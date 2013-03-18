记者团在红军过草地纪念碑前按藏族的习俗撒隆达(纪念和祈福之意)

央视网消息(记者何川)我们听过长征，不知道长征路有多险；我们读过长征，不知道有多少长征故事就在身边；我们路过长征，不知道长征路有多远。

9月10日，由中央网信办主办的“长征路上奔小康”网络媒体“走转改”大型主题采访活动四川站启动。60多个80、90后记者重走四川长征路，触摸长征魂。从大渡河到雪山草地，往返两千多公里，点点滴滴连成一幅此生难忘的宏伟画卷：山河不忘长征魂。

大渡河边听着汹涌河水，首先感受到的是决绝的勇气。

红军强渡大渡河纪念馆的工作人员周万任说：“就在这片沙滩上，我们找到了太平天国士兵使用的武器。”安顺场，是太平天国著名军事将领翼王石达开率领部队全军覆没的地方，也就在这里，红军强渡大渡河，飞夺泸定桥，越过天险，踏进了神秘的川西高原。

击碎历史宿命的红军还未走远，眼前已是茫茫雪山横亘。夹金山是长征路上红军翻越的第一座大雪山。

从大渡河边来到夹金山下，记者团从短袖衬衫换成了羽绒服。山脚雪水融成的溪流清澈明亮，手伸进去几秒已经刺骨寒。记者们一行到了山顶，一层薄雪覆盖，小雨如针。一位当地人指着山下说，“那条灰色的细线是红军当年走过的小道”。也许，有的战士的衣服上，大渡河水的水滴未干，转眼在这雪山凝成了冰。翻过雪山，小金(即懋功)县人发展了大片红色玫瑰。村民说，红花开时，沿途很美。这个现在很美的地方，红军完成了第一次成功会师。

过了夹金山，就是传统意义上的藏区。儿时，听太祖母多次讲过红军的故事。

“红军要来之前，地方上的老爷们到处散播谣言，‘红汉人’要煮小孩吃，我年纪大了不怕，就在家里守着，到了下午在大门口一看，都是十七八岁的娃娃兵，说话客气得很，让进屋里坐都不去。他们自己搭灶煮汤圆，跟我们的不一样，汤圆心子都没有，一个就是一碗。就在那一年，家中的大爷跟红军过山去了，再也没能回家。”

这样的故事，在现在的阿坝州、甘孜州有很多很多。激昂的理想、信念没有民族界限，无数藏家儿女从此走上了革命的道路。在这些家庭中，一说起红军，就有一股亲情的眷恋回荡。

懋功会师后，几经周折终于北上的红军，成功穿越了大草原。现在，其中一片叫红原县，红色草原的意思。红原县的草原上，红军穿越草原纪念碑就在公路边的山坡上。山下，藏族小伙牵着马做游客的生意，一望无际的草原，廖远而静谧，紫色的小花点缀其间。一位记者望着草原问：“现在，这片草原下还有很多红军的遗骸吧？”草原上的人都说，每一朵鲜花下面，都有一个灵魂。那么，红原算是红军魂凝聚成的大草原吧。

最后一站，红军长征纪念馆内，刚走过的那些地方变成画卷，一幅幅挂在墙上，神秘而陌生的长征路，在眼前活了，有血有肉，仿佛刚发生不久。也许后人会感觉长征很遥远，很陌生，但是山河不曾忘记，八十多年前中国革命史上最具史诗气概的那段征程。只要离得够近，我们都能触摸到长征魂。