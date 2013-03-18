在你的印象里，中国留学生在国外都在干什么？

是搞学术，用成绩惊艳外国人，还是游山玩水、买奢侈品，享受人生？或许都有。而如今，中国学生似乎又多了一项“特长”——炒房。

▲《温哥华太阳报》相关报道截图

学生炒房，加拿大评论员直呼“很厉害”

据《温哥华太阳报》报道，加拿大新民主党(NDP)房屋评论员David Eby在本周三召开的记者会上，出示了一份该党对温哥华格雷岬区(Point Grey)住宅买卖情况研究的资产文件。

文件显示，在格雷岬区，有9处总值高达5700万加元豪宅的买家，身份都标注为“学生”。而且，由于豪宅业主名字都为汉语拼音，这9位同学很可能都是华人！

David Eby还专门提到了一处位于西八街(West 8th Avenue)的豪宅。去年4月，这处豪宅被一名中国留学生以719万加元(约合3640万人民币)买下，而在今年5月，这位名为"Xuan Kai Huang"的同学以835万加币将房子卖出，足足净赚了116万加元(约合人民币585万元)。

《温哥华太阳报》还提到，加拿大传媒集团Postmedia周三曾试图致电这位Huang同学，但语音信箱已满。

这位Huang同学，让每经小编(微信号：nbdnews)不由地想起另一位叫做“Tian Yu Zhou”的同学。据《温哥华太阳报》5月一篇报道：今年初，一位注册名叫" Tian Yu Zhou "的中国人以3110万加元(约合1.57亿人民币)的高价买下了温哥华格雷岬区一幢豪宅，这一价格也创下了今年温哥华豪宅最高成交价纪录，震惊了加拿大。同时文件显示，Tian Yu Zhou的职业也是"学生"。

▲《温哥华太阳报》相关报道截图

由此看来，Zhou同学算是“格雷岬九少”之首了(开个玩笑)。在周三的发布会上，David Eby还引述了该党对格雷岬区172宗住宅买卖情况的研究。数据显示：温西格雷岬区有9栋高价物业的业主是学生，其中6栋的唯一登记业主是学生；另有3栋是双业主，分别由商人与学生、女商人与学生、无标明职业者与学生所共同拥有。

此外，上述文件还显示，9位业主所拥有的房产中约有4000万加元来自银行贷款。

温哥华房价蹿升至全球第六

今年以来，"中国炒房客抬高加拿大房价"的说法就一直在加拿大流传。

尽管中国买家在其中究竟起到了多大作用，加拿大官方并没有给出令人信服的证据，仅在一份央行报告中表示，外国人购房需求"的确让房价上涨，从而导致购房贷款的攀升"；但加拿大房价确实是以肉眼可见的速度在涨。

▲截至今年4月，B.C.省和多伦多所在的安大略省房价增长最快。大温哥华区域的房价同比增长了30%，大多伦多地区房价同比增长了14%。(加拿大三大地区2012年1月~2016年4月房价走势，红色曲线为B.C.省和安大略省)

据外媒CNBC报道，9月15日，美国经济咨询公司Longview Economics公布的一份以"房价收入比"为依据的排行榜显示，温哥华已是全球房价第六贵的城市。

▲数据来源：Longview Economics

仔细看近年来的走势，你会发现，温哥华的房价在2016年之前总是起起伏伏，保持大致稳定，但从2016年开始，突然就开始飙升！

政府不得不出手管控。今年8月2日起，加拿大BC省开始向来自海外的房地产投资者额外征收15%的房屋转让税(property transfer tax)，该税收新政仅限于大温哥华地区，而这里正是BC省乃至整个加拿大国外投资者最多的地区。

"排外税"的效果可谓立竿见影，据华尔街见闻此前的报道，加拿大国民银行数据显示，原本连续第18个月上扬(7月涨了2.3%)的温哥华房价，在8月中旬下跌了20.7%。8月前两周，大温哥华地区楼市销量跌了85%。

据凤凰网17日报道，2周前，温哥华平均房价跌至147万加元(约合113万美元)，为2015年9月以来最低水平。

学生买房，钱从何来？

如前所述，David Eby在发布会上提出质疑。他表示，并没有迹象表明这些学生申报过收入以支持这些贷款，那么加拿大各大银行怎么会给学生提供如此高额的贷款呢？

“是不是加拿大银行的政策让留学生们得以在格雷岬区炒房？”

"我认为银行借贷的问题是造成加拿大房价大涨的主要原因。"他呼吁，当局应当加强房地产交易的监督管理，特别购房者应证明其购房资金的来源。

其实，对于没有正式工作的学生便能借贷上百万加币买房这事儿，小编在听说Tian Yu Zhou的事情时，就有很多疑惑。当时每经小编(微信号：nbdnews)注意到，加拿大帝国商业银行对申请住房按揭贷款有如下要求：收入和工作证明；收入水平必须能够支付分期付款；至少5%的首付。

▲加拿大帝国商业银行抵押住房贷款要求

此外，如果申请人不具备贷款资格，则需要担保人为其担保；同时，在大不列颠哥伦比亚省申请贷款，申请人须年满19岁。

9月14日，一篇来自加拿大本地媒体《环球邮报》的报道提出，为了揭制房价上涨，加拿大政府近年来一再要求银行收紧按揭贷款，以防止国民为了买房过度借贷；但是本国大银行对待外国人，包括留学生，在买房申请按揭贷款时，却实行一套完全不同的标准：居然根本不需要提供收入证明，也不需要证实收入来源！

丰业银行(Scotiabank)和蒙特利尔银行(Bank of Montreal，简称BMO)内部文件显示，丰业银行指示负责贷款的职员，只要首付款达到50%，就不需要确认外国客户的收入来源。

但仍有几家银行因缺少国外客户的收入证明，受到了加拿大联邦监管机构的处罚。因为如果他们不能确认这些客户拥有长期还贷的能力，以及客户是通过合法手段获取的购房款，这些对于银行的风险是可想而知。

《环球邮报》举例称，一位名叫Kenny Gu的炒房客通过使用信用卡不断买卖家庭住宅，使得该地区的房价飙升。

这个例子很好地阐释了，投机者把钱不断投入加拿大房地产后让财产权变得越来越复杂，资产也模糊不清，他们把房子当做了交易的商品，而不是家。

而David Eby则要求，省府应加紧房地产交易的监管，尤其购买者应证明购房资金来源。他提出要更广泛的调查研究，是否允许加国银行在大温地区可允许外国客户只需付首期和未经核实收入，就可贷款买楼。