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四川省暨成都市2016年国家网络安全宣传周启动
您当前的位置 ：新闻中心 > 国内 正文      来源： 四川新闻网 2016-09-19 20:46
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　　宣传周启动仪式现场

　　四川新闻网成都9月19日讯 9月19日上午，四川省暨成都市2016年国家网络安全宣传周启动仪式在春熙路红星路广场举行。宣传周活动由省委网信办、省经信委、省教育厅、省公安厅、省新闻出版广电局、省通管局、团省委、人民银行成都分行以及成都市委网信办和相关单位共同主办，活动的主题是“网络安全为人民，网络安全靠人民”。

　　宣传周以学习宣传贯彻习近平总书记网络强国战略思想、国家网络安全有关法律法规和政策标准为核心，以培育有高度的安全意识、有文明的网络素养、有守法的行为习惯、有必备的防护技能的好网民为目标，政府主导，多方参与，通过集中开展网络安全宣传教育活动，增强全社会网络安全意识，提升广大网民的安全防护技能，营造健康文明的网络环境。

　　9月19日上午，作为活动“重头戏”的网络安全宣传公众体验活动也在春熙路红星路广场拉开帷幕，活动将持续到9月24日。公众体验活动分为“蓉城特工局——舞台暨拍照区”、“科技涨姿势——网络安全达人汇集区”和“大战黑衣人——网络安全互动体验区”三大板块。在现场，市民可以参与体验“知识者迷宫”“Wi-Fi冒险者乐园”“360网络透明人”等炫酷游戏，还可以现场操作黑客工具、酷玩VR。无论是有一定网络知识的达人，还是网络安全“小白”，都可以在活动现场感受到网络安全的重要性、了解到网络威胁的防范措施。

　　据悉，宣传周期间，我省还将举办一系列重点活动，包括9月20日教育日“全省易班共建高校网络安全教育成果展”、9月21日电信日“2016年四川省网络安全职业技能竞赛”决赛、9月22日法治日“携手共建筑牢网络安全屏障”进校园活动、“打击网络犯罪与大数据保护论坛”、9月23日金融日“金融网络安全进高校”、9月24日“网络安全与国家安全”网络文化作品征集评选表彰等主题日活动，以及网信四川微信公众号开展的四川“青少年网络安全常识”网络答题等线上活动。

　　与此同时，全省各地将围绕活动主题，组织大规模的社会宣传和媒体宣传活动。除利用户外大屏、楼宇电视、横幅等多种载体，播发、张贴标语、海报，向群众免费发放网络安全知识手册外，各地还将推出系列网络安全专题节目，围绕网络安全知识技能、网络安全案例，制作一批原创新闻、评论文章和H5、公益广告、卡通漫画、微视频、微电影等作品，组织报刊杂志、广播电视、新闻网站、微博微信、客户端等集中推送刊播。电信运营商也将向公众发送网络安全公益短信。(记者 董焦仲 健鸿 摄影报道)

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[ 责任编辑： 马佳佳 ]
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