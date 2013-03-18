习近平总书记“没有网络安全就没有国家安全、没有信息化就没有现代化”的忧患意识，激发了从网络大国走向网络强国的全民认识，形成了构建网络空间命运共同体的世界共识。第三届国家网络安全宣传周倡导“网络安全为人民、网络安全靠人民”，是立足民众、担当国家、胸怀天下，探求人类社会共同的立网之本、强网之道、兴网之源。

危机意识是蕴育网络空间安全环境的时代灵魂。事危则志远，情迫则思深。当前，网络空间发展面临复杂严峻的局面，网络安全已经成为重大民生问题。这不是仅靠政府和产业就能够独立解决的，需要人民大众知其险、识其难、出其力。人民群众是历史的创造者。先进的意识来自于人民群众发自内心的认同，广大网民的危机意识是决定网络安全长远发展和创新前行的最潜在动力。只有缔造中华民族网络空间安全危机意识，增强全体网民的网络安全知识和防护技能，才能营造健康网络空间生态环境。

安全认识是维护网络空间国家利益的实践标尺。恩格斯说：“历史从哪里开始，思想的进程也应当从哪里开始”。网络空间的安全认识是与网络社会现象相对应的哲学范畴。它是人们对网络空间虚拟环境、社会关系、社会生活实践全过程中安全概念的总认识。正确的认识孕育一流的实践活动。只有正确地认识国家网络安全所处的阶段、现状和需求，才能明晰实践的道路方向，增强时代感召力。

群体共识是铸造网络空间世界和平的思想根基。“根之茂者其实遂，膏之沃者其光晔。”世界范围内群体共识是构成网络社会精神文化的基本内容，与网络空间各种表象有着内在联系，对网络空间的发展与变化具有重大影响。先进的网络空间安全共识能够正确反映网络社会发展的客观规律，能够促进网络空间的稳定与进步。只有以“构建网络空间命运共同体”的中国主张为标志，推动国际社会对国家网络主权、安全和发展利益的认同，形成普遍的共识，才能形成网络空间和平发展的基础。

人类社会文明发展的历程证明，居安思危的意识、高瞻远瞩的认识、向心凝聚的共识是国家民族繁荣、人类社会昌盛的内在推动力。网络世界，人们的价值追求多元多样多变，各种思想文化交流交融交锋。我们要坚持蕴含中华文明的中国主张，以包容的发展观、正确的安全观，兼顾国际国内两个大局，既为中国谋，更为世界谋，构建创新、活力、联动、包容的网络经济，续写中华文明推动人类社会进步的华丽篇章。