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[治国理政新实践•四川篇]191项中央和国家部委改革试点落户 四川成为全面深化改革重要试验场
您当前的位置 ：新闻中心 > 国内 正文      来源： 华龙网-重庆日报 2016-09-18 18:33
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　　本报制图/卢浩

　　本报讯 191项——这是截至7月底，中央和国家部委在四川部署的改革试点的总数。四川已成为国家推进全面深化改革的重要试验场。

　　上述试点集中在经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等方面，其中经济体制改革领域，四川就承接了中央和国家部委布局的99项试点。

　　改革试点就是改革的“试验田”，其主要目的是通过对局部地区或某些部门、领域的改革试点，总结成败得失，完善改革方案，寻找规律，由点及面，把解决试点中的问题与攻克面上共性难题结合起来，努力实现重点突破与整体创新，从而为更大范围的改革实践提供可复制、可推广的示范和标杆。

　　四川是全国的改革之乡。改革开放以来，四川在全国率先推进农村改革，率先拉开国企改革序幕，率先试点统筹城乡综合配套改革……四川始终坚持向改革要活力，以改革促发展。

　　党的十八届三中全会以来，四川省委坚持把改革试点作为推进改革、创新发展的重要内容和重要手段，多次召开省委常委会、省委深改组会议研究部署，积极争取和承担中央、国家部委改革试点任务。2015年8月，四川被确定为国家系统推进全面创新改革试验区；同年11月，省委十届七次全会通过《中共四川省委关于全面创新改革驱动转型发展的决定》；今年8月，党中央、国务院决定，在四川等省市新设立7个自贸试验区。

　　在积极承担中央和国家部委试点的同时，四川还结合发展实际，聚集制度创新，鼓励大胆探索，在重要改革领域谋划和启动省级改革试点94项。从所属领域看，经济领域19项、国企领域4项、农业农村领域18项、教育科学文化卫生领域23项、社会领域12项、生态文明领域11项、民主法制领域4项、党的建设领域2项、纪律检查领域1项。所有改革试点任务，都要求在2017年底前全面结束。(记者 梁现瑞)

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[ 责任编辑： 马佳佳 ]
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