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优选公交绿色出行——
2016年公交出行宣传周倡议书
您当前的位置 ：新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 正文      来源： 洛阳网 2016-09-18 19:23
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　　市民朋友们：

　　我市将于9月19日至25日，举办“洛阳市2016年公交出行宣传周”活动，活动的主题是“优选公交绿色出行”，旨在倡导市民尽可能选用公共交通、自行车、步行等出行方式，减少对小汽车的使用和依赖，以达到节约能源、减少污染、改善环境，在全社会营造了解公交、关心公交、支持公交、选择公交的良好氛围，形成我市公共交通优先发展、科学发展的新局面的目的。

　　近年来，我市加快城市建设，强化城市管理，持续创建提升，先后荣获了中国优秀旅游城市、全国文明城市、中国十大最佳魅力城市等荣誉称号。城市环境和交通状况显著改善，城市综合竞争力显著增强，市民生活幸福指数显著提升。但是随着市民生活水平的不断提高，城市机动车辆增长迅速，交通拥堵和尾气污染已成为我市不容忽视的社会问题。

　　为此市委、市政府在着力加快城市建设、完善城市功能的同时，积极倡导公共交通、自行车和步行等绿色出行方式。值此“公交出行宣传周”来临之际，市委、市政府决定今年在我市开展“公交出行宣传周”活动，全市将围绕今年的主题：“优选公交绿色出行”开展一系列的宣传活动，同时我局代表洛阳市“公交出行宣传周”活动领导小组向全体市民发出倡议：

　　一、广大市民要以主人翁的姿态积极投身到2016年“公交出行宣传周”活动中，让绿色交通理念成为大家的共识，让绿色交通出行方式成为我们的选择，为建设生态、和谐、开放、畅通新洛阳贡献自己的一份力量！

　　二、上班族和私家车车主在不影响工作的前提下尽量少开车或不开车，改乘公交车、骑自行车或步行等绿色交通方式出行。

　　三、机关公务车辆严格按照公务用车管理规定非公务需要节假日一律停开。无车日当天确因公务需要也尽量选择公共交通工具、自行车和步行等绿色出行方式。

　　四、广大市民在今后出行中，尽可能选用公交车、自行车、步行等绿色交通出行方式。同时要宣传和鼓励自己的亲朋好友积极响应。

　　五、严格遵守交通规则，文明、守法出行，展现洛阳人民的良好素质，共同营造畅通、安全、有序、环保的交通环境。

　　关爱城市、绿色出行，我们共同参与；节能减排、低碳生活，我们共同创造；碧水蓝天、美好生活，我们共同享受。来吧，我们一起行动，积极加入洛阳2016年“公交出行宣传周”活动队伍，并以此为契机，选择绿色出行方式，让它逐渐成为我们的出行习惯。让城市少一点污染，多一片清新；让道路少一点拥堵，多一点畅通；让市民少一些疾病，多一份健康。

　　洛阳市交通运输局

　　2016年9月14日

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[ 责任编辑： 马佳佳 ]
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