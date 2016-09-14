争做中国好网民，传播网络正能量。今年6月份以来，安徽省各地、各网站全面开展“争做中国好网民”系列活动，内容丰富扎实、形式灵活多样，广大网民积极参与，共同谱写网络文明协奏曲，携手画好“同心圆”，齐心建立网络清朗空间。

“好网民”活动靓点纷呈

6月30日，“点赞美好安徽·争做中国好网民”启动仪式在合肥举行，由国家网信办网络社会工作局指导，安徽省网信办、安徽省委教育工委、安徽省国资委、安徽省总工会、共青团安徽省委、安徽省妇联主办，合肥市网宣办、瑶海区委宣传部承办。启动仪式后，省网宣办牵头陆续开展了网上网下签名、网络文明进校园等活动。8月9日，省网宣办启动网络原创优秀文化作品征集活动，通过参评作品的征集、评选、表彰、展示，引导和鼓励安徽省网络文化作品的创作生产，活动将持续至今年年底。共青团安徽省委2016年集中开展时政热点我分享、原创网评文章征集评选、原创微博微信图文征集评选、十佳共青团微信平台评选、寻访“四有”中国好网民等5项活动。

6月中旬，安徽网络广播电视台开展了“阳光网络伴我行▪志愿者爱心课堂进社区”活动，通过网站、微博、微信、H5、海报等多渠道发布信息，推广志愿者招募活动；6月底，联系合肥工业大学、安徽大学校团委，组织了两场招募进高校活动，线上线下共招募100余名志愿者，与社区进行对接为贫困家庭子女提供爱心课堂，为他们答疑解惑。8月底，安徽新媒体集团启动互联网法律法规知识竞赛活动，通过中安在线、中安新闻客户端等PC端和移动端平台，开展线上互联网法律法规知识测试、线下互联网法律法规知识竞赛，扩大互联网法规宣传教育活动覆盖面，提高互联网从业人员、广大网民的尊法学法守法用法意识，增强网民素养教育和普法效果。

培育“四有”好网民扎实有效

6月起，合肥市全面推动“培育合肥好网民”工作，动员家庭、学校、社区、楼栋全面参与，以争创“文明上网社区示范点”为抓手，常态化开展“四有”好网民培训班，使“好网民”理念深入人心。7月初，芜湖市以“芜湖发布”为首的芜湖新媒体矩阵发起了“共学上网四字歌争做抗洪好网民”的倡议活动，推出的倡议书转载十余万次，得到广大抗洪军民和网民、村民的积极响应，“众志成城抗击红魔”成为网络舆论的主旋律，也是全国首次发出此倡议的抗洪城市。7月19日，宿州市开展“好网民优秀故事”和“好网民宣传流行语”征集评选活动，发挥了网络文化活动在网络社会治理中滋养人心、凝聚力量的作用。7月底，宣城市开展“向善向上▪争做宣城好网民”系列主题活动，通过知识宣传、倡议签名、网络安全执法检查等,培育向善向上的宣城好网民。

8月初，淮南市将高校学生作为青年意识形态工作的重要对象，大力实施“十百万”工程——创建了十个网络宣传平台，广泛传播网络文明上网、校园文化等充满正能量的网络内容；选拔了百名好青年领军人，记录身边好人好事、创作校园文化作品、组织青年公益行动；对在网络好青年培育工作中做出突出贡献的学生代表给予表彰，对青年好声音进行报道宣传，影响和带领了数万青年争做“四有”网络好青年。8月中旬，滁州市印发了《滁州市网站跟帖评论服务自律规则》、《滁州市网站跟帖评论自律管理承诺书》，规范跟帖强化管理，成立了舆论引导专业队伍，号召广大网民自觉对网上违法和不良信息进行监督与抵制。该市还通过壮大舆论场、传递能量场、筑牢保障场，“三场”合力培育“四有”好网民，扎实有效。

画好同心圆共建清朗空间

为了构建清朗网络空间，有效引导广大网民积极参与网络文化建设，淮北市开展了“点赞精致淮北▪争做中国好网民”等系列活动，积极动员市内商业论坛、微博客大V、微信公众号等宣传网络文明，传播凡人善举和“淮北好人”事迹，营造了积极向上的网上舆论氛围，凸显了“淮北好人”的典型示范带动作用，创建淮北和谐、文明、绿色的网络空间。8月初，池州市20余家网站踊跃参加文明网站创建评选活动，各参评网站紧密结合网站业务，组织开展各类创建活动和积极设计具有网络特色的创建活动载体，文明网站的创建营造了文明健康的网络环境。

8月31日，阜阳市举办“同心圆正能量——争做中国好网民”大型网络公益活动启动仪式。仪式上，阜阳好网民代表王鹏、朱启业以及中国青年五四奖章获得者王雅讲述了自己做网民的体会和心声，引起从各处赶来参会的网友、网民的共鸣。当天同步发布的“寻找最美劳动者”摄影比赛、“精彩阜阳”原创微视频比赛等六大网络文化活动，激发了广大网民的创作热情和积极参与，进一步推进阜阳网络文化活动的持续发展，在互联网这个最大平台和最大变量中凝聚共识，在实现两个一百年奋斗目标中画好同心圆，汇聚千万网民传递正能量。

安徽省“好网民”活动，仍在如火如荼地进行中，将着力发挥网络文化滋养育人的独特作用，广泛传播中国好网民理念，进一步打造绿色清朗的网络空间，助力网络强国建设。