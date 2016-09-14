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全国30省已取消农业户口 农转非不一定要放弃土地
您当前的位置 ：新闻中心 > 国内 正文      来源： 来源：新京报 2016-09-20 08:58
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　　北京将取消农业户口和非农业户口性质区分，统一登记为居民户口。9月19日，北京市关于《进一步推进户籍制度改革的实施意见》正式出台。

　　据不完全统计，截至目前，包括北京在内已经有30个省份出台户籍制度改革方案，具体为河北、河南、山东、山西、陕西、江西、湖南、湖北、广东、广西、黑龙江、吉林、辽宁、重庆、云南、甘肃、青海、福建、江苏、安徽、贵州、四川、新疆、宁夏、浙江、海南、内蒙古、天津、上海、北京，各地普遍提出取消农业户口与非农业户口性质区分。

　　农业户口和非农业户口各自有哪些权益?人口专家、北京大学社会学系教授陆杰华说，农业户口的权益，主要是宅基地和责任田，特别是在城市化过程中，通过拆迁，可以获得更多的收益;非农业户口的权益主要是依附在户籍上的一些社会福利，包括教育、医疗、就业、保险、住房等方面。

　　“有些福利是明显可以看出差别的”，陆杰华说，比如养老金，非农业户口就要比农业户口多很多并且沿袭多年，已经很成熟和完善，但农村的养老金建立不满十年。还有医疗保险，差别也较大，陆杰华解释，农业户口参保的新农合一般只保大病，住院才可以报销，但居民和职工的医疗保险，不但住院可以报销，门诊看病也可以报销，退休后还有各项医疗费报销待遇。

　　“另外还有一些隐形福利”，陆杰华说，比如教育，看似平等，但非农业户口，可以享受更优质的教育，医疗资源城市也明显更丰富，质量更优。

　　至于农转非后，是否一定要放弃宅基地和责任田?陆杰华认为不一定，户籍改革有不同路径，即使放弃土地，也不应该像过去那样简单的给予现金补偿，肯定要在社保、在基本公共服务上拉近和城里居民的差距，否则仅仅给房子、给钱，福利待遇却没有跟上，农民也不会愿意。

　　国家行政学院教授竹立家表示，现在好多人认为农民失了身份就会失地，其实不是这样。居民制度不是剥夺农民的财产，而是给予农民平等的身份，平等的待遇。“居民户口既不是变成非农户口，也是过去概念的城市户口”，竹立家说，而是强调在国土范围内，都是平等的身份。

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[ 责任编辑： 郑笑菲 ]
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