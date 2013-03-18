编者按

创新是引领发展的第一动力。刚刚闭幕的市委四届九次全会强调，实施创新驱动发展战略，是我市把握经济发展新常态大逻辑、加快发展动力转换的战略抉择。

那么，我市以科技创新为核心的诸多方面的创新，过去有哪些经验，存在哪些不足，解决问题的出路又在哪儿？在新一轮创新驱动发展战略全面启动之际，从即日起，重庆日报推出“创新‘八问’”系列报道，从创新主体、创投资本、创新生态、科研成果转化等8大方面，探寻既符合一般经济规律、又符合我市市情的创新发展之路。

“把一种从来没有的关于生产要素和生产条件的‘新组合’引进生产体系中去”——这是创新理论之父、奥地利经济学家熊彼得对创新活动的定义，他还把“新组合”的实现者，称之为“企业”。

也就是说，企业是创新活动真正的主体。

刚刚闭幕的市委四届九次全会明确提出，要强化企业技术创新主体地位。重庆企业是否知晓自己的“主体地位”？是否有足够的创新动力？如果没有，又该如何激发或增强这种动力？

创新，让渝企在海外成为“香饽饽”

哈萨克斯坦每立方米天然气价格仅为0.35元，如果用天然气发电，用余热供暖，每立方米的天然气能产生约1.8元的毛利润，利润率高达500%。如果用天然气、太阳能、风力构建多层次互补的能源供给系统，利润还会更高。

重庆一家名为京天能源的企业，将在哈萨克斯坦投资这样的生意。消息一传出，引得哈方企业竞相追逐。8月末，重庆承办的“感知中国——中国智造展”上，京天能源和数家哈方企业签订了战略合作协定。

这家在海外成为“香饽饽”的公司，总部却隐藏在江北港城工业园区一栋僻静的写字楼里。“酒香不怕巷子深。”该公司董事长刘琪称，只要握有核心技术，就不怕客户不找上门。

据了解，京天能源是国内领先的“分布式能源集成商”，通过多种能源的综合利用，能够为客户节省四成以上的能源费用。不过，综合利用太阳能、沼气、天然气和电力的分布式能源领域，早已是一片红海，竞争异常激烈，近两年从该行业内转行的企业，多达数十家。京天能源为何能一枝独秀？

“主要靠技术创新。”刘琪说，他们已经掌握了60多项专利，能通过空气压缩储存和释放能源，并通过云计算和大数据对客户的能源供给实行智能化管理，从而让设备运行效率提升20%以上，让客户更快地收回成本。

创新赢得竞争力，受哈方市场利好消息鼓舞，两家央企加快了和京天能源股权合作的谈判步伐。记者了解到，这家净资产只有7000万元的“小巨人”企业，获得了6倍的市净率，技术、品牌等无形资产的估值也高达5000万元。

类似京天能源这样依靠创新获得市场热捧的企业在我市还有不少。依靠“五国九地”的全球研发平台，以及每年占销售收入5%的科研投入，长安汽车创造了中国汽车史上的多个第一；拿出全部创业资金投入创新，开发出全球领先的轨道交通移动通讯技术，我市一家名为华非云的微企，已经成长为拥有自己的产业园区、在海外市场获得上千亿元轨道交通订单、率领重庆一众企业集团出海的大企业……

2015年，我市的研究与试验发展(R&D)经费中，有85%是由企业投入的。同年，我市企业研发投入强度为0.97%，超过了全国平均水平，企业新产品产值达到4535亿元，新产品产值率为22%，在西部地区领先。

企业为啥创新意愿不强？

但记者在采访中发现，也有一些企业创新意愿并不强。

南川区某刚刚投产的铝业公司，今年的产值有望突破两亿元。这家公司近日向政府相关部门提出申请，要求评定为高科技企业。评审人员在查看材料时，发现这家企业没有研发机构和团队，更不用说研发体系，此前3年累计约8000万元的投入中，竟然没有一分钱投向技术创新。

南岸茶园一家生产摩托车打火石的企业，每件产品只能卖9分钱。而行业内的高端产品，每只的售价高达2角。愿不愿意通过技术创新提升产品附加值？该企业负责人的回答是“否”。“除了销售，其他环节都是成本，与其把钱花在创新上，还不如拿来购买设备，扩大生产规模。”他说。

