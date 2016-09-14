经济日报日内瓦9月18日电 根据联合国宽带可持续发展委员会日前发布的最新报告，截至今年底，全球将有35亿人口用上互联网，高于去年的32亿，相当于全球人口总数的47%。中国网民人数达到7.21亿人，为全球第一大互联网市场。印度以3.33亿的网民人数超过美国，成为全球第二大互联网市场。

2016年版《宽带状况报告》显示，目前使用互联网人口超过半数的经济体已达91个，高于2015年时的79个。2014年，互联网使用排名前10位的经济体均在欧洲，而今年则有巴林(名列第7)和日本(名列第9)跻身十强。联合国认定的48个最不发达经济体也实现了令人鼓舞的进步，联合国宽带可持续发展委员会有关15%最不发达经济体人口实现联网的目标有望于今年底实现。

根据报告，从家庭互联网普及率来看，排名最高的10个经济体位于亚洲或中东地区。韩国继续名列全球家庭宽带普及率之首，98.8%的家庭已经联网。卡塔尔(96%)和阿联酋(95%)分列第二和第三位。从个人互联网普及率来看，最高的是冰岛(98.2%)，卢森堡(97.3%)和安道尔(97%)分列第二和第三位。从固定宽带普及率来看，摩纳哥为全球之首，居民签约用户占47%，瑞士以45%位居次席。此外，列支敦士登、丹麦、荷兰、法国和韩国的固定宽带普及率也都在40%以上。从移动宽带普及率来看，芬兰签约用户比例最高，为144%，随后是新加坡(142%)和科威特(139%)。

但报告同时指出，富裕经济体的互联网接入情况虽然已接近饱和，但互联网接入的发展速度仍不足以显著缩小世界贫困地区的发展差距。目前，全球仍有大约39亿人口不使用互联网。互联网使用率最低的几个经济体基本分布在撒哈拉以南非洲地区，互联网人口使用率不足3%的包括乍得(2.7%)、塞拉利昂(2.5%)、尼日尔(2.2%)、索马里(1.8%)和厄立特里亚(1.1%)等。

报告对移动宽带的发展潜力表示乐观。目前已有165个经济体部署了4G高速移动网络。如果目前普遍实现的基本移动电话接入可转换为高速移动宽带接入，那么移动电话就可成为发展的一大助力，从而迅速推进联合国可持续发展目标的实现。

联合国宽带可持续发展委员会副主席、国际电信联盟秘书长赵厚麟表示，大量的经济学证据说明，价格上可承受的宽带连接是经济增长、社会包容和环境保护的关键推动力。教育、性别平等和基础设施方面的可持续发展目标涵盖了若干雄心勃勃的信息通信技术具体目标。可持续发展目标是可以实现的，但还需在发展速度、规模和平等方面作出更多努力。

《宽带状况报告》是联合国宽带可持续发展委员会发布的年度报告，今年为第六版。该报告以独特视角反映全球宽带网络接入状况和价格可承受性，同时还根据该委员会2011年制定的关键倡议指标，对比国别宽带接入数据，是目前唯一一份描述全球160多个经济体互联网接入和价格可承受性排名情况的报告。(记者陈建)