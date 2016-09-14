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2016网络安全宣传周启动 专家现场教居民防骗
您当前的位置 ：新闻中心 > 国内 正文      来源： 青岛新闻网 2016-09-19 20:46
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　　青岛新闻网9月19日讯(记者张力伟)今天上午，青岛市市北区2016年国家网络安全宣传周活动在洛阳路街道海琴广场启动，自19日起至25日，市北区将围绕“网络安全为人民，网络安全靠人民”活动主题，在全区范围内开展为期一周的网络安全宣传活动。

　　启动仪式现场上，来自洛阳路第一小学的匡思齐同学作为市北区青少年代表宣读了全国青少年网络安全公约，倡议青少年共同遵守公约，积极利用好校园网络和家庭网络文明上网，自觉抵制网上低俗之风蔓延，树立崇高的理想，努力学习科学文化知识，提高辨别是非的能力。洛阳路街道商城路社区书记杨爱武向全区居民发出“安全文明上网”的倡议，同时举办方还组织社区居民、学校学生代表在文明上网的横幅上签下自己的名字。

　　此外，活动现场还设置了网络安全宣传活动服务大集，放置了网络安全宣传展牌，志愿者们向过往行人发放网络安全小常识宣传册和《致居民的一封信》，来自银行、通信、律师、媒体等相关行业的网络安全专家现场为居民答疑解惑，受到居民的欢迎和追捧，专家们现场对居民较为关注的电信诈骗、网购维权等咨询都进行了耐心的解答。

　　有不少居民表示经常收到匿名短信，对如何辨别诈骗信息感到困惑，专家表示，所有的诈骗最终都会落到套取银行密码、验证码、转账和汇款上，一旦涉及此类操作一定要谨慎、防止诈骗。根据现场居民咨询的问题，专家总结提醒“防骗四不要”，不要轻信陌生人电话、短信；不要轻易点击信息中的链接；不要按陌生电话、短信要求转账汇款；不要安装不了解的软件。

　　在此次网络安全宣传周期间，市北区还将围绕活动主题，发动街道、社区、学校，组织开展各种形式的宣传教育活动。其中，市北区教育局利用漫画形式宣传网络安全，指导师生家长正确使用网络；敦化路街道、即墨路街道、辽宁路街道将在社区开办老年人电脑、微信学习班，让社区老人学会使用网络，参与到网或安全活动中。还有些街道将在辖区广场开展宣传活动发放网络安全宣传材料，邀请网络安全方面的专家面向居民进行现场讲座，开展网络安全有奖知识竞答。以上活动全部面向居民免费开放，大家可到就近街道办事处咨询参加。

　　与此同时，市北区也将利用“微市北”政务微信、“青岛市北发布”政务微博等自媒体平台以及全区微信、微博矩阵，积极推出网络安全宣传相关专题和活动，营造浓厚的网络安全宣传氛围。

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[ 责任编辑： 马佳佳 ]
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