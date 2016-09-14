武隆县GDP和旅游业相关数据

(数据由武隆县委宣传部提供)

制图/李梦妮

“五大功能区域发展战略”实施近3年了，重庆市武隆县如何落实五大功能区域发展战略，采取了哪些具体举措，取得哪些积极成效？面对今年市委、市政府出台的《关于深化拓展五大功能区域发展战略的实施意见》，武隆如何贯彻落实，未来的发展路径如何？日前，武隆县县委书记何平接受了记者专访。

重庆日报：五大功能区域发展战略实施以来，武隆县如何结合自身特色积极贯彻落实，成效如何？

何平：五大功能区域发展战略是根据每一个区县每一个板块各自的资源禀赋、发展特色等因素来定位的，突出强调特色发展、差异发展、协调发展、联动发展，更加注重协调发展和可持续发展，极大地调动了各区县发展的积极性，焕发了区县发展活力，推动了区域发展差异化、资源利用最优化和整体功能最大化，促进了全市一体化科学发展。

五大功能区域发展战略实施以来，武隆在坚持五大功能区域发展战略定位的基础上，及时优化发展思路，提出“绿色崛起，富民强县”战略，加快建设成为“国际知名旅游胜地”“生态工业经济强县”“生态文明示范区县”“山水园林旅游新城”和限时打赢脱贫攻坚、羊角地灾避险搬迁两大攻坚战的“4 2”战略目标，力争全面建成小康社会和“中国武隆国家公园”。

目前，全县绿色发展成效更加显著。3年来，武隆全县GDP增速保持渝东南前列，分别列渝东南第2位、2位和1位；旅游接待人次保持10%以上的增速，实现游客接待总量、增速和旅游收入“三个全市领先”。特别是凭借生态文明建设荣获联合国开发计划署授予的“2015中国可持续发展城市范例奖”，为我国以及世界更多的同类型城市提供了借鉴。

重庆日报：《关于深化拓展五大功能区域发展战略的实施意见》出台后，武隆县如何围绕“点上开发、面上保护”，调整和优化武隆发展路径？

何平：《关于深化拓展五大功能区域发展战略的实施意见》明确指出，依托区县城、特色重点镇、特色工业园区、特色旅游开发区和特色农业示范基地，发展以民俗文化、生态旅游为重点的特色生态经济，加快打造渝东南生态经济走廊、武陵山绿色经济发展高地和民俗文化生态旅游带。这些定位是对渝东南生态保护发展区经过三年发展后最准确的诠释，是深入贯彻中央关于“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局的决策部署和自觉遵循新发展理念的路径选择，对于全市发展意义十分重大。

为此，武隆县依据《关于深化拓展五大功能区域发展战略的实施意见》，依托全县“十三五”生态文明建设规划，进一步调整优化全县生产、生活和生态三类空间布局，出台《关于加快推进生态文明建设示范区建设的意见》，进一步细化落实生态环境保护和修复的个体工作任务。

接下来，武隆县将围绕“点上开发、面上保护”的原则，积极做好生态空间管控工作。一是划定生态红线，实施严格的分级分类管控，构建山、水、园、城、人和谐共生的自然生态格局；二是严格控制开发强度，保护好水面、湿地、林地和草坡等绿色空间；三是合理布局沿江、旅游森林生态格局，保护好仙女山、白马山、弹子山等自然山体生态屏障圈，建设乌江、石桥湖、大溪河等水系生态涵养带和以国省道、旅游沿线为主体的绿廊系统，形成区域生态空间格局整体架构；四是保护好世界自然遗产地、风景名胜区、自然保护区和42个饮用水源保护区等。

同时，按照渝东南生态保护发展区的功能定位，武隆立足正处于欠发达阶段、属于欠发达地区的县情，及时调整产业发展结构。未来，武隆将把“坚持五大发展理念和贯彻落实五大功能区域发展战略”作为发展的总方向和总遵循，更加注重生态环境保护、更加注重生态产业发展、更加注重生态宜居建设，更加注重民生改善和社会和谐，更加注重统筹协调可持续发展，推进武隆在绿色崛起中富民强县。

重庆日报：武隆在贯彻落实《关于深化拓展五大功能区域发展战略的实施意见》方面，采取哪些具体举措，具体目标是什么？

何平：在夯实生态保护责任上，武隆将强力实施“基础设施、景区品质、服务水平、品牌营销、旅游业态和旅游国际化”工作目标，深入推进“转型升级、做强产业、招商引资、精准帮扶、优化环境”五大行动和生态文明示范点建设，促使武隆的山更绿、水更清、天更蓝，让百姓能喝上干净的水、呼吸新鲜的空气、吃上绿色放心的食品，让武隆生态环境更加优良。

在推动生态旅游进一步发展方面，武隆将大力推进旅游“三大战场”，即“仙女山国际知名旅游度假区”“白马山国家级旅游度假区”和“乡村旅游”，坚持以全域旅游理念推进国际知名旅游胜地建设，构建全区域、全要素、全链条、全社会的全域旅游新格局，加快推进“国际知名旅游胜地”和“中国武隆国家公园”建设。

同时，武隆积极促进旅游业转型升级、提质增效，打造具有武隆特色、旅游与其他产业融合发展的现代产业体系，推动武隆绿色崛起。

在发展生态工业方面，武隆将探索差异化、特色化发展的有效路径，推进工业提质增效；以工业园区为载体，大力推进“装备制造、清洁能源、新能源汽车、农副产品深加工及旅游体育文化创意产业、新型材料、页岩气、总部经济”七大骨干产业发展，推进工业向创新驱动发展、绿色低碳和智能制造转型发展；到2020年，武隆县工业园区建成面积将达4平方公里，产值达300亿元。

在提升生态农业效益上，武隆将大力实施乡村旅游、农村电子商务、农业与扶贫示范基地“三大惠民工程”，加快打造高山蔬菜、草食牲畜、特色林果、乡村旅游四大“十亿”级产业链，确保农业增效，农民增收；通过加大对基础设施、社会民生等方面的投入力度，让民生不断改善，群众的生活更加美好。