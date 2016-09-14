光明网郑州9月19日讯 今天上午,“2016年河南省网络安全宣传周”活动启动，河南省省委副书记邓凯、省人大常委会副主任刘满仓、省政协副主席钱国玉等出席启动仪式。

此次宣传周活动以“网络安全为人民，网络安全靠人民”为主题，由河南省委网信办、省教育厅、省工信委等部门联合举办，是河南省为配合中央网信办举办的“国家网络安全宣传周”而开展的一项重要活动。

启动仪式上，邓凯等向学生代表赠送了网络安全科普书籍。河南省网络知名人士向全省网民发出倡议：争做有高度安全意识、有文明网络素养、有守法行为习惯、有必备防护技能的“河南好网民”。

据统计，目前，河南省有网民7000多万，网站近24万家，维护网络安全的任务十分艰巨。启动此次“网络安全宣传周”活动，是为了培养广大网民的网络安全意识，提升识别和防范网上有害信息的能力，推动形成共筑网络安全防线的良好环境，为把河南省建设成网络大省提供有力保障。

据河南省网信办主任何彧介绍，宣传周期间，河南省将组织开展宣传教育、知识讲座、在线知识竞赛、产品展示、攻防演练、技能竞赛等活动。“我们希望通过丰富多彩的活动形式、鲜活生动的案例展示，提升广大网民的网络安全意识，营造全民参与维护网络安全的良好氛围。”

据悉，河南省还将加大网络安全基础设施建设力度，全面提升河南省网络安全管理和防护水平。

启动仪式后，邓凯等参观了网络安全新技术展览。同时举行的还有网络安全及发展论坛。(记者 丁艳 通讯员 夏莎)