应和预警。

“建设网络强国，要有自己的技术、有过硬的技术。要掌握我国互联网发展主动权，保障互联网安全和国家安全，就必须突破核心技术难题。”中科曙光公司总裁历军表示，中国企业还须更多苦练核心技术的“内功”。

“发动网络安全领域的人民战争”

本届网络安全宣传周的主题是“网络安全为人民，网络安全靠人民”，在“网络安全技术高峰论坛”及各类分论坛等平台，网络“大咖”们纵论安全形势，提出治理建议。

微软全球执行副总裁沈向洋认为，数字世界正在改变我们的物理生活，我们不仅生活在一个多样化技术的世界，也生活在一个互联网安全提出挑战的时代。

卡巴斯基公司CEO尤金·卡巴斯基分享了一组数据，1986年到2006年该公司搜集到的恶意攻击软件总量是100万个，而2016年短短一周的这个数量却是220万。“网络犯罪是一个严重的全球问题，网络犯罪每年给全球造成的损失达4000亿到5000亿美元。”

近期以来，山东两名大学生遭电信诈骗死亡案、清华大学教授遭电信诈骗案等事件也成为热议焦点。

“分析这几起通讯诈骗，其背后的原因是个人信息的泄露。现在诈骗电话和短信精准性越来越高，公众很容易受骗。”360董事长兼CEO周鸿祎说，今天我们在拦截欺诈电话、短信的过程当中，需要打一场网络安全的人民战争。

他以手机软件对诈骗号码的标注提醒功能为例，接到诈骗电话的用户在挂断电话之后，如果能有几十人多花一秒钟时间点击一下标注，那么该号码就会被加入“黑名单”，这就是网络安全靠人民的威力。

同时，针对当前个人信息泄露愈演愈烈的态势，不少业内人士纷纷建议要加快个人信息安全立法。

“网络安全的竞争归根到底是人才的竞争”

我国首次评选表彰了网络安全先进典型：在国家网络安全和科技创新领域做出多项杰出贡献的中国工程院院士沈昌祥被评为“网络安全杰出人才”，获奖金100万元；

攻克了两大国际算法难题、震惊了世界密码学界的清华大学教授王小云等10人获评网络安全优秀人才，每人获奖金50万元；

8名各大高校在网络安全研究领域的优秀教师被评为“网络安全优秀教师”，每人获奖金20万元。

“网络安全的竞争归根到底是人才的竞争。”中央网信办网络安全协调局局长赵泽良说，今年的网络安全宣传周首次举办网络安全杰出人才、优秀人才、优秀教师等先进典型表彰活动，是要通过网络安全宣传周的平台建设一个爱护网络人才、培养网络人才的良好格局。

相关数据显示，目前全国各大院校网络安全方面的毕业生不到1万人。宣传周期间，在中央网信办的指导和支持下，规划面积20平方公里的“国家网络安全人才与创新基地”落户武汉，旨在创建产学研一体化的“中国网络安全谷”。

“网络安全优秀教师”、四川大学网络空间安全研究院常务副院长陈兴蜀等专家学者建议，要建立一个跨理学、工学、法学、管理学的交叉学科人才培养体制，创新人才评价标准，吸纳更多专家和学生进入网络安全领域进行深造和研究，为网络强国建设提供智力保障。