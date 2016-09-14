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第三届广东省网络安全宣传周活动全面启动
您当前的位置 ：新闻中心 > 国内 正文      来源： 金羊网 2016-09-19 20:48
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　　金羊网讯记者李婷婷报道：“网络安全为人民，网络安全靠人民”。9月19日上午，第三届广东省网络安全宣传周活动启动仪式在羊城创意产业园举行。省委网信办、省编办、省经信委、省教育厅、省公安厅、省通管局、团省委、省新闻出版广电局、省工商局、中国人民银行广州分行、广州市委宣传部等有关单位领导，银行系统、大型网络安全企业负责人，媒体界代表及现场群众共同出席了启动仪式。

　　第三届广东省网络安全宣传周活动启动仪式现场。

　　此次宣传周活动根据中央网信办的统一部署进行，活动时间自9月19日至9月25日，活动期间将举行包括网络安全技术及成果展示会、网络安全前沿技术高峰论坛、网络安全知识竞赛、网络安全知识宣传普及活动等。组织开展主题日活动：9月20日教育日、9月21日电信日、9月22日法治日、9月23日金融日、9月24日青少年日、9月25日公益宣传日。本届宣传周在全省范围内集中组织开展丰富多彩的网络安全宣传教育活动，努力培育有高度的安全意识、有文明的网络素养、有守法的行为习惯、有必备的防护技能的“四有好网民”，增强全省广大网民的网络安全意识，提升基本防护技能，营造安全健康文明的网络环境，保障人民群众在网络空间的合法权益，切实维护国家网络安全。

　　广东省委宣传部副部长、省网信办主任黄斌宣布省网络安全宣传周启动。

　　作为宣传周主体活动之一的“网络安全技术及成果展示会”将于9月23日至25日在广州市保利世贸博览馆4号馆举办。展示会现场分为电子政务安全、关键信息基础设施安全、金融网络安全、电子商务安全、网络娱乐安全、云计算和大数据安全等6个功能区，政府部门窗口单位、各大银行、各网安服务企业等168家政府机关和从事网络与信息安全的业内知名研究机构、行业组织、龙头企业参展，展示面积在11000平米以上，展示网络安全技术，普及网络安全知识。主办方专门组织最新的vr、互动游戏等，让群众愉快体验网络安全知识。

　　第三届广东省网络安全宣传周活动正式启动。

　　9月23日至24日，主题为“新理念、新技术、新趋势”的2016网络安全前沿技术高峰论坛，也将在广州市保利世贸博览馆4号馆举行。根据习总书记网信工作讲话精神及中央网信办近期部署的重点工作任务，高峰论坛将从“关键信息基础设施网络安全保护”、“云计算与大数据网络安全保护”、“态势感知技术等网络安全发展趋势”三个论题入手，邀请省内外相关单位专家作为嘉宾参会发言。

　　同时，官方微信公众号平台“广东省网络安全宣传周”，每日还会推送本次活动相关信息及各种网安资讯、前沿技术介绍。平台上还开设了网安学堂栏目，组织大家参与网络安全知识的学习，并在9月中旬启动了网络安全知识竞赛，广大网民可关注该平台进行注册并参与答题。

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[ 责任编辑： 马佳佳 ]
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