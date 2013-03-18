国际货币基金组织(IMF)数据显示，过去几年里，全球经济重心转移到了新兴市场国家和发展中国家。这些国家占世界总人口的85%，全球GDP的约60%。国际金融危机爆发以来，这些国家贡献了全球增长的80%。面对世界经济形势的发展演变，全球经济治理需要与时俱进、因时而变。二十国集团(G20)杭州峰会上，习近平主席指出，全球经济治理应该以平等为基础，更好反映世界经济格局新现实，增加新兴市场国家和发展中国家代表性和发言权，确保各国在国际经济合作中权利平等、机会平等、规则平等。中国倡议适应和平发展、合作共赢的历史潮流，得到各国专家学者的好评。

打破垄断格局，拓展经济空间

“共同完善全球经济治理的命题十分必要，特别是在目前世界经济复苏依然乏力、贸易保护主义在一些国家不断抬头的情况下。”IMF前首席经济学家任永力告诉本报记者。

“世界经济版图正在发生根本性变化。”美国布鲁金斯学会约翰·桑顿中国中心主任李成认为，西方国家因为受经济不振、人口老龄化、福利开支上升等因素影响，面临诸多政治经济困境，需要与新兴市场国家进行更多互动合作，以应对新的挑战。

俄罗斯亚太地区发展预测研究中心主任萨纳科耶夫认为，布雷顿森林体系早已过时，应该由新的规则来替代。目前，在中国主导下出现的“一带一路”、亚投行等政策倡议和机构创新，将打破发达国家对全球经济治理的垄断，为发展中国家拓展更多经济空间。

中欧数字协会主席路易吉·甘巴尔代拉认为，G20杭州峰会最大的特色就是由世界上最大的新兴经济体中国来主办，邀请了老挝、埃及、哈萨克斯坦等发展中国家与会，“新兴市场国家和发展中国家的声音被国际社会更清晰地听到”。在中国的推动下，发达国家与发展中国家进行了有效沟通，这为建立一种相对平衡的国际关系从而实现共同发展奠定了基础。

埃及经济研究论坛主席、经济学家拉沙德·阿卜杜认为，中国一贯倡导国家之间的平等对话和互学互鉴，相互尊重各自的发展道路和政策选择。中国倡导的“平等”，就是反对国际关系的“丛林法则”，让发展情况各异的国家有机会合作。

“中国及其坚持的全球治理理念对当前世界经济复苏起到了不可忽视的作用。”阿根廷战略规划学院院长豪尔赫·卡斯特罗认为，自2008年国际金融危机爆发以来，主要发达国家遭遇经济寒流，发展中国家经济增速减缓。G20成员为稳定全球金融市场和支持经济增长作出了诸多努力，特别是以中国为代表的新兴市场国家更是承担起了推动经济全球化、消除贸易壁垒的大任。他认为，中国秉持“共商共建共享”的理念，通过各种方式参与拉美各国社会经济建设，为改善当地民生作出了贡献。

提供中国方案，带来光明前景

有效的全球经济治理是世界经济良性运行的保障。习近平主席提出的中国全球经济治理观，表明中国作为一个负责任大国，在更大范围、更深层次、更高水平参与全球经济治理的同时，积极致力于为全球经济治理贡献中国理念和中国智慧。

“习近平主席呼吁共同完善全球经济治理时，既明确提出了全球经济治理应达到的目标，也理性提供了实现目标的行动方式，令人对全球经济金融治理的未来充满期待。”比利时欧洲学院欧中研究中心主任门镜告诉本报记者，习近平主席强调了“共享、共赢”，“这样的目标公正合理务实，尤其深得新兴市场国家的支持和拥护”。

门镜还注意到，2013年3月，习近平主席就曾表示，全球经济治理体系必须反映世界经济格局的深刻变化，增加新兴市场国家和发展中国家的代表性和发言权。在门镜看来，近年来，以中国为代表的新兴市场国家和发展中国家为完善全球经济治理不断作出重要贡献。“一带一路”建设将有力助推沿线新兴市场和发展中国家的发展：亚投行、丝路基金的设立可以为它们提供资金支持，有利于其加强基础设施建设、提升制造业水平、构建国际物流大通道促进贸易便利化、带动旅游业发展等，可以说，“一带一路”为这些国家的发展带来光明前景。

“G20杭州峰会对世界秩序的重新思考和定位有着非常积极的促进作用。”李成认为，在西方反全球化浪潮达到高潮，在英国脱欧、美国两党总统候选人都对全球化持批评态度，在许多发展中国家认为全球化只给西方带来好处的情况下，强调世界合作和经济开放与发展“是非常有价值的”。

美国《国家利益》网站发表的一篇题为《关于非洲，中国所知的恰是西方所不知的》的文章称，过去5个世纪以来，非洲在西方的想象中呈两极化：一个是一座备受上帝宠爱的宝库，另一个却是亟须拯救的大陆。然而，21世纪初，一个截然不同的非洲故事渐渐浮现。从2000年到2010年，非洲国家的年平均经济增速达5.4%，非洲大陆成为全球经济增速最快的地区之一。南非国际关系与合作部经济发展司主任希德瑞克·克劳利注意到，杭州峰会非洲国家与会代表明显增加，认为这意味着“中国对非洲发展的关注”，杭州峰会成果为非洲国家实现《2063议程》提供了新的思路。世界各国团结一致、消除壁垒、打破顽疾，朝着同一个目标努力，才有可能在世界经济共振中实现联动发展。

指明发展方向，展现勇气担当

“全球经济治理应该以共享为目标，提倡所有人参与，所有人受益，不搞一家独大或者赢者通吃，而是寻求利益共享，实现共赢目标。”在全球化逆风而行，世界经济乌云密布的背景下，中国坚持倡导平等、开放、合作、共享的全球经济治理观，体现了中国作为主席国的担当和勇气，也为G20机制作为全球经济治理核心平台的未来发展指明了方向。

在日前结束的世贸组织对中国第六次贸易政策审议中，中国为多边贸易体制建设提供的领导力获得积极评价，中国2014年担任亚太经合组织(APEC)会议主办国，2016年作为G20主席国期间在共同反对贸易保护主义、推动《贸易便利化协定》早日实施方面展现出的领导力也得到赞赏。其中，尤其受到高度评价的是中国给予最不发达国家、发展中国家的支持，如给予33个建交并换文的最不发达国家97%税目产品免关税待遇，支持最不发达国家加入世贸组织，2011年在世贸组织建立“中国支持最不发达国家及其加入项目”等。

“中国一直致力于加快全球经济和金融治理改革，特别是提高新兴市场国家和发展中国家的代表性和发言权。”欧盟经济和金融事务委员皮埃尔·莫斯科维奇认为，中国正致力于打造一个开放的、基于规则和多边的全球经济和金融秩序。欧盟欢迎中国在全球经济稳定与健康发展方面发挥积极作用。

金砖国家新开发银行、亚投行、丝路基金、“一带一路”、亚太自由贸易区……一系列极具创新精神的新理念、新构想、新机制，在中国的积极推动下已经进入全球经济治理的最新语汇。

美国外交学会国际经济高级研究员罗伯特·卡恩认为，过去几年全球经济治理改革取得一些进展，包括完成2010年IMF份额和治理改革，给予中国等新兴市场国家和发展中国家更大话语权等，“随着中国经济实力增强，中国的观点和声音应被更多倾听”。

(本报北京、伦敦、华盛顿、莫斯科、布鲁塞尔、约翰内斯堡、开罗9月17日电记者王新萍、黄培昭、章念生、曲颂、任彦、许立群、王欲然、韩晓明)