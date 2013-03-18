在国家推行“放管服”以来，北京市推出一系列举措，持续优化审批流程，推进审批服务的便利化和标准化。在“放管服”改革中，企业获得了更多便利和实惠，不仅企业审批周期大幅缩短，企业效率也得到大幅提高。北京市工商联相关负责人介绍，上半年，本市新设立企业10.7万家，同比增长6.2%，其中新设科技型企业3.9万家，同比增长22.1%，占本市新设企业的36.4%。目前，本市有140多个众创空间，近700个经营场所，创新创业指数稳居全国第一。

智能化审批企业办事更容易

“放”即简政放权，“管”即“放管结合”，“服”即优化服务改革。“放管服”改革以来，企业感觉到了实实在在的变化。

乘公交用的市政交通一卡通、每家每户的购电卡、手机中的SIM卡、存钱用的银行卡等都是人们生活中离不开的产品，这些都出自一家民营公司——北京握奇数据系统有限公司(以下简称“握奇”)。这家公司已经发展成为全球领先的数据安全解决方案提供商，在整体经济下行的情况下，仍保持较稳定的增长速度，2015年营业额达17亿人民币，全球平均每两个人中就有一人正在使用握奇产品或服务。

如今，随着“放管服”改革的推进，握奇感受到了更多便利。

今年8月，握奇进行“股东结构”变更，令公司意想不到的是，自向市商务委提交资料后，3天内就收到了准许变更的批复，5个工作日后，就在市工商局领到了全新的企业营业执照。

办事流程简化是智能化办公推行的结果。在国家号召“放管服”以来，相关部门推行了智能化办公，实施网上预约服务，企业只需提前在网上预约变更事项，就可以一次性获知全部需要提供的材料。2013年以来，本市取消和下放506项审批事项，精简比例达47%，企业办理各类证照的时限由原来的近30个工作日缩短为3至5个工作日。

服务高效“走出去”环境更便利

握奇的产品和解决方案已经广泛应用到全球60多个国家和地区，如今，在推进“放管服”改革的背景下，企业“走出去”获得了更多实惠。

“今年刚过完年，我们申报了‘出口贴息’项目，没想到一个月就审批下来了。”握奇副总裁郭天光说，作为高新科技企业，握奇每年都会向政府申请扶持资金，但一般年初申请，下半年才能发放，如今项目在提交全部资料申报后，一两个月就能发放，申请周期大幅度缩短。

与此同时，申报材料也大大精简，减少了许多重复和不必要的证明材料，郭天光介绍，此前申请“出口贴息”时，需要开具项目中所有员工的社保证明，但现在只需出具一张社保证明。

更令他喜出望外的是，今年，政府还给予了“每出口一美元补贴一分钱人民币”的出口奖励，按照握奇的出口量来算，一年将增加三四十万元的补贴收入。

串联变并联企业成本大幅降低

“放管服”以来，政府的园区管理逐渐走向市场化，通过社会化外包，用民营企业的力量将服务模块做得更深、更专。

随着非首都功能的疏解，本市实现了低端产业的转移，随之而来的是闲置土地的再利用问题。北京联东投资(集团)有限公司作为一家集建筑模板、产业园区和金融投资为一体的民营企业，已经在顺义、通州等区收购了大量闲置土地，并建立起产业园区，搭建科技企业集聚的平台。

该公司相关负责人梁环宇表示，在“放管服”改革的背景下，企业收购土地所需的规划、立项等程序所用时间大大缩短，由之前的一年变为八个月。

“以前各个环节都是串联的，完成一项才能进行下一项，现在各部门联合办公，大部分程序变为了并联。”梁环宇说，此前，公司需要在拿到环保证之后才能开启项目招标等工作，“放管服”后，环保程序实行了后置审批，招标、环保审批实现了并行，项目周期大大缩短。

企业审批程序的串联变并联更直接的效果是，企业成本得到了大幅度降低。“审批快一个月相当于每年省两百万元，效率就是金钱。”梁环宇说。

市工商联副主席郑勇男表示，“五证合一、一照一码”，工商登记由“先证后照”改为“先照后证”等改革举措的实施，简化了民营企业办事流程，缩短了办理时限，激发了市场活力和社会创造力。