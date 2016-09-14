洛阳网首页  新闻  县区  百姓呼声  律师在线  百科  房产  娱乐  游戏  电子报  网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳 | 国内 | 国际 | 娱乐 | 体育 | 财经 | 社会
河南省启动网络安全宣传周活动
您当前的位置 ：新闻中心 > 国内 正文      来源： 光明网 2016-09-19 20:45
分享到：

　　光明网郑州9月19日讯 今天上午,“2016年河南省网络安全宣传周”活动启动，河南省省委副书记邓凯、省人大常委会副主任刘满仓、省政协副主席钱国玉等出席启动仪式。

　　此次宣传周活动以“网络安全为人民，网络安全靠人民”为主题，由河南省委网信办、省教育厅、省工信委等部门联合举办，是河南省为配合中央网信办举办的“国家网络安全宣传周”而开展的一项重要活动。

　　启动仪式上，邓凯等向学生代表赠送了网络安全科普书籍。河南省网络知名人士向全省网民发出倡议：争做有高度安全意识、有文明网络素养、有守法行为习惯、有必备防护技能的“河南好网民”。

　　据统计，目前，河南省有网民7000多万，网站近24万家，维护网络安全的任务十分艰巨。启动此次“网络安全宣传周”活动，是为了培养广大网民的网络安全意识，提升识别和防范网上有害信息的能力，推动形成共筑网络安全防线的良好环境，为把河南省建设成网络大省提供有力保障。

　　据河南省网信办主任何彧介绍，宣传周期间，河南省将组织开展宣传教育、知识讲座、在线知识竞赛、产品展示、攻防演练、技能竞赛等活动。“我们希望通过丰富多彩的活动形式、鲜活生动的案例展示，提升广大网民的网络安全意识，营造全民参与维护网络安全的良好氛围。”

　　据悉，河南省还将加大网络安全基础设施建设力度，全面提升河南省网络安全管理和防护水平。

　　启动仪式后，邓凯等参观了网络安全新技术展览。同时举行的还有网络安全及发展论坛。(记者 丁艳 通讯员 夏莎)

 返回洛阳网首页>>
[ 责任编辑： 马佳佳 ]
分享到：
相关阅读
  • ·带你走进儿童重症监护病房 揭开PICU的神秘面纱
  • ·鸡蛋具备的五大惊人功效！你究竟了解多少？
  • ·医院用公公精子为儿媳授精 20年出生173名婴儿
    		•
    最新！河南所有地市县房产价格表！
    最新！河南所有地市县房产价格表！
    洛阳市今冬预计新增供热面积350余万平方米
        我市今冬预计新增供热面积350余万平方米，其中洛龙、高新两区预计新增150万平方米，洛北四城区预计新增200余...
  • ·洛阳市新增6个绿色建筑评价标识项目
  • ·[房产]统计局：8月64城房价环比上涨 洛阳环比上涨0.3%
  • ·[房产]买房发现户口未迁 新房主起诉获赔违约金10万
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛阳将开展“无车日”活动 单号车禁行...
  • 河南省政府任免一批领导干部 涉及郑州...
  • “金九”来了，洛阳楼市火了
  • 6岁男童体内取出未发育胚胎 几率为500...
  • 中秋小长假龙潭大峡谷接待游客3万人次
  • 郑州432人身穿龙袍同唱豫剧 创吉尼斯...
  • 隋唐城遗址植物园内约88400平方米桂花...
  • 第五届中国创新创业大赛先进制造行业...
  • 神还原！他们竟和卡通人物撞脸
  • 网传洛阳金谷派出所民警暴力执法 记者...
    		•
    百姓呼声
    事业单位啥时间涨工资？未接到相关文件规定
    市体育局：洛阳的马拉松比赛正在积极筹备中
    精彩图片
    美女楼盘试住员 体验富...
    范冰冰登时尚杂志封面 ...
    艺术家人体彩绘 美女与...
    史上最美军训宿舍爆红
    精彩热帖

    月圆中秋 神鹰送暖

    收获金秋

    一群外国洋妞

    人像美拍
    /和农友三天二夜游沁河纪实照片
    /中 秋 夜 月
    /走来走去，飞来飞去 ，一个目的 —— 找吃
    娱 乐

    48岁翁虹庆生 与老...

    吴亦凡赴伦敦时装周

    阚清子海滩私房照

    麦迪娜:比珠宝更亮眼
    生活 洛阳天气 水费查询 电费查询 房屋租售 彩票开奖 快递查询
    交通 洛阳地图 洛阳航班 洛阳公交 长途客车 火车时刻 旅游线路
    政务 政府机关 违章查询 个税计算 查公积金 户籍查询 办出入境
    网点 银行网点 洛阳医院 教育学校 社保查询 移动通信 保险理财
    优惠 商场打折 团购导航 特价酒店 休闲娱乐 潮流热卖 美食情报
    资讯 人才招聘 特色餐饮 股票行情 教育培训 购车手册 养生课堂
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605