9月18日下午，网络安全博览会新闻发布会在武汉国际博览中心举行。图为网络安全周新闻发布会现场。中国网信网焦鹏摄

作为2016年国家网络安全宣传周重点活动之一，网络安全博览会于9月19日—25日在武汉国际博览中心A6-1馆举行。据了解，网络安全博览会由中央网络安全和信息化领导小组办公室、工业和信息化部、公安部指导，武汉市人民政府主办，工业和信息化部电子一所、中国网络安全产业联盟和武汉市网络安全和信息化领导小组办公室共同承办。

在9月18日举行的网络安全博览会新闻发布会上，银联执行副总裁、工程院院士柴洪峰、360董事长兼CEO周鸿祎、阿里巴巴首席风险官刘振飞、腾讯公司副总裁马斌、浪潮集团副总裁左佰臣、中国电信集团公司信安部总经理李安民、蚂蚁金服副总裁陆杰迅等业界人士，就“打击网络诈骗”“维护网络安全”“共担业界责任”等问题展开热烈讨论，并回答现场记者提问。

银联执行副总裁、工程院院士柴洪峰：银联服务，安全是重中之重

银联执行副总裁、工程院院士柴洪峰(中国网信网焦鹏摄)

中国银联作为中国银行产业的联合组织，各个企业、新兴产业的企业家们都是其合作对象。当今我国银行卡产业发展很快，作为银联执行副总裁，柴洪峰在讨论中强调：在银联服务中，安全是重中之重。柴洪峰说，现在电信行业、互联网领域，欺诈大量发生，非面对面的网上风险也在不断提高。说明现在的犯罪分子也在利用高科技手段，网络安全会永远在路上，因此“厂商要联合起来打一场仗”。

在谈到数据共享和联防联控的新进展时，柴洪峰说，针对商业银行的风险研判和部署，中国银联和中国电信、中国移动、中国联通，都在尝试信用卡、借记卡、银行卡、电信相关的信息合作，比如大数据的分析模型等。柴洪峰也希望能和互联网安全企业加强合作，共同改善网络安全环境。

360董事长兼CEO周鸿祎：抵御网络安全威胁，每个人都要成为参与者

360公司创始人、董事长兼CEO周鸿祎(中国网信网焦鹏摄)

现在手机成为每个人的“新器官”，越来越多的网络诈骗瞄准消费者及其财产，周鸿祎说“不出事则已，一出事就是钱财损失。”对付网络安全要有非常行之有效的方式，就是让每个人都成为参与者，都能积极贡献自己的一份力量。周鸿祎说“网络安全最核心的内容是大数据，大数据从何而来？是用户。”

如今的网络安全状况很严峻，靠一家之力已无法真正解决，这就要求在面对网络安全威胁时，整个行业要加强协作和数据共享。周鸿祎表示，网络安全靠人民，这个“人民”不仅包括消费者，也包括国家的执法机构、相关行业、领导部门、运营商和各大互联网公司。

阿里巴巴首席风险官刘振飞：面对网络欺诈，全行业要群防群审，共建良好生态环境

阿里巴巴首席风险官刘振飞

刘振飞向现场参会人员简要介绍了阿里巴巴17年来网络安全建设情况，他说阿里一直以来希望为全球的商业发展提供坚实和安全的服务。在数据安全建设方面，阿里积极参与到国家个人信息保护的相关政策研究和制定当中，同时牵头制定相关国际标准、国家标准和行业标准，希望以此来推动整个行业、整个生态的安全提升；在防范诈骗方面，阿里从用户端和企业端入手，面对不同群体推出不同产品，用以防范层出不穷的网络诈骗；在承担社会责任方面，阿里利用自己的安全技术和安全数据，配合公安部推出一个公益项目“团圆”，用以打击拐卖。

刘振飞说，做互联网靠一个公司，能力再强也不行，团结很重要。互联网产业是一个社会生态，这就要求整个行业一起努力来提升整个生态环境，群防群审才能做好。网络安全靠大家，需要大大小小公司共同参与，一起做好。

腾讯公司副总裁马斌：将安全内容放在更高的位置，让更多网友参与进来

腾讯公司副总裁马斌(中国网信网焦鹏摄)

马斌说，今年6月手机上网用户超过7亿，每个人使用手机时长超过4.5个小时，到2020年我们预计地球上70亿人，到这时候我们将会有超千亿城市。我们一切都是数字化的，包括生存环境和存储环境。所以，从互联网到移动互联网发展最终的业态，一定是数据化、可视化，并且共享化。在这样的环境和背景下，要把安全的内容放在更高的位置，让更多的网民参与进来，让犯罪分子无处可藏。

面对犯罪分子不断提升的犯罪手段，要通过提升技术能力、合作能力，以及与警方、工信部、银行系统等部门的多方联合，综合、立体地共同打击网络犯罪，让犯罪分子真正销声匿迹，让我们的网络安全能力得到极大提升。

浪潮集团副总裁左佰臣：数据中心的安全是整个网络安全的基石

浪潮集团副总裁左佰臣(中国网信网焦鹏摄)

左佰臣将网络安全分为三个层面：终端(如手机、PC端)、网络端和主机端。他说，国家的各个领域，包括公民利用的网络条件，基本都是靠各类型的大型数据中心提供，数据中心的安全是整个网络安全的基石。也就是说在整个大背景下，如果数据中心的系统没有重器，在端就很难谈安全问题。左佰臣介绍说，浪潮这些年致力于国家IT核心装备的研发，2010年研发的产品使得中国成为世界上三个拥有该技术研发能力的国家之一。同时围绕数据中心层面，包括在云数据时代，浪潮也在不断研究。

中国电信集团公司信安部总经理李安民：预防电信网络诈骗，运营商发挥重要作用

中国电信集团公司信安部总经理李安民(中国网信网焦鹏摄)

李安民说，网络安全的突出特点是全方位、立体化，恰恰因为这样的特点，运营商承担着非常重要的环节。如何防范电信网络诈骗？李安民认为，信息安全最关键的是发现，要对攻击者发起进攻。一是实行关停机制，通过监测和用户举报，全力配合公安部门，按照国家制定的号码进行关停。第二，网络拦截，安排专人在公安反诈骗中心7×24小时协助和值班。第三，实行实名制，诈骗是成系统的，所以实名制有很大一部分是为了防止通讯诈骗，中国电信承诺在2016年11月份，如果没有做到实名制的用户实行删停；第四，配合国家宣传，提高公民防诈骗意识。

蚂蚁金服副总裁陆杰迅：让电信诈骗、木马、伪基站成为历史，要靠人民、新科技和新安全

蚂蚁金服副总裁陆杰讯(中国网信网焦鹏摄)

陆杰讯说，我们生活在互联网时代，阅读新闻、理财、社交、购物都离不开互联网，所以保证网络安全是非常重要的。“网络安全要靠人民，主要是要提高现在7亿多手机用户的安全防控意识。”陆杰讯介绍，蚂蚁金服这次和网信办合作借助网络安全周推出安全课堂，大家以后打开支付宝搜“网络安全”，或者对着语言按键说“网络安全”，就会看到各种网络和手机上一些坏人用的套路，还有专家推荐的一些好的防护方式和方法。希望在未来的三五年里电信诈骗成为历史，木马成为历史，伪基站成为历史，要达到这个目标，我们要靠人民，靠新科技、新安全。(中国网信网徐可)