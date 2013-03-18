日前，中共天津市纪委就天津市委原委员、津南区委原书记吕福春严重违纪案发出通报。

通报指出，吕福春严重违反政治纪律，搞迷信活动；严重违反中央八项规定精神，借公务出国之机公款旅游，违规接受私营企业主安排的宴请，公款报销个人费用，长期违规占用公车；严重违反组织纪律，为谋求职务晋升送给他人财物，不按规定报告个人有关事项；严重违反廉洁纪律，收受礼金，违规从事营利活动，利用职权为亲属的经营活动谋取利益；严重违反生活纪律，与他人发生不正当性关系；严重违反国家法律法规规定，利用职务上的便利，在企业经营等方面为他人谋取利益，索取、收受巨额财物，党的十八大后仍不收敛不收手。

通报指出，吕福春39岁成为正局级领导干部，43岁被列为中央候补委员候选人，44岁成为副市长考察对象，工作能力不可谓不强。但在个人成长进步道路上遇到一点点“不顺”，特别是中央候补委员和副市长考察相继落选后，他便背弃共产党人的信仰，迷信鬼神，到虚无世界里寻求护佑。他花费数十万元购买佛像在家中供奉，找风水先生破解风水、卜问前程，请人算命。办公室、住处、公务用车等处布满消灾辟邪、增长权势的“符”与“器”，香炉佛珠、靠山石、转运石、风水球样样俱全。

吕福春仕途发展欲望极强，把个人地位的高低看成是“人生成败的标志、光宗耀祖的招牌、获得利益的来源”，“把求取升迁当成头等大事，到了朝思暮想的痴迷程度”。他常让下属陪其下棋到凌晨，对外塑造“白加黑”忙工作的形象；喜欢大规模批量提拔干部博“口碑”，为个人升迁增加“砝码”；挖空心思送礼跑官，拉关系找路子；中央候补委员落选后，他极度失落，此后意志消沉。

吕福春2010年离婚后，为掩人耳目、欺瞒组织，仍与前妻以夫妻名义共同生活，对前妻打着他的旗号搞权钱交易也听之任之。正如他在忏悔书中所说：“自己没有过好美色关，没有守住道德底线”“没有处理好家庭关系，当时如果把事情处理干净，也不至于把自己扭曲得不像人样，为弥补这些，在邪路上越陷越深”。

吕福春最初与企业老板交往还谨小慎微，但日子一长，觉得交情到了，认为“有所表示属情理之中”，从烟酒到虫草以至于几十万元、上百万元的钱物都安然收下。每年的“生日宴”和因私外出的费用全由私企老板买单；他还将几件假古董以高价“卖”给那些明知有假的老板；从一个老板那里借钱，以亲属名义去另一个老板的公司投资入股，玩“空手套白狼”。拿人家的手短、吃人家的嘴软，当这些老板找上门来求其帮忙时，他就打招呼、作暗示，利用职权为他们在工程招投标、项目验收、办理贷款等方面谋取利益，走上违纪破法的不归路。

通报强调，吕福春是党的十八大以来，天津市首位受到立案审查的现职区委书记。作为曾经的十七届中央候补委员候选人、副市长考察对象、部门和地区主要领导，他一步步堕落成“不信马列信鬼神，不重谋事重谋官，不精干事精敛财，不恋美德恋美色，不讲纪律讲‘四风’”的腐败分子，教训十分深刻。全市各级党组织和党员领导干部务必引以为戒，警钟长鸣。必须心无旁骛地修好共产党人的“心学”，时刻拧紧“总开关”，坚定政治信仰、站稳政治立场，做政治上的明白人。必须正确对待个人进退，涵养“功成不必在我”的胸襟，始终保持对党和人民事业的忠诚及勤勉敬业的精神。必须严以修身、廉洁齐家，自觉培养高尚道德情操，始终重品行作表率、知廉耻扬美德，做清廉家风的引领者。必须慎独慎微、抵制诱惑，积极践行“亲”“清”政商关系要求，始终明底线知敬畏、守纪律讲规矩。(天津市纪委)