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国家转基因检测中心被指开虚假报告 调查组已介入
您当前的位置 ：新闻中心 > 国内 正文      来源： 来源：京华时报 2016-09-20 08:59
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　　9月18日、19日连续两天，中国农业科学院北京畜牧兽医研究所(以下简称北京畜牧兽医研究所)博士生魏景亮网曝“国家转基因检测中心造假”。昨日，中国农业科学院发布声明称，农业部联合调查组已进驻北京畜牧兽医研究所开展核查工作，中国农业科学院将积极配合，若反映的情况属实，将严肃处理。

　　-网曝

　　档案等系列问题被指造假

　　举报人魏景亮是北京畜牧兽医研究所动物遗传育种方向的硕士研究生，2014年转为硕博连读，预计明年7月拿到博士学位，但今年4月1日，魏景亮退学。据了解，退学前，魏景亮所在实验室为农业部转基因动物及饲料安全监督检验测试中心，又称国家转基因检测中心。

　　魏景亮称，2015年5月中旬，所在实验室接到通知，三年一度的转基因检测中心的档案检查将在当年7月进行，并由魏景亮担任转基因检测中心的“档案员”，负责所有档案的制作和管理。

　　魏景亮表示，2015年6月初，他从转基因检测中心动员大会上了解到，由于实验室有日常的科研任务，因此转基因检测中心日常工作中需要的所有过程性档案都没有记录。会后，魏景亮向导师李奎提出此做法不妥，并不愿继续担任“档案员”。但导师李奎以“国家战略需要我们这样的空壳转基因检测中心作为技术储备”“不能临时更换工作人员”为由拒绝魏景亮。

　　在爆料中，魏景亮指出实验室的转基因检测中心存在四个主要问题：大规模“赶作业”式的档案造假；人员的冒名顶替和制作虚假劳动合同；任用实验技能不熟练的硕士研究生进行检测；对外推托检测委托，同时有可能私下开出虚假报告。

　　魏景亮还提出，2015年10月某天，检测中心技术负责人敖红副研究员拿了一份转基因成分检测报告给他，让魏景亮在相应位置签字盖章。“因为我没有看到有检测实验进行，所以这有可能是虚假检测报告。”魏景亮说。

　　魏景亮向记者表示，一方面是看到造假心灰意冷，不想做科研；另一方面是外出做志愿者项目被学校警告，所以选择了退学。“之前给多部门反映都未得到回应，我的目的是让犯错的人承担本应该承担的责任，国家在没有出现重大事故之前填补体系漏洞。”

　　-回应

　　农业部已进驻农科院调查

　　昨日，中国农业科学院发布声明称，近日，中国农业科学院肄业博士研究生魏景亮在网络上发表“爆料：国家转基因检测中心造假”，反映北京畜牧兽医研究所农业部转基因动物及饲料安全监督检验测试中心有关问题，中国农业科学院高度重视，立即着手了解有关情况。农业部联合调查组已进驻北京畜牧兽医研究所开展核查工作，中国农业科学院将积极配合，若反映的情况属实，将严肃处理。

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[ 责任编辑： 郑笑菲 ]
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