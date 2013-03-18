图为红军长征纪念碑碑园摄影/汪亚

编者按：1990年8月红军长征纪念碑碑园在四川省松潘县元宝山落成，不同于其他地区修建的纪念红军长征某一事件或某一战斗的建筑，它是红军长征总纪念碑。

红军长征历时两年，在四川阿坝境内行军就长达16个月之久。纪念碑园主碑背靠雪山，面向草地。背靠的雪山是毛主席诗词“更喜岷山千里雪，三军过后尽开颜”的岷山山脉主峰；面向的草地是红军当年走过的茫茫水草地。川主寺镇侧连九寨，后接黄龙，是去两地的必经之路。在这里，不管是当地居民还是前来观光的旅人，在享受自然风光的惬意之余还能瞻仰红军先烈，传颂长征精神。

10多年过去了，矗立的纪念碑不仅向世人展示了长征的历史地位，也和前来参观和瞻仰的人们一起见证了这片土地上翻天覆地的变化，见证了脱贫攻坚路上新长征的丰硕成果。

新华网北京9月18日电(汪亚)在松潘县川主寺镇境内，有一座宁静的村庄——传子沟村。这里位于黄龙、九寨沟及若尔大草原旅游的必经之路，紧挨红军长征纪念碑园。

长征胜利80周年之际，一场名为脱贫攻坚的新长征却仍在紧锣密鼓地展开。要想全面建成小康社会，实现中华民族伟大复兴的中国梦，就必须从上到下打赢这场战役，解决国民经济发展的“突出短板”。

从贫困村到强村富村的华丽蜕变，传子沟村脱贫摘帽的“致富经”或许能为创新扶贫开发提供新思路。

从“包包客”到“藏家乐”传子沟村喜迎八方来宾

一排排极具藏族特色的房屋在这里错落有致，一辆辆满载游客的巴士在这里川流不息，站在传子沟村口，举目便可眺望到对面元宝山上的红军长征纪念碑。这里居住着55户309位村民，其中以藏族、羌族、回族、汉族为主，尤以藏族居多。这里先后荣获过“省级文明村”、“全国民主法治建设示范村”、“省级自然生态村”、“全国最佳文明村镇”等荣誉称号。

然而，谁又能想到如今一片繁荣景象的传子沟村在10多年前的松潘县却是出了名的贫困村。

村支部书记龙波塔介绍，当时有乡上干部编了一个顺口溜：“传子沟沟又长，社队干部晒太阳，青稞麦子燕麦长，年年都吃返销粮”。龙波塔说，那时候粮食是村里的老干部和老党员到60多公里远的大姓乡去借的，用马车拉回来的。

这一切的改变还得从红军长征纪念碑碑园的修建说起。

多年前传子沟村大部分村民都在山上居住，经济来源主要依靠粗放式的种植业和畜牧业。1990年，红军长征纪念总碑在此落成，很多游客慕名而来，村民开始下山向来往的旅人兜售当地的手工艺品。那时还没有固定的商铺，村民都是将物品放到衣服或者包里，也就是俗称的“包包客”。

手工艺品的热销让村民看到了致富的商机，山上的村民开始陆续往下搬，到2000年左右，他们全部在山下安了家。

“5.12”汶川地震发生以后，传子沟村成了四川“挂包帮”重点帮扶单位，得到了四川省委组织部、扶贫移民局等部门的大力支持。村里依托九寨、黄龙、大草原的旅游核心枢纽优势，大力发展乡村旅游经济。

从餐饮住宿到文艺表演、从民族服饰到唐卡制作销售、从藏茶经营到藏文传承，传子沟村依托村寨的显著区位优势和红色旅游资源，大力发展并探索出一条“精品旅游”的新路子。“藏家乐”在这片高原方兴未艾，“包包客”早已随着贫穷落后的帽子一起成为了传子沟村的历史。

近年来，村民还利用现代科技的便利，在互联网上招揽顾客。利用旅游类应用软件和第三方支付平台，游客在网上就能预订房间，不少村民对于入住自家酒店的游客还会提供到九黄机场的免费接送服务。

据龙波塔介绍，如今村民平均每年光是旅游住宿收入就能达到8万以上，最多的个人还能达到30万，传子沟再也不是那个最穷村了。

图为传子沟村致富带头人德尕向记者展示藏文经书摄影/汪亚

从提供岗位到传授技能唐卡图描绘美丽中国梦

德尕是传子沟村的致富带头人，除了发展餐饮住宿，他还运营了一家演艺厅，主要表演藏族节目。

作为传子沟村的上一任村长，从2005年到2012年，德尕在带领村民致富的岗位上干了8年。不过，最让他自豪的不是摘掉了贫困的帽子，而是由他和唐卡画家娘本合资正在修建的唐卡画院。

中华民族漫长奋斗积累的文化养分中，拥有着13亿中国人民聚合的磅礴之力。德尕深信，无比深厚的历史底蕴才会具有无比强大的前进定力。小学5年级后就告别学校的他一直将教育和藏文化的传承放在心中。

从村长任职退位后，德尕开始专注经营自己的生意。他旗下的餐饮、住宿、演艺厅等业务解决了上百村民的就业，不仅覆盖了本地的贫困人口，还辐射带动松潘县周边的贫困人群。然而，在德尕看来，提供岗位远不如传授技能，授人以鱼不如授人以渔，唐卡画院由此诞生。

今年11月，德尕投资逾400万元修建的个人唐卡画院将开始试运营。届时，唐卡画院将面向当地和周边的贫困家庭招生并进行免费培训，以5年为一学期，5年内学生作品所有权归唐卡画院，德尕会对这些作品进行展览及销售，所得资金将继续投入到教学和画院建设中。唐卡画院除了向学生传授唐卡作画技巧以外，还将开设文化课程，让村民钱包“鼓起来”的同时更要让大家的思想“富起来”。

不管是发展“藏家乐”还是兴建唐卡画院，传子沟村以点带面，立足未来，挣票子、长本事更要富脑袋的致富经不失为创新扶贫开发的一种新思路。

据了解，今年以来，松潘县政府将安排资金3533万元，实施1904户贫困户到户产业项目，发展15个贫困村集体经济，实施创业就业工程，解决贫困学生在校期间所有费用，实施县域内医疗机构费用减免和基本医疗卫生服务。

脱贫攻坚，这场没有硝烟的战争，我们还在路上。