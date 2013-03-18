洛阳网首页  新闻  县区  百姓呼声  律师在线  百科  房产  娱乐  游戏  电子报  网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳 | 国内 | 国际 | 娱乐 | 体育 | 财经 | 社会
国平：全民参与使网络安全更强更实
您当前的位置 ：新闻中心 > 国内 正文      来源： 中国网 2016-09-19 22:53
分享到：

　　“晴川历历汉阳树，芳草萋萋鹦鹉洲。”9月19日上午，国家网络安全宣传周在江城武汉拉开帷幕。中共中央政治局常委、中央书记处书记、中央网络安全和信息化领导小组副组长刘云山在开幕式上发表讲话，并参观网络安全博览会。

　　“网络安全为人民，网络安全靠人民，维护网络安全是全社会共同责任，需要政府、企业、社会组织、广大网民共同参与，共筑网络安全防线。”习近平总书记在不久前的网信工作座谈会讲话中点出了我国网络安全建设目的所在和力量所依。便捷高效的支付方式、新鲜有趣的社交软件、功能多样的客户端如今已与人们的生活息息相关，一旦网络安全出了状况，它们就很可能成为不少网民的“网络惊梦”。根据《2016中国网民权益保护调查报告》显示，近一年来，我国网民因为网络安全问题遭受的损失高达915亿元，84%的网民曾亲身感受到由于个人信息泄露带来的不良影响。由此可见，没有网民能够在网络安全问题上独善其身，网络安全不仅关乎千家万户，更是国家安全的重要依托。只有越来越多的网民意识到网络安全的重要性，亲身参与到维护网络安全的行动中，才能真正实现网络空间的长治久安。

　　“树立以人民为中心的发展思想，树立正确的网络安全观，坚持网络安全和网络发展同步推进，让互联网更好地造福人民。”从本届宣传周的系列重点活动看，活动理念与总书记的网络安全治理理念一脉相承。无论是到处洋溢着青少年蓬勃朝气的网络安全知识竞赛，还是网络安全公益广告征集活动中网民原创的漫画视频、口号标语，都体现了网民的主动加入和亲身参与。作为网络安全宣传周的重头戏，网络安全博览会也是相当接地气。95家网络安全领域企业参展，创下了参展企业及展区规模的历届之最，更囊括了与普通网民的网上安全息息相关的行业巨头。中外网信领域大咖云集的首届网络安全技术高峰论坛，则将为广大网民奉上一场网络安全的知识盛宴。此外，对网络安全先进典型的专门表彰，更是对于加快网络安全人才培养、吸引更多人才投身网络安全事业具有重要意义。可以说，这些匠心独具的安排，让人们认识到网络安全绝不是冷冰冰的杀毒软件、防火墙，也不是一串串天书般的代码程序，而是就在你我身边的贴心关怀。

　　信息时代里，没有网络安全就没有国家安全，而对于广大人民群众来说，没有网络安全也没有个人安全。将以人民为中心的执政理念融入到网络安全建设中，堪称中国网信工作的创举。有中国7.1亿网民的共同参与，中国网络安全事业发展的步伐必将更加有力而稳健。(国平)

 返回洛阳网首页>>
[ 责任编辑： 马佳佳 ]
分享到：
相关阅读
  • ·带你走进儿童重症监护病房 揭开PICU的神秘面纱
  • ·鸡蛋具备的五大惊人功效！你究竟了解多少？
  • ·医院用公公精子为儿媳授精 20年出生173名婴儿
    		•
    最新！河南所有地市县房产价格表！
    最新！河南所有地市县房产价格表！
    洛阳市今冬预计新增供热面积350余万平方米
        我市今冬预计新增供热面积350余万平方米，其中洛龙、高新两区预计新增150万平方米，洛北四城区预计新增200余...
  • ·洛阳市新增6个绿色建筑评价标识项目
  • ·[房产]统计局：8月64城房价环比上涨 洛阳环比上涨0.3%
  • ·[房产]买房发现户口未迁 新房主起诉获赔违约金10万
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 网传洛阳金谷派出所民警暴力执法 记者...
  • 河南省政府任免一批领导干部 涉及郑州...
  • 隋唐城遗址植物园内约88400平方米桂花...
  • 2016全国滑翔伞定点联赛(洛阳站)将在...
  • 东环路跨洛河桥上起“彩虹”
  • 洛阳市取消和调整一批行政审批项目
  • 洛阳市第三批非遗代表性传承人名单公...
  • 洛阳市今冬预计新增供热面积350余万平...
  • 本周冷空气影响河南 明天全省降雨又降温
  • 第五届中国创新创业大赛先进制造行业...
    		•
    百姓呼声
    事业单位啥时间涨工资？未接到相关文件规定
    市体育局：洛阳的马拉松比赛正在积极筹备中
    精彩图片
    美女楼盘试住员 体验富...
    范冰冰登时尚杂志封面 ...
    艺术家人体彩绘 美女与...
    史上最美军训宿舍爆红
    精彩热帖

    月圆中秋 神鹰送暖

    收获金秋

    一群外国洋妞

    人像美拍
    /和农友三天二夜游沁河纪实照片
    /中 秋 夜 月
    /走来走去，飞来飞去 ，一个目的 —— 找吃
    娱 乐

    48岁翁虹庆生 与老...

    吴亦凡赴伦敦时装周

    阚清子海滩私房照

    麦迪娜:比珠宝更亮眼
    生活 洛阳天气 水费查询 电费查询 房屋租售 彩票开奖 快递查询
    交通 洛阳地图 洛阳航班 洛阳公交 长途客车 火车时刻 旅游线路
    政务 政府机关 违章查询 个税计算 查公积金 户籍查询 办出入境
    网点 银行网点 洛阳医院 教育学校 社保查询 移动通信 保险理财
    优惠 商场打折 团购导航 特价酒店 休闲娱乐 潮流热卖 美食情报
    资讯 人才招聘 特色餐饮 股票行情 教育培训 购车手册 养生课堂
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605