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吉林省网络安全宣传周活动今儿开启啦！
您当前的位置 ：新闻中心 > 国内 正文      来源： 网信吉林 2016-09-19 20:51
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　　吉林省网络安全宣传周活动今天开启啦！这可是咱“网信吉林”的大BOSS——吉林省委网信办牵头组织，省教育厅、省工信厅、省公安厅、团省委、省新闻出版广电局、省通信管理局、人民银行长春中心支行等多部门协同配合完成的呢！从今儿起，一直持续到9月25日，每天都有不同的主题日活动哦！

　　2016国家网络安全宣传周和吉林省网络安全宣传周的活动主题是：网络安全为人民，网络安全靠人民。在这个特殊的日子里，小编从一大早就开始忙乎啊，只为给网友们呈现咱省最精彩、最热烈、最好看的网络安全宣传周活动！下面，就随小编看看今天都开展了哪些嗷嗷吸引眼球的活动吧！

　　全民大互动开展网络安全宣传活动

　　省委网信办今儿可是使出了洪荒之力，组织了省委网络安全和信息化领导小组有关成员单位、省内各网站和长春市网信中心，在长春市范围内开展了全民互动、网络安全宣传活动。

　　今儿一大早，各单位的工作人员就在新发路至人民广场两侧、人民广场四周的醒目位置悬挂近百幅带有网络安全宣传字样的条幅，摆放了200多块宣传展板，还准备了近万份网络安全宣传资料。

　　上午9时，长春市人民广场就已经热闹起来，各部门的工作人员向过往的市民发放此次网络安全宣传周活动的资料，向市民讲解网络安全知识，过往市民被宣传内容吸引，纷纷驻足，并在展板前饶有兴趣地阅读，市民们都表示：“现在网络越来越发达，平日里离不开手机、电脑，我也是经常能接到中奖、银行卡盗刷等诈骗短信，虽然我已经主动删除了，但总是感觉防不胜防。通过此次活动的宣传，能更加直观和全面的了解网络安全，同时以展板和现场讲解这样的形式更加的新颖，也能更好的接受了。真正做到网络安全为人民，网络安全靠人民。”

　　网络安全进校园活动

　　下午13时，省委网信办、长春市二道区青少年宫在长春市二道区新太小学开展了吉林省网络安全宣传周暨校园网络安全宣传活动。

　　活动现场，通过发放“争做中国好网民，保护网络文化安全”倡议书、开展“手机入袋、心回课堂”活动、进行网络安全知识讲座等形式，让全体中小学生直观全面了解网络安全知识，宣传倡导依法文明上网，增强全社会网络安全意识，普及网络安全知识，营造健康文明的网络环境，维护网络安全。

　　“共建e家园文明从我做起”校园网络文化安全知识讲座

　　下午14时30分，由省委网信办、省教育厅在长春理工大学图书馆报告厅举办“共建e家园文明从我做起”校园网络文化安全知识讲座。‍

　　活动邀请到中国‍文化网络传播研究会副会长、秘书长、法人代表，网络国学院院长，长春大学金海峰教授为学生们作网络文化安全讲座；请吉林省教育科学院院长，教育部教育信息化专家数据库专家，对吉林省有突出贡献的中青年专业技术人才的刘学军教授为学生们作高等院校网络安全现状与对策讲座。

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[ 责任编辑： 马佳佳 ]
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