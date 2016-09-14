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26省市居民可在京换补身份证 需本人现场拍照
您当前的位置 ：新闻中心 > 国内 正文      来源： 北京晨报 2016-09-19 09:57
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　　北京市公安局昨天通报，自明天起，北京全面启动与各省区市办理居民身份证异地受理工作，除已经启动的津冀等10个省市外，此次又启动了河南、山东、黑龙江等16省区市户籍群众在京办理居民身份证异地受理。至此，除证件登载少数民族文字的自治州(县)，各地市民在京以及北京市民在全国各地，都可以办理补领、换领身份证业务。

　　明年全国完成联网

　　自今年8月下旬，北京和天津警方最早开始试点后，北京警方将异地办理身份证业务扩展到京津冀地区，随即可受理的范围又扩大至10个省市，此次又启动了河南、山东、黑龙江、安徽、山西、四川、辽宁、吉林、甘肃、湖南、浙江、重庆、贵州、云南、宁夏、青海16省区市异地补领、换领身份证业务。据统计，自北京启动异地换补领身份证工作起，已经受理了外省市公民在京办理居民身份证2536件。

　　此外，暂时还不能实现异地受理的区域包括内蒙古、广西、新疆、西藏4个自治区以及吉林、四川、黑龙江、辽宁、青海的部分少数民族自治州(县)，因公安部目前正在进行相关信息系统改造，相关业务暂缓。在这些地区的北京市民同样无法异地办理。警方介绍，明年7月1日，全国所有区域将全部完成联网，届时少数民族文字的登载问题将得以解决。

　　换补需本人现场拍照

　　市公安局人口管理总队相关负责人介绍，在京长期居住、工作、学习的以上的各省市户籍人员，因居民身份证有效期满、损坏、丢失，需要办理换领、补领的，申领人可就近向全市城区近郊区范围内的户籍派出所提出申请办理。住在怀柔、平谷、密云、延庆的申领人，可到所在区派出所或户籍大厅申请办理。

　　办理居民身份证异地受理，须申请人本人到受理窗口现场办理，提供北京市核发的本人有效期内的暂住证或工作居住证。换领证件的还需提供原居民身份证。申请异地换领、补领居民身份证，需本人现场拍摄采集居民身份证标准照片，并采集本人指纹信息。目前异地居民身份证受理系统不支持照片扫描。

　　申请异地换领、补领居民身份证，公安机关将在公民提交《居民身份证异地受理登记表》之日起60日内发放居民身份证。换领居民身份证收取工本费每证20元；丢失补领、损坏换领居民身份证收取工本费每证40元。

　　-晨报提醒

　　部分少数民族自治区州(县)

　　因系统升级暂缓办理

　　广西全区

　　西藏全区

　　新疆全区

　　内蒙古全区

　　吉林延边朝鲜族自治州、长白朝鲜族自治州、前郭尔罗斯蒙古族自治县

　　四川阿坝藏族羌族自治州、甘孜藏族自治州、凉山彝族自治州、木里藏族自治县

　　黑龙江杜尔伯特蒙古族自治县

　　辽宁阜新蒙古族自治县

　　青海黄南藏族自治州、黄南州河南蒙古族自治县、海南藏族自治州、果洛藏族自治州、玉树藏族自治州

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[ 责任编辑： 郑笑菲 ]
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