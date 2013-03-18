“海上升明月，天涯共此时”，中秋节是合家团圆的日子。但在这一天，有一群身穿警服的人，放弃和家人团聚的美好时光，或以单位为家、或调解矛盾纠纷、或奔波在办案途中……他们把对家人的愧疚之情转化为工作的动力，默默坚守在保平安的一线，履行着作为人民警察的使命。

不寻常的生日

董志阳是宜阳县公安局寻村派出所的一名民警，他的妻子周银萍是焦作市特警支队的一名民警，两人本就分居两地，平时工作又都很忙碌，一年到头聚少离多。

今年年初，妻子怀孕了，董志阳高兴极了，但因工作忙碌，很少有机会抽身去看望怀孕的妻子。

9月15日是中秋节，也是董志阳的生日，早上起床后给妻子打了个电话，他便匆匆赶到单位值班。当天21时许，他正和同事们在外面巡逻，怀孕8个月的妻子突然手捧生日蛋糕出现在眼前。那一刻，这个铮铮男儿忍不住流下了泪水。蜡烛燃起的时候，美丽的烛光映衬着夫妻俩含泪的眼眶，他们的双手紧紧握在一起，温馨的爱情融入这个朗朗的中秋之夜。这一幕，深深感动了在场的同事们和围观群众，大家纷纷为这对民警夫妻送上最真挚的祝福。

岗位上的两口子

在孟津县公安局，也有一对民警夫妻，他们一起在警校学习、一起加入警察队伍，在警营中结婚、在警营中产下爱情的结晶……他们分别是孟津县公安局朝阳派出所民警周忠焕、孟津县公安局白鹤派出所民警沈营营。

中秋节当天一大早，周忠焕告别妻子，赶往当地的一家敬老院探望老人们。离开敬老院后，他没有回家，又赶到辖区内一个个留守儿童的家里，给他们送去中秋节的礼品，并带着孩子们一起做游戏。在他看来，在这个团聚的日子里，老人和孩子更需要陪伴和关怀。

这一天，沈营营也没闲着，她和同事们一起坚守在工作岗位上，到辖区了解最近的治安状况、召开了一场村民安保会、向村民讲授假日防范知识、调节了一场矛盾纠纷（上图）……

一直到了深夜，沈营营才忙完了手头上的工作。在孟津县公安局白鹤派出所的院子里，民警们摆上简陋的桌子，将月饼切成几份共同分享，就算过中秋节了。回到宿舍，沈营营给丈夫打了一通电话，互相祝福后，他俩留在各自的单位继续值班。

列车上的中秋节

9月16日13时许，随着拥挤的人流，满脸疲惫、眼神却异常警惕的何贵勇和他的战友们，押解着潜逃至新疆的犯罪嫌疑人田某走出了洛阳火车站。这个中秋节，他和战友在火车上度过。

何贵勇是长安路派出所的一名民警。去年12月7日，田某在市区某KTV与他人打架，致对方轻伤后潜逃，被列为网上逃犯。田某非常狡猾，有一定的反侦察经验，给抓捕工作带来了一定难度。今年9月8日，得知田某可能潜逃至乌鲁木齐市后，何贵勇马上和战友们赶赴乌鲁木齐市，在当地警方的协助下，将嫌疑人田某抓获。9月14日晚，他们踏上了回洛的火车。

中秋节当天，列车上的旅客们用不同的方式庆祝节日，何贵勇和战友们也想家了。但是，他们不敢有丝毫马虎，只能将对亲人的思念化为认真工作的动力，牢牢看护着嫌疑人。16日下午，经过近40个小时的奔波，他们顺利将嫌疑人押解回洛。(记者 郭瑛 通讯员 胡方 裴皓)