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习近平对二十国集团领导人杭州峰会总结表彰工作作出重要指示
您当前的位置 ：新闻中心 > 国内 正文      来源： 新华社 2016-09-20 20:45
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　　中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平日前对二十国集团领导人杭州峰会总结表彰工作作出重要指示强调，二十国集团领导人杭州峰会取得圆满成功，这是在党中央领导下，筹委会和各有关部门、地方统一思想、各司其职、精心组织的结果。谈判协调有力有效，会议安排严谨有序，安全保障严密稳妥，新闻宣传有声有色，文艺演出精彩纷呈，后勤保障全面可靠，使杭州峰会落实了“西湖风光、江南韵味、中国气派、世界大同”的理念，向世界展示了中国精神、中国力量，在二十国集团进程中留下了深刻的中国印记。要做好后续工作，落实会议成果，放大会议效应，更好促进各项有关工作。

　　习近平指出，对为杭州峰会成功作出贡献的人员，要进行表彰。外交、财经、安保、宣传、文艺、交通、质检、卫生、气象、后勤等部门要做好总结和表彰工作。浙江省及杭州市精心组织、全面动员，广大市民识大体、顾大局，真情奉献，自愿服务，为杭州峰会成功作出了重大贡献，值得充分肯定，要把表彰工作做好。我们不仅要表彰先进集体和个人，而且要在全社会大力弘扬广大干部群众表现出来的主人翁意识、爱国主义精神、无私奉献精神，使之成为培育和践行社会主义核心价值观、推进社会主义精神文明建设的重要内容，为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦提供强大精神力量。

　　二十国集团领导人杭州峰会浙江省总结表彰大会20日在浙江杭州举行。会上宣读了习近平重要指示。会议总结了峰会服务保障工作成功经验，表彰了为峰会服务保障工作作出突出贡献的先进集体和个人。浙江省及杭州市有关负责同志，受表彰的先进集体代表和个人，各界代表2000余人参加表彰大会。

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[ 责任编辑： 马佳佳 ]
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