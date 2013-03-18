“晴川历历汉阳树，芳草萋萋鹦鹉洲。”9月19日上午，国家网络安全宣传周在江城武汉拉开帷幕。中共中央政治局常委、中央书记处书记、中央网络安全和信息化领导小组副组长刘云山在开幕式上发表讲话，并参观网络安全博览会。

“网络安全为人民，网络安全靠人民，维护网络安全是全社会共同责任，需要政府、企业、社会组织、广大网民共同参与，共筑网络安全防线。”习近平总书记在不久前的网信工作座谈会讲话中点出了我国网络安全建设目的所在和力量所依。便捷高效的支付方式、新鲜有趣的社交软件、功能多样的客户端如今已与人们的生活息息相关，一旦网络安全出了状况，它们就很可能成为不少网民的“网络惊梦”。根据《2016中国网民权益保护调查报告》显示，近一年来，我国网民因为网络安全问题遭受的损失高达915亿元，84%的网民曾亲身感受到由于个人信息泄露带来的不良影响。由此可见，没有网民能够在网络安全问题上独善其身，网络安全不仅关乎千家万户，更是国家安全的重要依托。只有越来越多的网民意识到网络安全的重要性，亲身参与到维护网络安全的行动中，才能真正实现网络空间的长治久安。

“树立以人民为中心的发展思想，树立正确的网络安全观，坚持网络安全和网络发展同步推进，让互联网更好地造福人民。”从本届宣传周的系列重点活动看，活动理念与总书记的网络安全治理理念一脉相承。无论是到处洋溢着青少年蓬勃朝气的网络安全知识竞赛，还是网络安全公益广告征集活动中网民原创的漫画视频、口号标语，都体现了网民的主动加入和亲身参与。作为网络安全宣传周的重头戏，网络安全博览会也是相当接地气。95家网络安全领域企业参展，创下了参展企业及展区规模的历届之最，更囊括了与普通网民的网上安全息息相关的行业巨头。中外网信领域大咖云集的首届网络安全技术高峰论坛，则将为广大网民奉上一场网络安全的知识盛宴。此外，对网络安全先进典型的专门表彰，更是对于加快网络安全人才培养、吸引更多人才投身网络安全事业具有重要意义。可以说，这些匠心独具的安排，让人们认识到网络安全绝不是冷冰冰的杀毒软件、防火墙，也不是一串串天书般的代码程序，而是就在你我身边的贴心关怀。

信息时代里，没有网络安全就没有国家安全，而对于广大人民群众来说，没有网络安全也没有个人安全。将以人民为中心的执政理念融入到网络安全建设中，堪称中国网信工作的创举。有中国7.1亿网民的共同参与，中国网络安全事业发展的步伐必将更加有力而稳健。(国平)