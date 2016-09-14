2016年8月，全国各地网信办举报部门、各网站采取有力措施，积极推进网络举报工作，共受理违法和不良信息举报358万件，同比增长44.5%。经审核，有效举报234.7万件。其中，虚假兼职等针对青少年的网络诈骗活动受到集中举报和谴责。中国互联网违法和不良信息举报中心继续开展举报受理抽查工作，第五批被抽查的18家网站总体情况良好。

综合分析全国举报情况，淫秽色情类有害信息举报仍较为突出，达142.5万件，占比60.7%；政治类有害信息举报占比11.9%；诈骗类有害信息举报占比8.4%；侵犯网民权益类有害信息举报占比2.7%；赌博类有害信息举报占比3.9%；暴恐类有害信息举报占比2.0%；网络敲诈和有偿删帖类有害信息举报占比0.6%；其他有害信息举报占比9.8%。

截至8月底，全国网络举报部门直接处置或向执法部门转交违法和不良信息有效举报224.2万件，通过各类渠道向网民反馈处置结果221.3万件。其中，中国互联网违法和不良信息举报中心直接受理有效举报53839件;各地网信办举报部门共受理有效举报11.9万件；中央重点新闻网站共受理有效举报393件；全国各省（区、市）属地重点网站（包括主要商业网站）受理有效举报217.4万件。

主要商业网站受理违法和不良信息有效举报211.6万件，处置或向执法部门转交201.9万件。其中，腾讯受理有效举报189.2万件（微信109.2万件、QQ71.1万件、微博1万件、网站5.3万件），新浪受理有效举报19.2万件（新浪微博12.5万件），百度受理有效举报1.5万件，阿里巴巴受理有效举报1.4万件，天涯社区受理有效举报2027件，凯迪网络受理有效举报828件，搜狐受理有效举报461件，优酷网受理有效举报366件，凤凰网受理有效举报67件，网易受理有效举报48件。

根据公众举报，举报中心对以下突出违规问题进行核查，一是不法分子利用腾讯QQ空间、兴趣部落传播淫秽色情信息、推广贩卖色情视频资源的云盘账号；二是道客巴巴、360doc等在线文档分享平台审查不严，存在较多宣扬邪教、教唆犯罪、血腥暴力的有害文档；三是晋江文学城、电子书屋小说网等阅读网站刊载色情低俗小说等。有关举报线索均已通知网站或转交执法部门依法处置。

8月份，中国互联网违法和不良信息举报中心继续开展举报受理抽查工作，第五批被抽查的18家网站总体情况良好。其中，法制网、和讯网、天津网、广州视窗、红网、豌豆荚等绝大多数网站坚持文明办网、依法办网，遵守互联网相关法律法规，坚守底线，对网站内容把关严格，未发现明显违反“七条底线”或“九不准”的有害信息；凯迪社区、盛大文学、温州网、舜网等网站举报电话接听态度热情，举报处置快速，并及时向举报人反馈处置结果；新浪网、猫扑网等网站举报渠道畅通，举报处置快速，举报工作规范有序；腾讯违法和不良信息举报热线人工坐席优先受理微信、QQ账号紧急冻结等涉及用户财产安全的举报，语音介绍引导用户登录“腾讯安全中心”举报其他有害信息，但该语音提示选项设置不够突出，有待进一步优化。此外，沈阳网、吉和网等少数网站仍存在举报渠道不畅、未在网站首页公布举报电话、有时举报电话无人接听等问题。

暑假期间，虚假兼职等针对青少年群体的网络诈骗活动频繁，受到网民集中举报。诈骗分子往往以给网店刷信誉为名设计骗局，在招聘网站、二手交易市场等网络社区发布“足不出户，上网赚钱”的广告，通过YY语音、QT语音等语音聊天平台组织“刷信誉”的“兼职活动”，诱使青少年加入；要求“应聘者”缴纳保证金、资料费，垫付货款购买充值卡等虚拟商品；商品一经购买便被迅速提走，使网民蒙受损失。中国互联网违法和不良信息举报中心在此提醒，为网店“刷信誉”属于违规行为，以此开展的网络“兼职活动”更存在较高诈骗风险，广大青少年切勿参与，更不要向陌生人汇款、垫付货款，并保护好个人身份与账户信息；网上求职应通过大型正规招聘网站，对于低门槛、高收益的兼职信息应提高警惕。

截至8月底，中国互联网违法和不良信息举报中心今年已发放举报奖励资金594.86万元。欢迎广大网民举报互联网违法和不良信息。

举报电话：12377

举报网址：www.12377.cn

举报邮箱：jubao@12377.cn

举报客户端：通过举报中心官网、各大应用商店下载安装“网络举报”客户端。