企业为啥不愿创新？

从主观上看，部分企业经营水平和能力不足，难以组织较为复杂的创新活动。大足区科协主席丁洋在一篇论文中透露，该区从事五金行业的企业主中，初高中文化程度的约占80%，小学或半文盲占10%，大部分企业都是夫妻店、兄弟厂，没有高素质的职业经理人介入，企业很难进行技术或管理创新。

从客观上看，我市不少企业还缺乏足够的外部压力。重庆工商大学教授王鸣剑认为，除了“技术达人”或“创新控”，大部分企业家只有在产品卖不掉、企业陷入困境时，才会以技术创新开发新产品，在竞争中突围，这也是市场倒逼企业创新的一般经济规律。不过在我市，经济持续高速增长让大部分企业保持了良好的基本面，企业没有太大的经营困难，缺乏以创新来突围或者求生的动力。数据显示，重庆GDP已经连续10个季度领跑全国，规模以上工业企业利润率等指标屡居全国前茅。

在市科委主任李殿勋看来，大学、科研院所等技术供给机构数量偏少，也是重要原因。据介绍，按照计划经济时代的产业分工，科研机构被更多地布置在省会城市，其他城市往往布局生产型企业，这导致我市科研机构的数量远远少于周边的成都、西安甚至贵阳。

市科委提供的数据显示，我市现有国家级高端研发机构4家，四川、陕西分别为27家和38家，我市有国家工程研究中心、国家工程实验室等各类国家级研发平台46个，约为四川的1/2和陕西的1/3。我市两院院士、千人计划人选分别为13名、62名，远低于四川的69名、144名和陕西的63名、116名。

“不是每个企业都有自己的研发团队或机构，它们要借助外脑，但如果外脑不常有，或者寻找外脑的成本很高，企业就会很为难。”李殿勋认为，一个区域内科研院所的数量，在一定程度上能决定其高科技企业的数量。据悉，目前我市只有1035家高新技术企业，为四川的38.1%、深圳的18.7%。

创新更需要企业主动作为

按照经济学界的一般解释，创新活动中的“要素重组”，是由创新主体、创投资本和创新生态构成的一个“闭合的环”，三者缺一不可。换言之，企业在创新中的作为，决定着国家创新驱动战略的全局。

按照市委四届九次全会精神，我市将从推行研发准备金制度、建立重大新产品研发成本补助政策、延长市级重大新产品补助时间、对采购重大技术装备的企业予以补助等方面入手，激励企业加大技术创新投入。

同时，我市还将通过实施国家高新技术企业培育计划、支持产学研协同创新、培育创新型领军企业、强化对国有企业的创新绩效考核、完善企业创新链配套服务等措施，为企业创新活动搭建完备的制度平台。

而按照酝酿之中的《科技创新“十三五”规划》，我市还将通过提高企业特别是大型骨干企业研发投入强度、支持设立新型研发公司、引导规模以上企业建立研发机构等手段，让科技型企业进一步发挥创新主体作用。

加强企业与企业之间、企业与科研院所之间的协同，提高科研资源的利用率，是增强我市企业创新能力的另一途径。市委四届九次全会提出，要鼓励第三方机构为创新创业者提供工业设计、芯片专利池、样机制造、中试生产、产品推广等创新全链条服务，重点支持科技型中小微企业向第三方创新服务机构购买专业化服务。

市经信委主任郭坚介绍，我市中国汽车工程研究院、机电集团特种设备检测研究院、化工研究院等研发平台，目前已经发展成为公共服务平台，为更多企业提供研发设计、检测认证、中试等服务。他认为，未来，我市还应该打造更多类似创新公共服务平台，最大程度上实现科技资源共享。

事实上，和客观上优越的政策环境比较，企业主观上的积极作为，显得更加重要。一度曾享誉西南的重庆三峡电器厂，因迟于技术研发，既有的市场份额很快被格力、美的等沿海企业侵吞。目前，这家曾有上千名员工的企业，迁移到沙区窝凼工业区的一栋破旧的厂房里，几乎已经停产。上世纪90年代初繁荣一时、以“五朵金花”为代表的重庆轻工业，由于在技术、管理、资本和商业模式的创新上未能赶上消费升级和企业升级步伐，目前依然有产品面世的企业已经寥寥无几。

“做企业一定要有危机感，不创新，既有的市场都守不住，更谈不上做大做强。”重庆华非云科技公司创始人黄海说。

在郭坚看来，小企业最有创新的条件，更应当有主动创新的意识。“在创新活动活跃的国家或地区，中小微企业是创新的主力军，往往70%以上的专利都掌握在中小微企业手中。”他说。