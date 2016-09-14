网络安全和信息化是事关国家经济社会可持续发展、事关国家长治久安、事关人民群众福祉的重大战略问题，习近平总书记作出了重要论断：“没有网络安全就没有国家安全，没有信息化就没有现代化”。深刻阐述了网络安全信息化发展的辩证关系，指出“网络安全和信息化是一体之两翼，驱动之双轮，必须统一谋划，统一部署，统一推进，统一实施。”

一、我国已成网络大国，但离网络强国还有距离

1994年的4月20日，通过一条64K的国际专线，我国首次接入国际互联网。22年来,我国网民数量迅速增加、网络建设成就斐然。据中国互联网网络信息中心发布的《第38次中国互联网络发展状况统计报告》，截至2016年6月，我国网民规模达7.10亿，其中通过手机上网的网民占92.5%；国内域名总数3698万个，网站近454万家。根据市值排名，全球十大互联网企业中我国有4家。截止2015年底，我国网络购物用户规模达到4.13亿，全国信息消费整体规模达到3.2万亿元，同比增长超过20%，电子商务交易规模突破18万亿元。被誉为“互联网女皇”的凯鹏华盈(KPCB)合伙人玛丽·米克在2016年度《互联网趋势》报告中认为，中国已成为全球互联网领袖。“网络大国”的称号实至名归。

伴随着互联网的快速发展，网络安全问题逐步显现。木马和僵尸网络、移动互联网恶意程序、拒绝服务攻击、安全漏洞、网页仿冒、网页篡改等网络安全事件多有发生，基础网络设备、域名系统、工业互联网等我国基础网络和关键基础设施依然面临着较大的安全风险。据国家计算机网络应急技术处理协调中心发布的《中国互联网网络安全报告》，2015年共发现10.5万余个木马和僵尸网络控制端，控制了我国境内1978万余台主机；通过自主捕获和厂商交换获得移动互联网恶意程序数量近148万个，较2014年增长55.3%，主要针对安卓平台；2015年前三季度，攻击流量在1Gbit/s以上的DDoS攻击次数近38万次，日均攻击次数达到1491次。从上面的数据可以看出，我国面临的网络安全方面的任务和挑战日益复杂和多元，离网络强国目标仍有一定差距。

二、网络强国战略建设进入快车道

面对互联网技术和应用飞速发展，网络安全形势日渐复杂，原有管理体制亟待更新完善。2014年2月27日中央网络安全和信息化领导小组宣告成立，中共中央总书记习近平担任组长，体现了我国领导层全面深化改革、加强顶层设计的意志，更显示出在保障网络安全、维护国家利益、推动信息化发展上的决心。这是我国网络安全和信息化国家战略迈出的重要一步，标志着我国从网络大国加速向网络强国挺进。

互联网作为是二十世纪人类最大的发明，已经融合到经济社会发展的各个方面。而它的魔力才刚刚露出冰山一角，它将给世界带来更大、更彻底的变化，甚至有人说互联网有改变一切的力量。习近平总书记指出：“互联网时代对人类的生活、生产、生产力的发展都具有很大的进步推动作用。”正是基于未来发展战略考虑的高度，2014年2月，中央网络安全和信息化领导小组第一次会议中提出，从网络大国发展为网络强国列为国家战略；十八届五中全会又建议将网络强国战略纳入“十三五”规划的战略体系之中。实施网络强国战略，成为党和国家在信息时代实现国家强盛和民族振兴的重大决策部署。

三、建设网络强国需要“两翼”和“双轮”均衡发展

网络强国犹如时代之“雄鹰”和“列车”，网络安全和信息化便是其“一体之两翼”和“驱动之双轮”。建设网络强国，既要解决网络安全问题，也要推动信息化发展，让这“两翼”和“双轮”均衡发展，为国家早日实现“两个一百年”的奋斗目标提供强大动力。

