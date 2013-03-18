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[治国理政新实践 江苏篇]常州:用文化自信讲好城市故事
您当前的位置 ：新闻中心 > 国内 正文      来源： 中国山东网 2016-09-19 20:43
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　　建设“强富美高”新江苏

　　技艺精湛的乱针绣、刻纸亮相美国联邦大厅国家纪念馆，刮起一股“时尚中国风”，艺术品拍卖成交达43%;从敦煌艺术展到马王堆珍品展，市民在与文物的对望中感受历史……这只是常州文化两个“特写镜头”。

　　在时间的轴线上，常州学派、词派、文派曾蜚声全国，深种下文化基因;在精神的维度中，这座城市始终保持着高度的文化自觉、文化自信、文化自省和文化自新。文化产业创意勃发、文明浪潮波澜壮阔、文化产业百舸争流，常州正在文化的交锋、交流与交融中，建立起强大的文化自信。

　　文化自信，

　　融合“中国味”“世界范儿”

　　文明因交流而多彩，因互鉴而丰富。7月12日至14日，常州在美国联邦大厅国家纪念馆举行文化推介会，TED演讲、乱针绣、少儿京剧、非遗刻纸等文化SHOW让纽约市民一饱眼福。

　　乱针绣第三代传承人孙燕云用指尖上的技艺，还原“江南心、梨花深，细雨绣花针”的江南风物，丝线轻巧分拨成48根，让观众惊叹;国家级传承人杨兆群创作的《华罗庚》，被一位纽约大学数学系高材生拍走。纽约曼哈顿区区长布鲁尔说，艺术是一门无需翻译的国际语言，来自常州的艺术作品完美展现了中华文化的迷人魅力。中国驻纽约总领事章启月认为：“人文交流是中美关系中最核心与活跃的部分之一。”常州市委常委、宣传部长徐缨说：“精准把握受众心理和审美，用他们乐于接受的方式传播中国文化、讲述中国故事，才能真正发挥中华文化的独特魅力，走进国际友人心里。”

　　讲好城市故事，需要发掘文化宝藏，融合“中国味”和“世界范儿”。被誉为“江南一枝花”的常州金坛刻纸，入选世界级非物质文化遗产。传人周冰说，这几年先后在法国卢浮宫、德国秋季博览会和澳大利亚等处办展，爱马仕和施华洛世奇看中这一镂空艺术，推出带有中国元素的时尚单品，用新样式传播“老手艺”。

　　此次展览还在曼哈顿亚洲艺术馆进行现场拍卖，98件作品共拍出42件，其中，乱针绣拍出7幅、金坛刻纸拍出15幅，10把手工扇面全部成交，一幅草书卷轴竞拍激烈，经历7轮竞价。

　　文化民生，

　　道道大餐带来高品质享受

　　“由人化文，以文化人”，人与文化互动生长，正是常州打造“文化100”活动的初衷。

　　9月3日，来自俄罗斯、波兰、希腊等7个国家的近200名艺术家带来极具异域风情的表演，他们还将深入常州20多个“社区天天乐”舞台巡演，呈现一台台国际文化嘉年华。

　　重磅大展《神奇的马王堆汉墓珍品展》首度来常，让市民领略19个“世界之最”的传奇和神秘;《颐和园珍藏慈禧文物特展》《徐州圣旨博物馆精品特展》等数十个精品展览，为市民展开中华古代文明的恢宏画卷;南京博物院馆藏“常州画派”精品展，朱屺瞻、宋文治、宋玉麟以及国际大师和芝圃等数十个书画大展，向市民展示水墨丹青的无穷魅力。常州市委、市政府在着力提升经济发展水平的同时，立足文化发展新阶段、新形势，坚持把“文化民生”作为一项战略性工程来抓，凝聚百分努力，呈现百分精彩，追求百分满意。常州市委宣传部副部长朱明辉介绍，387道文化大餐，所有活动全免费、全开放、全覆盖，可感知、可触摸、可体验，在常州乃至周边城市产生了影响力、吸引力。

　　国际团队高端大气上档次，本土团队通俗易懂接地气。在原创话剧《钱算什么东西》中饰演老板娘，又负责组织“梨园秋韵”经典传统戏曲社区行，还要担任越剧展演的主持，常州市文化馆的张姝娜最近忙得团团转。“演完这出，还有一场越剧《何文秀》等着开场呢。”

　　精彩活动受到市民热捧。“敦煌艺术大展累计接待游客超过30万人次，创造了常州博物馆单个展览参观人数的新纪录。”常州博物馆馆长林健说。

　　“文化+”，跨界释放产业精彩

　　文化+科技、文化+旅游、文化+互联网……瞄准消费需求，发力供给侧，常州文化产业增加值占GDP比重位列全省第2位。

　　由文化部和江苏省人民政府联合主办的中国(常州)国际动漫艺术周，是我省最具影响力的国家级动漫节展。从动漫游戏到泛文化产业，数字娱乐、人工智能、虚拟现实、二次元、内容产业、IP经济正成为常州“文化+”的新势能。今年9月底即将开幕的常州动漫艺术周，邀请谷歌、迪斯尼、索尼、英伟达、Niconico、腾讯、爱尔威等知名创意企业，以及英国大使馆文化处、丹麦via大学等国际组织和机构参与，全球首个最具代表性的二次元产业联盟将在会议期间正式成立。

　　在最近的亚洲旅游红珊瑚奖颁奖现场，常州中华恐龙园荣获“最受欢迎主题公园”。从起步时的一园(恐龙园)到集主题公园、游憩型商业、剧场演艺、餐饮住宿等于一体的一城(环球恐龙城)，再到社交化的“恐龙人”模块娱乐产业，常州恐龙园股份有限公司董事长沈波瞄准了恐龙人这个大“IP”。“恐龙人俱乐部”包含恐龙人俱乐部主题餐厅、真人CS、侏罗纪高尔夫等9大类体验内容，不乏时下最火爆的“南派三叔”授权的盗墓系列密室项目，迎合了年轻人群个性化的社交娱乐需求，将以极小化的“模块娱乐”为支点，撬动下一个千亿级文旅娱乐市场。

　　在常州吟飞科技有限公司，一张集成电路芯片赋予电子乐器“灵魂”，以数据形式记录各种发音模式。选择“琵琶”“二胡”等民族乐器按键，再选择“贝司”“吉他”等现代乐器按键，面前的双排键电子琴俨然成了“一个人的乐队”。作为全国电子乐器的龙头企业，吟飞致力于传播“中国好声音”，研发的电子琴、数码钢琴和电子鼓等电子乐器产品在国内打破了洋品牌的垄断，最近亮相美国国际乐器展、德国法兰克福国际乐器展，远销欧美30多个国家，每年吸引近8万名乐器进出口商、音乐教育机构。

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[ 责任编辑： 马佳佳 ]
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