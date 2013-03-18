棚改回迁户无需为新房的装修而奔波烦恼，棚改区的样板间里可看到了墙壁、地板、厨房等都装修一新。图为市民在白纸坊棚改区观看样板房千龙网记者陈健男摄

千龙网北京9月9日讯(记者查甜甜)西城区白纸坊光源里的部分平房已经不见了踪影，瓦砾依稀尚存的平地上将矗立起一排排崭新的楼房。光源里是西城区白纸坊地区的重点棚改项目之一，涉及居民2137户，目前已完成签约的住户超过97%。

王孝琴是光源里拆迁平地上的住户之一，王阿姨在签约首日便签下协议，早早的搬离了自家的两居小平房。无需再为门前脏乱差环境而烦恼的王阿姨告诉记者，作为最早一批搬家的居民，她除了拿到临时安置费外,还获得了奖励和补助。王阿姨说，自家已在附近租了一个两居室，期盼着棚改项目完成之后，住进新家。

光源里棚改项目占地13.3公顷，该片土地上共有平房1800多间，平房及非成套楼房多是五十年代建成。图为光源里部分拆迁完成的空地。千龙网记者查甜甜摄

棚改回迁居民可实现拎包入住

记者了解到，此次棚改的住户无需为新房的装修而奔波烦恼。王阿姨在棚改区的样板间里看到了自己未来新家的模样，墙壁、地板、厨房等都装饰一新。对于统一装修的新家，王阿姨并不担心装修不能满足自家要求。王阿姨告诉记者，因为大部分房屋住上一定年限之后基本需要重新装修。所以会先在统一装修好的新家住上几年，之后再根据自身意愿进行重装。记者了解到，此次统一装修会为住户个性化装修留余地。

据悉，西城区白纸坊重点棚改区由于年代久远，存在居民生活空间狭小、房屋老化、市政基础设施落后、卫生条件脏乱差等诸多问题。特别是光源里地区还存在十几处旱厕，给居民生活带来极大不便。长期以来，当地居民一直迫切要求对该地区居民生活条件及整体环境进行改善。

记者了解到，光源里棚改项目占地13.3公顷，涉及居民两千多户，常住人口达到10000多人。该片土地上有平房1800多间，平房及非成套楼房多是五十年代建成，且成套楼房多为危旧楼房。但此次棚改项目中，一栋八十年代的18层塔楼会被保留下来。

光源里棚户区改造项目副指挥杜成华指着沙盘模型介绍说，光源里的户型包含一居室到四居室不等，周围设有商场、学校、运动场所等诸多公共设施。此外，小区按照1:1比例建设车位，保证每户居民有一个停车位。杜成华告诉记者，光源里回迁居民占到六成，外迁居民占到四成。外迁的居民可在大兴旧宫、丰台南苑以及房山良乡三个定向安置点进行选择。

光源里是西城区白纸坊地区的重点棚改项目之一，涉及居民2137户，目前已完成签约的住户超过97%。图为光源里棚户区改造的楼房沙盘千龙网记者查甜甜摄

市政府成立棚改专项督查组

记者从北京市重大项目建设指挥办公室了解到，2016年1-8月份，全北京市棚户区改造已完成两万多户，占全年改造任务的七成。截至8月底，2016年全市已经启动的项目共有89个，其中60个项目已完成今年的目标任务，20个项目已经完成改造,还有9个项目正在加速推进。此外，今年棚改累计完成的投资达381.34亿元。

市重大项目办副主任郝小兵告诉记者，按照2016年的计划表，全市计划完成3.5万户棚户区改造任务，其中3万户集中于人口密集、居住条件困难的中心城区。2016年棚户区改造项目最多的是海淀区，共涉及26个项目。惠及百姓最多的是朝阳区和海淀区，将分别为6000个家庭改善居住条件和居住环境。此外，目前西城区、房山区、昌平区、密云区、怀柔区5区已经提前并超额完成了今年的目标任务。

据了解，北京市棚户区改造包括城市棚户区项目和国有工矿棚户区项目。其中，城市棚户区项目包括四类，即平房区院落修缮项目、危旧房改造项目、城中村边角地整治项目、新增棚户区改造和环境整治项目。北京市棚改项目的总体目标是在2017年底前完成15万户改造任务，2020年完成中心城棚户区改造。

当下一些市民对什么是棚户区改造还存在疑惑，市重大项目办棚改办协调处处长丁浩杰解释说，棚户区是指简易结构房屋较多，建筑密度较大，基础设施简陋，房屋建成年限较长，使用功能不全、安全隐患较为突出的区域。棚改的主要目的是改善居民住房条件和生活环境，是不以盈利为目的惠民工程。

同时，郝小兵还告诉记者，北京的棚户区改造已纳入督查和考核指标体系,通过签订2016年棚户区改造责任书,把任务分解到各区,并且落实到具体项目。

此外，为了确保落实今年棚改任务，市政府还成立了“棚户区改造和环境整治”专项督查组，市政府督查室对棚改工作进行全程督办、全程督查、全程考核、全程问责。今年以来，专项督查组对全市16个区139个实施项目和13个重点投资项目进行了全面督查。而且，专项督查组还专门针对进度相对缓慢的区政府和市级相关部门进行了集中督查。