2016年国家网络安全宣传周开幕式19日上午在武汉国际会议中心举行。中共中央政治局常委、中央书记处书记、中央网络安全和信息化领导小组副组长刘云山在开幕式上发表讲话，并参观网络安全博览会，强调要认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，树立以人民为中心的发展思想，树立正确的网络安全观，坚持网络安全和网络发展同步推进，让互联网更好地造福人民。

刘云山说，网络安全和网络发展相辅相成，安全是发展的前提，发展是安全的保障。要把新发展理念贯穿到互联网建设各方面，加快信息化服务普及，让人民群众共享互联网发展成果。要坚持以发展促安全，扎实做好补短板的工作，通过提高建设和发展水平，更好维护国家网络空间安全和发展利益，维护人民群众网络信息合法权益。

刘云山强调，要把增强全民网络安全意识作为一项基础性工作来抓，大力普及网络安全知识，加强网络安全教育，推动形成全社会重视网络安全的良好氛围。要着力培育积极健康的网络文化，弘扬社会主义核心价值观，推动优秀精神文化产品数字化网络化传播，唱响主旋律、集聚正能量。要加强网络伦理、网络文明建设，强化对未成年人上网保护，不断提高青少年网络文明素养。要坚持技术引领、创新驱动，加快构建关键信息基础设施安全保障体系，提升网络安全技术保障能力。要坚持依法治网、依法办网、依法上网，深化网络空间治理，严厉打击网络诈骗、网络窃密等违法犯罪活动，让互联网在法治轨道上健康运行。

刘云山强调，各级党委和政府要把网络安全工作摆上重要位置，切实履行领导责任，严格落实网络安全责任制。各有关方面要各负其责，协同推进网络安全工作。互联网企业要坚持社会效益和经济效益相统一，不断强化社会责任和道德责任。要加强互联网对外交流合作，推动建立多边、民主、透明的全球互联网治理体系，共同构建和平、安全、开放、合作的网络空间。

从今年起，国家网络安全宣传周于每年9月第三周在全国统一举行。今年宣传周的主题是“网络安全为人民，网络安全靠人民”，将举行网络安全技术高峰论坛、网络安全博览会、网络安全电视知识竞赛、网络安全知识进校园等活动。