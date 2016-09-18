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默克尔首度承认难民政策存在错误：宁愿时光倒流
您当前的位置 ：新闻中心 > 国际 正文      来源： 中新网 2016-09-20 15:03
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　　德国总理默克尔。中新社记者彭大伟摄

　　中新社柏林9月19日电(记者彭大伟)一直坚持其所推行的难民政策正确性的德国总理默克尔19日破天荒地承认，过去的难民政策中存在许多错误，“如果可以的话，我宁愿时光倒流到很多、很多年前。”

　　此前一天，柏林地方选举刚刚落下帷幕。对前一天选举的结果，默克尔当天在柏林的新闻发布会上用“苦涩”来形容。

　　她所领导的执政党基民盟在本次柏林地方选举中尝到了历史性败绩，不仅与联合执政的社民党失掉50%多数席位，其得票率更跌至二战后最低水平。今年以来，受难民政策冲击，基民盟已接连在数州选举中尽显颓势，默克尔表示自己愿意承担起责任。

　　德国舆论关注到，这是自从去年夏天爆发难民危机、德国宣布大门敞开以来，默克尔首次在难民问题表态上出现重大转变。

　　就在9月5日，默克尔面对基民盟在其“政治大本营”梅-前州选举中惨败给大打反难民政策牌的德国选择党，虽已松口承认难民政策与选情告急存在直接关联，但仍坚称“尽管如此，我还是坚持认为已经做出的决定是正确的。”

　　此次，面对首都“失陷”，默克尔的表态与此前大相径庭。

　　“在移民融入方面，我们真的不是‘世界冠军’。我们等待了太久的时间，才真正意识到难民问题成其为问题。”她表示，执政党和政府需要努力做得更好，因为过去一些年里在难民政策上“并不是每件事都做得对”。

　　对于自己的失误，默克尔表示，自己曾经以为《都柏林协定》能够解决德国所面临的难民压力，“但事与愿违”。

　　“如果可以的话，我宁愿时光倒流到很多、很多年前，这样我、联邦政府以及负有责任的各方能更好地为此(难民危机)做好准备。2015年夏秋之际，我们更像是毫无准备地遇上了这场危机。”默克尔坦言应对失策，但她同时也强调，今年前几个月所做的关闭难民北上的巴尔干之路、签订欧盟-土耳其难民协议等决定并没有错。

　　“我所努力去做的，正是不让去年发生的事情重演。”默克尔说。

　　默克尔同时为国民鼓劲称，“我绝对确信，当我们从这段艰难的阶段走出来时，将比走入这个阶段时变得更好。只要我们不是铁石心肠，那么我们变成什么样，德国就会变成什么样。”

　　“但(不论怎么变)这都不会动摇德国的根基。”默克尔说，“即使在去年这样一个戏剧性的、令人不安的年份，它也没有被动摇过。”

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[ 责任编辑： 郑笑菲 ]
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