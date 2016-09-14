人民网西宁9月18日电(王锦涛 杨阳)9月18日14时左右，位于西宁市经济技术开发区甘河工业园区的青海盐湖海纳公司东厂区，水泥生产线收尘装置疑似电石渣发生闪爆事故，事故共造成6人死亡，1人失踪。

据悉，发生事故的是该公司水泥生产线渣仓顶部收尘装置。事故发生时，该水泥生产线现场检修作业共有26人，爆炸致2人当场死亡，1人失踪，12人受伤(其中4人在医院救治中抢救无效死亡，8人正在救治)，另外11人未受伤。

事故发生后，青海省委书记王国生、省长郝鹏立即作出指示，要求西宁市和省有关部门全力以赴抢救被埋人员、全力以赴救治伤员，排查风险隐患，查清事故原因，做好善后工作。要求省安全生产监督管理部门，近期在全省范围内开展安全隐患排查，进一步强化措施，严防事故发生。

省委常委、副省长张建民赶赴现场指挥救援处置工作，要求进一步核准事故伤亡人数，集中力量全力救治伤员，并做好伤亡人员善后工作;尽快排查现场安全隐患，确保救援处置过程绝对安全，不再发生次生事故;尽快成立事故调查组，查清事故原因，按程序向国家安监局汇报，并在全省进行安全生产大检查。

西宁市委书记王晓就此次事故做出批示：“请晓容同志迅速妥善处置此事。要全力抢救伤员，安抚好家属情绪，全面做好善后等工作。要迅速查清情况，查清责任，及时报告”。

目前，救援人员正在全力搜寻一名失踪人员，送往医院的8名受伤人员生命体征稳定。部分伤亡人员家属已到场，善后安抚工作正在有序进行。同时，事故调查组已经介入，着手调查事故原因。

青海盐湖海纳化工有限公司于2009年开始建设，2013年建成投产，主要从事PVC及日产2500吨熟料水泥生产加工等。