没有网络安全就没有国家安全。随着信息技术创新发展，网络安全问题越来越突出，网络安全的内涵也在不断扩展。网络攻击、网络诈骗、网络侵权时有发生，网上黄赌毒、暴力恐怖以及网络谣言等有害信息屡禁不止，严重危害国家安全、损害人民利益。建设网络强国，首先要把好“安全关”，守好“底线”，打好这场没有硝烟的“战争”。要警惕那些直接进行看得见的破坏的“黑客”，更要警惕那些进行着看不见的破坏但影响更为恶劣的“黑手”，不仅要守护个人的信息安全、财产安全，更要捍卫国家关键基础设施安全，甚至是国家主权和政治安全。以安全保发展，建久安之势、成长治之业。

做好网络安全工作不是某个机构、某个部门的事，需要全社会的参与。这需要加强顶层设计和战略统筹，加快制定网络安全战略、宏观规划和重大政策；立足全球化网络环境，统筹补齐在基础设施、法治环境、人才支撑、国际治理等方面的短板；创新改进网上宣传，弘扬主旋律，激发正能量，综合治理网络生态；加快制定急需的网络安全法律法规与技术标准，加强自主创新，解决核心技术，建设网络安全保障体系；加强网络安全宣传和普及教育，提高对网络攻击的溯源能力，加大对黑色产业的打击力度。

没有信息化就没有现代化。信息技术日新月异，以数字化、网络化、智能化为特征的信息化浪潮蓬勃兴起。信息已经成为像水、电、气等基础设施一样的生活必需品，信息化发展正逐步演进成一场全方位的社会变革，不仅改变了人们的交流方式和生活方式，也深刻影响着国家的政治、经济、社会、文化、军事等领域。为适应经济发展新常态，增强发展新动力，需要将信息化贯穿我国现代化进程始终，加快释放信息化发展的巨大潜能。

大力发展信息化，需要宏观谋略与微观实践相结合。要落实好《国家信息化发展战略纲要》，以信息化驱动现代化为主线，以建设网络强国为目标，着力增强国家信息化发展能力，提高信息化应用水平，优化信息化发展环境，推进国家治理体系和治理能力现代化。全面实施创新驱动发展战略，要求把创新发展作为应对发展环境变化、增强发展动力、把握发展主动权；最大程度发挥信息化的驱动作用，实施国家大数据战略，推进“互联网+”行动计划，引导新一代信息技术与经济社会各领域深度融合，推动优势新兴业态向更广范围、更宽领域拓展；切实防范、控制和化解信息化进程中可能产生的风险，以安全保发展，以发展促安全，让信息化造福社会、造福人民，为实现中华民族伟大复兴的中国梦奠定坚实基础。

信息技术和产业发展程度决定了信息化的发展水平。这要求加强核心技术自主创新和基础设施建设，提升信息采集、处理、传播、利用、安全能力，更好惠及民生。要制定全面的信息技术、网络技术研究发展战略，下大气力解决科研成果转化问题。要出台支持企业发展的政策，让企业成为技术创新主体，成为信息产业发展主体。

四、结语

建设网络强国，要有自己的技术，有过硬的技术；要有丰富全面的信息服务，繁荣发展的网络文化；要有良好的信息基础设施，形成实力雄厚的信息经济；要有高素质的网络安全和信息化人才队伍；要积极开展双边、多边的互联网国际交流合作。建设网络强国的战略部署要与“两个一百年”奋斗目标同步推进，向着网络基础设施基本普及、自主创新能力显著增强、信息经济全面发展、网络安全保障有力的目标不断前进。

中国的网络强国战略是“网络安全”与“信息化”两翼齐飞、双轮驱动的战略。建设网络强国，既要解决网络安全问题，也要加快发展信息化，让这“网络安全”与“信息化”协调一致，同步前进，为“网络强国”保驾护航。按照创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念推进网络强国建设，推动我国网信事业发展，让互联网更好造福国家和人民。