2016国家网络安全先进典型集体采访现场。中国网信网焦鹏摄

9月19日上午，网络安全先进典型表彰仪式在武汉举行，19名网络安全杰出人才、优秀人才及优秀教师受到表彰。在表彰仪式结束后，中国工程院院士沈昌祥、清华大学高等研究院教授王小云、杭州安恒信息技术有限公司董事长兼CEO范渊、北京航空航天大学电子信息工程学院教授刘建伟、四川大学网络空间安全研究院常务副院长陈兴蜀接受集体采访，就网络安全工作回答记者提问。

中国工程院院士沈昌祥。中国网信网焦鹏摄

中国工程院院士沈昌祥：核心技术是国家网络空间的命门

没有网络安全就没有国家安全，因为我们所有的基础设施都与网络信息化有关。总的来说，中国在网络空间安全上，虽然不处于先进地位，但经过这些年的努力，获得很大的进步。我们拥有可控的可信技术，但是我们要继续努力，要加强人才建设来支撑网络强国建设。

核心技术是国家网络空间的命门，我们有信心，可以抓住核心的技术，也就是说颠覆性的技术，非对称的技术，实现弯道超车，发挥客观优势，为我国建设网络强国做出贡献。

清华大学高等研究院教授王小云。中国网信网焦鹏摄

清华大学高等研究院教授王小云：网络安全人才培养要理论和技术并重

中央网络安全和信息化领导小组成立以后，在网信办、工信部等部门的大力支持下，网络安全人才培养工作取得了显著成效。网络安全是交叉的学科，人才培养首先要综合其他学科的知识点，从科学的角度推动人才培养的工作。另外，除了学科的交叉特性，网络安全人才的培养具有理论特性和技术特性。网络安全发展非常迅速，而网络安全方面的理念和技术是同步发展的。从80年代开始，微软、IBM等公司培养了大批网络安全领域的科学家，近几年，我国相关企业也开始重视网络安全人才的培养，这是一个非常好的模式，我们的大学研究员和企业可以研究一个比较好的人才培养模式，让网络安全的理念和技术同步发展。

杭州安恒信息技术有限公司董事长兼CEO范渊。中国网信网焦鹏摄

杭州安恒信息技术有限公司董事长兼CEO范渊：G20杭州峰会期间击退3000万次网络攻击

此次G20峰会的网络安保工作历时300天，300多位专家投入其中。300天的工作包括事前的发现、事中的防御和分析及事后的发掘，这些工作又可以再反哺公司对网络安全态势的分析。

网络安保工作首先是负责G20杭州峰会的核心系统，然后是其他所有相关的、在区域范围的金融、交通、能源等方面的重要基础设施，以及数千个政府网站。在G20峰会期间，一个重要信息系统历经3000万次攻击。

如果没有识别和阻挡，严重的网络攻击可能会对社会造成某一类型的破坏，如密码被破解、服务器程序被入侵、数据的泄露或者页面的篡改、服务器被控制等。对于不同的攻击来源、不同攻击的行为和时段，我们在前端有拦截、分析，后端会有相关的关联分析和统计，因此形成了丰富的大数据。

北京航空航天大学电子信息工程学院教授刘建伟。中国网信网焦鹏摄

北京航空航天大学电子信息工程学院教授刘建伟：网络安全人才的培养关键在教育

网络安全人才的培养关键在教育，做好网络安全领域的教师要做好三点：第一必须肚子里有货；第二心里应该有爱；第三，脑子里有思想，要琢磨教学方法和教学艺术。

关于网民安全意识的培养问题，应该从两个方面来说，一方面是要加强对网络安全知识的科普、宣传，网络安全教育应该从娃娃抓起；另一方面，要加大关于网络安全科普读物的编写，从目前的情况看，我国在网络安全科普读物方面还是非常缺乏的。

四川大学网络空间安全研究院常务副院长陈兴蜀。中国网信网焦鹏摄

四川大学网络空间安全研究院常务副院长陈兴蜀：要建立网络安全人才评价机制

网络空间一级学科是集计算机、通讯、数学、管理学、法学，甚至社会科学为一体的真正意义上的交叉学科。要进行网络空间学科的人才培养，涉及了如何建设人才交叉培养的培养机制问题，而这里面有一个很核心的问题，就是如何建立网络安全人才的评价机制，因为交叉学科，不能单纯用某一类学科的评价机制规范，可以由教育部门牵头，针对网络安全领域进行小领域划分，不同领域的人才应该建立不同的评价机制，从而可以吸纳更多的专家和学生进入网络安全这个领域进行深造和研究。(中国网信网杨倩)