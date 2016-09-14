针对一段时间来日本在南海问题上的表现，外交部发言人陆慷19日表示，日本方面仍然没有看清、或者说还是不愿看到大势所趋。

据人民日报客户端9月19日报道，在当日的例行记者会上，有记者问，近日有媒体报道，欧洲议会高层会见达赖后，多个议会访华团组被中方叫停，请证实。中方对此有何评论？

陆慷表示，9月15日欧洲议会议长舒尔茨和外委会主席布鲁克不顾中方强烈反对，执意同窜访欧洲议会的第十四世达赖喇嘛会见，违背了欧盟在涉藏问题上的立场和对中方所作承诺。中方坚决反对欧洲议会方面这一错误行径，也不可能对此无动于衷。

陆慷(资料图)

陆慷指出，涉藏问题涉及中国核心利益和民族感情。中国政府坚决反对民族分裂主义，坚决反对达赖集团头目以任何身份和名义到任何国家和组织从事反华和分裂中国的活动，也反对任何国家和组织官方人士同其进行任何形式的接触。

他表示，当前，中欧关系正进入快速发展的新阶段，双方议会本来也有着良好的交往势头。而此次欧洲议会领导人一意孤行，坚持错误立场，损害了中方核心利益，亦严重损害了双方议会交流的政治基础。

“希望欧方及有关人士改弦更张，切实采取有效措施消除负面影响。”陆慷强调。

日本应认清南海问题的大势所趋

在当日的例行记者会上，有记者问，据报道，日本防卫大臣稻田朋美近日在访美时表示，她强烈支持美国海军开展的“航行自由行动”。日方将通过海上自卫队与美海军联合训练航行等方式更多地介入南海。中方对此有何回应？

陆慷表示，关于日本一段时间以来在南海问题上的表现，我在7月28日答记者问时曾说过，日本给人的感觉有点“哀莫大于心不死”。从上述报道可以看出，日本方面仍然没有看清、或者说还是不愿看到大势所趋。

陆慷说，我们可以看看一段时间以来南海问题本身的发展。南海本无事，在个别域外国家的搅动下，一些本来被有效管控的分歧被凸显。在经过一番折腾后，本地区国家认清了什么是自身根本利益所在，一致同意重回地区共识，一致同意坚持通过双轨思路妥善处理南海问题，即由直接有关当事国通过谈判协商和平解决争端、由中国和东盟国家共同维护南海地区和平与稳定。今年7月的中国一东盟外长会议发表了“全面有效落实《南海各方行为宣言》的联合声明”，今年9月中国一东盟领导人会议通过的成果文件承诺全面有效完整落实《南海各方行为宣言》、并在协商一致基础上实质性推动早日达成“南海行为准则”。这些都反映了南海周边国家的共同意志，也是南海问题的必经之路。

我们再看看同一时期日本使出浑身解数搅局的结果。日本先是跟风炒作试图打着“国际社会”的幌子参与搅乱南海形势；面对处于国际社会少数的现实，又试图拉上七八个国家为自己壮胆；后来在越来越孤立的情况下，日本甚至不惜弄虚作假，试图把自己的观点强加给有关国家、却立即被有关国家证伪。

“我可以提醒日本方面两点：一、中方维护领土主权和海洋权益的决心坚定不移。二、中方与东盟国家一道，按双轨思路妥善处理好南海问题的决心坚定不移。”陆慷说。