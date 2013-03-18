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浙江省网络安全宣传周启动 “中国好网民”要这样当
您当前的位置 ：新闻中心 > 国内 正文      来源： 浙江网络广播电视台 2016-09-19 20:48
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　　新蓝网-中国蓝新闻客户端9月19日讯(记者徐立)今天上午，浙江省第三届网络安全宣传活动在浙江传媒学院正式启动。本届宣传周以“共建共享共治、安全文明守纪”为主题，目的是通过活动，逐步培育有高度的安全意识、有文明的网络素养、有守法的行为习惯、有必备的防护技能的“中国好网民”。

　　杜奕霏在台上演讲

　　在启动仪式现场，浙江传媒学院大四学生杜奕霏代表校园网络红人，号召大家树立正确的网络安全观，主动传播网络正能量。在采访中，杜奕霏告诉新蓝网-中国蓝新闻客户端记者，自己具有网络安全意识还是缘于一次网络诈骗，“大一的时候，我有次网上购物，后来收到一条短信说我的购买的物品有问题，下面还附有一个链接，点进去后要我输入卡号和密码，当时我已经把卡号填好了，正准备输密码的时候我的室友提醒了我，后来我打电话给了卖家，才知道是个骗局，从此之后网购什么的就多了一个心眼。”

　　对于网络安全宣传活动在学校里举办，杜奕霏认为很有意义，“说实话，现在大家都离不开互联网，这对于刚刚接触或者对于网络环境认知不够的新生来说，宣传网络安全意识是非常重要的，只有提高了大家的安全意识，那么网络环境才能得到真正的提升。”

　　夏伟(左一)向学生介绍网络安全知识

　　在网络技术体验展区，不少公司都带来了自己的成果展，奇虎360科技有限公司在展区用2块大屏幕，显示着已拦截的钓鱼网站以及手机诈骗号码，被拦截后会以网页弹窗或者手机短信的形式发送给用户，新蓝网-中国蓝新闻客户端记者从360安全集团总经理夏伟口中得知，这些都是归功于大数据，“现在网络环境并不是很理想，网络诈骗可谓层出不穷，许多人尤其是大学生觉得网络很可怕，个人网络信息泄密、个人网络财产丢失类似的这些事情已经到了‘谈虎色变’的地步，这个时候不光是要政府挺身而出，我们企业也应该有点作为，现在大数据不是很流行嘛，那我们就做安全大数据。根据源地域分析以及目标地域分析，我们出了一份2016诈骗形式分析报告，宗旨就是为了让大家时刻有个警惕性，只要有个这个警惕性，网络就不会成为想象中的那么可怕了。”

　　对于网络安全的宣传的必要性，夏伟给出一组数据，“据大数据统计截至2016年6月，中国网民总数已达7.10亿，19岁以下网民占全体网民的23%，其中年龄低于10岁的网民超过2059万。其实中国互联网的发展现实就是大而不强，尽管中国拥有数量最大的网民，但网民的安全意识仍然不高，这成为建设网络强国的一个短板，所以只有提高全民网络安全的意识，做到网络安全人人有责，在网络安全工作中，每个人都是网络安全不可或缺的一部分。那么，我们离网络强国就不会很远了。”

　　发起捍卫网络安全誓言

　　此外，本届宣传周活动将做到“四个主动有为”，形成常态化的长效机制：网民要主动有为，牢记法律、守好底线，自觉维护网络良好秩序，学会掌握必要的网络安全技能；学校要主动有为，把网络安全纳入学校教育教学内容，着力培养一批具有较强实践能力和创新能力的专业网络安全人才队伍；企业要主动有为，强化自主研发能力，提升核心技术水平，切实为网络强省建设保驾护航；部门要主动有为，在创新宣传、依法管网和提升服务上下功夫，做大做强网信企业，助推地方经济转型升级。

　　【新闻链接】

　　火速分享这些“防护技能”你都get到了吗？

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[ 责任编辑： 马佳佳 ]
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