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人民网评：回望9.18，这是一往无前从未止步的85年
您当前的位置 ：新闻中心 > 国内 正文      来源： 人民网-观点频道 2016-09-18 18:15
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　　八十五年前的今天，山海关外，柳条湖旁，撕裂和平的一声巨响，山河破碎，开始了一个民族惨痛的血泪史；

　　八十五年后的今天，长城内外，大江南北，打破宁静的凄厉警报，振聋发聩，提醒着人们勿忘那段艰难的过往。

　　李大钊在《艰难的国运与雄健的国民》中写道，“历史的道路，不全是平坦的，有时走到艰难险阻的境界，这是全靠雄健的精神才能够冲过去的。”如果说，有一种经历，可以成为全民族的共同记忆，那么无疑，九一八事变的悍然挑衅、壮美河山的满目疮痍、南京街头的残阳喋血，都将成为生活在这片土地上的人们无法忘却的历史。

　　弹指一挥间，八十五年匆匆而过。我们的纪念，并不是要延续仇恨，而是要唤起每一个善良的人们对和平的向往和坚守；不只是为了缅怀先烈，而是要让活在当下的人忆起先辈们的苦楚，体验一个民族从沉沦到复兴完整的喜怒哀乐；不只是为了不忘却，更是为了更加从容、自信的明天。

　　这是卧薪尝胆、苦尽甘来的八十五年。曾经饥寒交迫、绝望无助的东北义勇军们不会想到，六年后，战争的严寒竟弥漫到近乎中国全境；那群浴血在前线、隐匿在敌后的抗日勇士们不会想到，期待许久的胜利号角竟耗费了十四年之久。正如毛泽东同志所指出的，这是“战争史上的奇观，中华民族的壮举，惊天动地的伟业”。

　　这是一往无前、从未止步的八十五年。从亡国灭种的生死存亡，到革命时期的炮火硝烟，再到改革时期的坚定从容，中国在前行的道路上从未停顿，始终在“朝着一个无人能够预言的未来前进。”天安门上“站起来了”的宣言、南海边上“画了一个圈”所开启的开放时代，让曾经奢望过的小康生活不再遥远。

　　这是波涛汹涌、跌宕起伏的八十五年。从国际联盟的松散无力，到雅尔塔体系的两极分化，再到当今多极化趋势的确立，和平与发展逐渐成为主流；中国经济从衰败到复苏再到崛起，在诡谲莫测的世界经济中风景独好；中国社会从破败潦倒到鳞次栉比，成长转型一直都在发生。

　　“知耻而后勇，知不足而奋进。”八十五年前，孱弱的中国黑雾笼罩，被帝国主义的铁蹄无情践踏，被资本主义的獠牙肆意垂涎，中国梦无处安放；而八十五年后，安纳伯格庄园小径上，白金汉郡旁的乡村酒吧里，西子湖畔的G20峰会上，世界正从“西方治理”向着“东西方共同治理”悄然转变。但世界依然是一个纷繁复杂的场域。从对沉睡雄狮的忌惮，到对任宰羔羊的肆无忌惮，也不过才短短数百年而已；而从“华盛顿共识”的一家独大到“北京共识”的横空出世，更是短暂的让人诧异。

　　历史总是惊人的相似,但又绝不是简单的重复。八十五年前的炮火，让国土沦丧，让国人蒙羞；而八十五年后的警报，则岁月静好、砥砺前行。

　　(责编：董晓伟、王倩)

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[ 责任编辑： 马佳佳 ]
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