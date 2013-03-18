央视网消息：2016年9月18日9时18分，凄厉的防空警报又一次响起，车辆鸣笛，行人肃立。这警报，震撼着沈阳全城；这警报，向生活在和平年代的人们发出不可忘却的警示。

85年前的今天，日本关东军炸毁了柳条湖附近日本修筑的南满铁路路轨，反诬中国军队所为，随即炮轰东北军北大营攻击沈阳城，震惊中外的“九一八事变”由此爆发。日军在短短4个多月内，占领了东三省，128万平方公里，相当于日本国土3.5倍的中国东北全部沦陷，3000多万东北同胞开始了长达14年的亡国奴生活。这一事件揭开了日本对中国进而对亚洲及太平洋地区全面武装侵略的序幕。

2014年12月14日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平来到南京军区机关视察。这是习近平参观军区军史馆。记者岱天荣摄图片来源：中国军网

“勿忘国耻，奋发图强，决不让历史悲剧重演。”这是习近平总书记在参观南京军区军史馆时给在场官兵的告诫。历史的记忆在回望中更加刻骨铭心。85年，岁月更新，沧桑巨变。当纪念“九一八”尖利的防空警报再次响起，中华民族的历史与现实、曾经遭受的屈辱苦难与正在创造的辉煌与伟大交织在天空：不战而退的屈辱永志不忘，振兴中华的伟业不会停步，民族复兴的曙光已经照亮。

勿忘国耻铭记历史

历史是最好的教科书，也是最好的清醒剂。中国人民应牢记中华民族耻辱和伤痛的历史，牢记落后就要挨打的历史教训，以史为鉴、自强不息，为中华民族的伟大复兴而努力奋斗与拼搏。

习近平总书记用“雄关漫道真如铁”来描述中华民族的苦难的昨天。2012年11月29日，习近平到国家博物馆(微博)参观《复兴之路》展览，他强调，近代以后，中华民族遭受的苦难之重、付出的牺牲之大，在世界历史上都是罕见的。但是，中国人民从不屈服，不断奋起抗争，终于掌握了自己的命运，开始了建设自己国家的伟大进程，充分展示了以爱国主义为核心的伟大民族精神。

2012年11月29日，中共中央总书记、中央军委主席习近平和中央政治局常委李克强、张德江、俞正声、刘云山、王岐山、张高丽等来到国家博物馆，参观《复兴之路》展览。新华社记者兰红光摄

铭记国耻，牢记历史的教训。近年来，中日关系持续面临困难局面。日本首相安倍晋三不断助长日本国内的右翼份子、在国际上不断宣扬“中国威胁论”、发表否定日本侵略史的言论、参拜靖国神社等，伤害中国人民的感情。

2015年4月22日，习近平在雅加达应约会见日本首相安倍晋三时强调，历史问题是事关中日关系政治基础的重大原则问题。希望日方认真对待亚洲邻国的关切，对外发出正视历史的积极信息。

“历史会逐渐久远，但历史的启迪和教训，不管承认不承认，永远就在那儿。”习近平关于坚持正确历史观的论述，深刻精辟，振聋发聩。2014年12月13日南京大屠杀死难者国家公祭仪式隆重举行，国家主席习近平出席并发表重要讲话。他指出，历史不会因时代变迁而改变，事实也不会因巧舌抵赖而消失。我们不应因一个民族中有少数军国主义分子发起侵略战争就仇视这个民族，战争的罪责在少数军国主义分子而不在人民，但人们任何时候都不应忘记侵略者所犯下的严重罪行。

知耻而后勇开创未来

我们说“知耻而后勇”，是对历史的深沉回望，更是对现实与未来的冷静思考，是为了让历史照亮未来前行的路。

2015年9月3日，纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年大会在京举行，习近平发表重要讲话。他指出，中国人民抗日战争胜利，是近代以来中国抗击外敌入侵的第一次完全胜利。这一伟大胜利，彻底粉碎了日本军国主义殖民奴役中国的图谋，洗刷了近代以来中国抗击外来侵略屡战屡败的民族耻辱。这一伟大胜利，重新确立了中国在世界上的大国地位，使中国人民赢得了世界爱好和平人民的尊敬。这一伟大胜利，开辟了中华民族伟大复兴的光明前景，开启了古老中国凤凰涅槃、浴火重生的新征程。

“我们比历史上任何时期都更接近中华民族伟大复兴的目标，比历史上任何时期都更有信心、有能力实现这个目标。”2012年11月29日，在国家博物馆，刚上任15天的习近平对中国的未来表现出充分的自信。

十八大以来，面对错综复杂的国际形势和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，在以习近平同志为总书记的党中央正确领导下，我国按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，创新宏观调控思路和方式，坚持供给和需求管理双侧并重，树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，向改革要活力，向创新要动力，经济发展取得辉煌成就。

落后就要挨打，发展才能自强。如今的中国是世界第二大经济体，巍然屹立于世界东方。而我们依然要一次次拉响纪念历史的警笛，就是要让历史的声音始终响亮，历史的记忆始终清晰，激发自强不息、奋发有为的责任勇气，凝聚以史为鉴、开创未来的源源动力。

珍爱和平决不让历史悲剧重演

“日本人民也是那场战争的受害者。”2015年5月23日，在中日友好交流大会上习近平豁达的讲到，抗日战争结束后，中国人民以德报怨，帮助百万日侨重返家园，把数千名日本战争遗孤抚养成人，显示了中国人民的博大胸怀和无疆大爱。

2014年3月28日习近平在德国科尔伯基金会发表演讲。他指出，中国走和平发展道路，不是权宜之计，更不是外交辞令，而是从历史、现实、未来的客观判断中得出的结论，是思想自信和实践自觉的有机统一。和平发展道路对中国有利、对世界有利。

前事不忘，后事之师。牢记历史，是为了开创未来；不忘战争，是为了维护和平。

2015年9月3日，纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年大会在北京天安门广场隆重举行。这是中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平检阅受阅部队。新华社记者李涛摄

“和平像阳光一样温暖、像雨露一样滋润。有了阳光雨露，万物才能茁壮成长。有了和平稳定，人类才能更好实现自己的梦想。”2014年12月13日，在南京大屠杀死难者国家公祭仪式上，习近平这样说。

如何实现持久和平？习近平在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年大会讲话中指出——

为了和平，我们要牢固树立人类命运共同体意识。偏见和歧视、仇恨和战争，只会带来灾难和痛苦。相互尊重、平等相处、和平发展、共同繁荣，才是人间正道。世界各国应该共同维护以联合国宪章宗旨和原则为核心的国际秩序和国际体系，积极构建以合作共赢为核心的新型国际关系，共同推进世界和平与发展的崇高事业。

为了和平，中国将始终坚持走和平发展道路。中华民族历来爱好和平。无论发展到哪一步，中国都永远不称霸、永远不搞扩张，永远不会把自身曾经经历过的悲惨遭遇强加给其他民族。中国人民将坚持同世界各国人民友好相处，坚决捍卫中国人民抗日战争和世界反法西斯战争胜利成果，努力为人类作出新的更大的贡献。

时光荏苒，85年过去，弹指一挥间。再次响起的警报提醒我们停下脚步，认真地回望历史，思索未来。只有这样，追寻中国梦的步伐，才会更加坚定更加稳健。(文/林孔仕 刘畅)